Z tego artykułu się dowiesz: Ile wyniósł zysk sektora i poszczególnych banków w 2025 r?

Jak obniżki stóp procentowych wpłynęły na zyski banków w 2025 roku?

Dlaczego zanotował rekordowe zyski?

W jaki sposób wzrost akcji kredytowej kompensuje wpływ niższych stóp procentowych?

Czy marże banków zaczęły spadać?

Jakie są prognozy dla banków na 2026 rok wobec spodziewanych zmian podatkowych?

Wynik netto sektora bankowego w 2025 r. sięgnął 49 mld zł – wynika z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego. To o ponad 20 proc. więcej niż w 2024 r., kiedy banki wypracowały 40 mld zł. A wszystko to w warunkach, gdy rozpoczął się cykl luzowania polityki pieniężnej, a stopy procentowe spadły z 5,75 proc. w kwietniu do 4 proc. na koniec grudnia.

Rekordowe zyski banków w 2025 roku

Również poszczególne banki, spośród tych, które dotychczas opublikowały roczne sprawozdania finansowe, mogą mówić o bardzo dobrej passie. Jeden po drugim chwaliły się rekordami pod względem rocznych zysków. W przypadku mBanku i Banku Millennium wynik netto udało się poprawić odpowiednio aż o 60 i 70 proc. rok do roku.

Akurat w tych dwóch instytucjach był to w dużej mierze efekt niższych kosztów związanych z tzw. sagą frankową, ale także pozostałe banki osiągnęły znakomite rezultaty. Bank Pekao, drugi pod względem wielkości aktywów w Polsce, po raz pierwszy w swojej historii zarobił 7 mld zł – o 10 proc. więcej niż w 2024 r. Z kolei Santander BP, trzeci co do wielkości, wypracował niemal 6,5 mld zł zysku netto, co oznacza wzrost o 20 proc.