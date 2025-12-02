Z tego artykułu się dowiesz: Jakie cele finansowe postawił sobie Bank Pocztowy na lata 2026-2029?

Na czym polega nowa strategia operacyjna Banku Pocztowego?

Jaką rolę odegra Poczta Polska w realizacji strategii Banku Pocztowego?

Jakie produkty finansowe chce oferować Bank Pocztowy w przyszłości?

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Pocztowego przyjęły nową strategię działalności operacyjnej na lata 2026-2029 pod nazwą: „Bank blisko Ciebie – załatwisz to na poczcie”. Nowa strategia zakłada 2,6-krotny wzrost sumy bilansowej, głównie dzięki dynamicznemu przyrostowi depozytów, które umożliwią również zwiększenie akcji kredytowej. W kolejnych latach przewidywany jest wzrost wyniku na działalności bankowej, napędzany rosnącymi wolumenami depozytów i kredytów w segmencie detalicznym oraz masową akwizycją nowych klientów. Swoją strategię bank opiera na prostej bankowości, zintegrowanej sieci dystrybucji usług finansowych Poczty Polskiej i transformacji technologicznej.

Reklama Reklama

– Bank Pocztowy wchodzi w kolejny etap rozwoju. Mamy solidne fundamenty kapitałowe oraz jasno określone cele finansowe – do 2029 roku chcemy zwiększyć aktywa do 28 mld zł i osiągnąć 343 mln zł zysku netto. Będzie to efekt konsekwentnej budowy skali działania oraz pełnego wykorzystania potencjału, jaki daje współpraca z Pocztą Polską. Przykłady sukcesów operatorów zagranicznych – z Austrii, Francji czy Włoch wskazują na zasadność integracji sprzedaży usług finansowych z działalnością pocztową i postawienie na usługi finansowe jako istotny filar nowego modelu biznesowego. Wszędzie tam posiadana sieć placówek pocztowych stanowi ważną przewagę w dotarciu do klientów, szczególnie w miejscach, gdzie dostęp do usług finansowych innych banków jest utrudniony – podkreśla Agnieszka Kosowska, wiceprezes kierująca pracami zarządu Banku Pocztowego.

Oferta Banku Pocztowego w 4700 placówkach

Sieć naziemna Grupy Kapitałowej Poczta Polska, w której realizowana będzie sprzedaż produktów Banku Pocztowego, ma być sprofesjonalizowana i liczyć 4700 placówek. Wyodrębnione z nich zostanie 900 eksperckich Stref Usług Finansowych, które przejmą dotychczasowe funkcje sprzedażowe 131 placówek Banku Pocztowego. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest szeroki program rozwojowy dla pracowników Poczty Polskiej. Obejmie on szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi produktów finansowych, a także wdrożenie listonoszy w rolę mobilnych ambasadorów usług finansowych – wspierających klientów i umożliwiających podstawowe operacje gotówkowe.