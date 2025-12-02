Aktualizacja: 02.12.2025 13:41 Publikacja: 02.12.2025 13:10
Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Pocztowego przyjęły nową strategię działalności operacyjnej na lata 2026-2029 pod nazwą: „Bank blisko Ciebie – załatwisz to na poczcie”. Nowa strategia zakłada 2,6-krotny wzrost sumy bilansowej, głównie dzięki dynamicznemu przyrostowi depozytów, które umożliwią również zwiększenie akcji kredytowej. W kolejnych latach przewidywany jest wzrost wyniku na działalności bankowej, napędzany rosnącymi wolumenami depozytów i kredytów w segmencie detalicznym oraz masową akwizycją nowych klientów. Swoją strategię bank opiera na prostej bankowości, zintegrowanej sieci dystrybucji usług finansowych Poczty Polskiej i transformacji technologicznej.
– Bank Pocztowy wchodzi w kolejny etap rozwoju. Mamy solidne fundamenty kapitałowe oraz jasno określone cele finansowe – do 2029 roku chcemy zwiększyć aktywa do 28 mld zł i osiągnąć 343 mln zł zysku netto. Będzie to efekt konsekwentnej budowy skali działania oraz pełnego wykorzystania potencjału, jaki daje współpraca z Pocztą Polską. Przykłady sukcesów operatorów zagranicznych – z Austrii, Francji czy Włoch wskazują na zasadność integracji sprzedaży usług finansowych z działalnością pocztową i postawienie na usługi finansowe jako istotny filar nowego modelu biznesowego. Wszędzie tam posiadana sieć placówek pocztowych stanowi ważną przewagę w dotarciu do klientów, szczególnie w miejscach, gdzie dostęp do usług finansowych innych banków jest utrudniony – podkreśla Agnieszka Kosowska, wiceprezes kierująca pracami zarządu Banku Pocztowego.
Sieć naziemna Grupy Kapitałowej Poczta Polska, w której realizowana będzie sprzedaż produktów Banku Pocztowego, ma być sprofesjonalizowana i liczyć 4700 placówek. Wyodrębnione z nich zostanie 900 eksperckich Stref Usług Finansowych, które przejmą dotychczasowe funkcje sprzedażowe 131 placówek Banku Pocztowego. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest szeroki program rozwojowy dla pracowników Poczty Polskiej. Obejmie on szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi produktów finansowych, a także wdrożenie listonoszy w rolę mobilnych ambasadorów usług finansowych – wspierających klientów i umożliwiających podstawowe operacje gotówkowe.
Sprzedaż produktów Banku Pocztowego w rozbudowywanej, jednej z najrozleglejszych sieci placówek w Polsce oznacza dostęp do bazy blisko 30 milionów klientów.
– Bank Pocztowy ma pełnić rolę głównego dostawcy prostych, dostępnych produktów finansowych, takich jak rachunki ROR, konta oszczędnościowe, lokaty oraz kredyty konsumpcyjne. Klienci Banku będą mogli korzystać z jego oferty zarówno w placówkach Poczty Polskiej, jak i poprzez nowoczesne kanały zdalne – aplikację mobilną i bankowość internetową. Naszym celem jest, aby każdy mieszkaniec Polski – niezależnie od miejsca zamieszkania – miał dostęp do podstawowych produktów bankowych. Dzięki połączeniu doświadczenia Poczty Polskiej, mobilności listonoszy oraz kompetencji Banku Pocztowego możemy zapewnić prawdziwie powszechny dostęp do usług finansowych, łączący tradycyjny model obsługi stacjonarnej z nowoczesnością – zapewnia Agnieszka Kosowska.
Strategia zakłada konsekwentną modernizację infrastruktury IT, inwestycje w rozwiązania chmurowe, AI, nowoczesną analitykę danych oraz łączenie usług bankowych z produktami pocztowymi, w tym umożliwienie klientom prostego korzystania z nich przez aplikację mobilną. Realizacja strategii ma doprowadzić do silnego efektu skali: wzrostu przychodów przy przewidywanym niższym poziomie stóp procentowych i tym samym spadającej marży odsetkowej. Jednocześnie model działania oparty na szerokiej sieci Poczty Polskiej pozwoli znacząco obniżyć koszty działania.
Bank Pocztowy, zgodnie z nową strategią, będzie konsekwentnie zwiększał skalę działalności i rentowność i jednocześnie wzmacniał Grupę Poczta Polska w obszarze nowoczesnych usług finansowych.
