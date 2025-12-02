Rzeczpospolita
Bank Pocztowy chce urosnąć i zwiększyć zyski

Aktywa urosną do 28 mld zł, zwrot z kapitału (ROE netto) powyżej 15 proc., niższy niż 5 proc. udział złych kredytów w portfelu - to podstawowe elementy strategii Banku Pocztowego na lata 2026-2029. W ostatnim roku zysk netto ma wzrosnąć do 343 mln zł.

Publikacja: 02.12.2025 13:10

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Pocztowego przyjęły nową strategię działalności operacyjnej na lata 2026-2029 pod nazwą: „Bank blisko Ciebie – załatwisz to na poczcie”. Nowa strategia zakłada 2,6-krotny wzrost sumy bilansowej, głównie dzięki dynamicznemu przyrostowi depozytów, które umożliwią również zwiększenie akcji kredytowej. W kolejnych latach przewidywany jest wzrost wyniku na działalności bankowej, napędzany rosnącymi wolumenami depozytów i kredytów w segmencie detalicznym oraz masową akwizycją nowych klientów. Swoją strategię bank opiera na prostej bankowości, zintegrowanej sieci dystrybucji usług finansowych Poczty Polskiej i transformacji technologicznej. 

– Bank Pocztowy wchodzi w kolejny etap rozwoju. Mamy solidne fundamenty kapitałowe oraz jasno określone cele finansowe – do 2029 roku chcemy zwiększyć aktywa do 28 mld zł i osiągnąć 343 mln zł zysku netto. Będzie to efekt konsekwentnej budowy skali działania oraz pełnego wykorzystania potencjału, jaki daje współpraca z Pocztą Polską. Przykłady sukcesów operatorów zagranicznych – z Austrii, Francji czy Włoch wskazują na zasadność integracji sprzedaży usług finansowych z działalnością pocztową i postawienie na usługi finansowe jako istotny filar nowego modelu biznesowego. Wszędzie tam posiadana sieć placówek pocztowych stanowi ważną przewagę w dotarciu do klientów, szczególnie w miejscach, gdzie dostęp do usług finansowych innych banków jest utrudniony – podkreśla Agnieszka Kosowska, wiceprezes kierująca pracami zarządu Banku Pocztowego.

Oferta Banku Pocztowego w 4700 placówkach

Sieć naziemna Grupy Kapitałowej Poczta Polska, w której realizowana będzie sprzedaż produktów Banku Pocztowego, ma być sprofesjonalizowana i liczyć 4700 placówek. Wyodrębnione z nich zostanie 900 eksperckich Stref Usług Finansowych, które przejmą dotychczasowe funkcje sprzedażowe 131 placówek Banku Pocztowego. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest szeroki program rozwojowy dla pracowników Poczty Polskiej. Obejmie on szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi produktów finansowych, a także wdrożenie listonoszy w rolę mobilnych ambasadorów usług finansowych – wspierających klientów i umożliwiających podstawowe operacje gotówkowe. 

Sprzedaż produktów Banku Pocztowego w rozbudowywanej, jednej z najrozleglejszych  sieci placówek w Polsce oznacza dostęp do bazy blisko 30 milionów klientów.

  Bank Pocztowy ma pełnić rolę głównego dostawcy prostych, dostępnych produktów finansowych, takich jak rachunki ROR, konta oszczędnościowe, lokaty oraz kredyty konsumpcyjne. Klienci Banku będą mogli korzystać z jego oferty zarówno w placówkach Poczty Polskiej, jak i poprzez nowoczesne kanały zdalne – aplikację mobilną i bankowość internetową. Naszym celem jest, aby każdy mieszkaniec Polski – niezależnie od miejsca zamieszkania – miał dostęp do podstawowych produktów bankowych. Dzięki połączeniu doświadczenia Poczty Polskiej, mobilności listonoszy oraz kompetencji Banku Pocztowego możemy zapewnić prawdziwie powszechny dostęp do usług finansowych, łączący tradycyjny model obsługi stacjonarnej z nowoczesnością – zapewnia Agnieszka Kosowska.

Nowoczesna technologia i efekt skali

Strategia zakłada konsekwentną modernizację infrastruktury IT, inwestycje w rozwiązania chmurowe, AI, nowoczesną analitykę danych oraz łączenie usług bankowych  z produktami pocztowymi, w tym umożliwienie klientom prostego korzystania z nich przez aplikację mobilną. Realizacja strategii ma doprowadzić do silnego efektu skali: wzrostu przychodów przy przewidywanym niższym poziomie stóp procentowych i tym samym spadającej marży odsetkowej. Jednocześnie model działania oparty na szerokiej sieci Poczty Polskiej pozwoli znacząco obniżyć koszty działania.

Bank Pocztowy, zgodnie z nową strategią, będzie konsekwentnie zwiększał skalę działalności i rentowność i  jednocześnie wzmacniał Grupę Poczta Polska w obszarze nowoczesnych usług finansowych. 

