Klienci zyskują, banki liczą koszty

Eksperci zaznaczają, że zwiększony popyt na refinansowanie hipotek nasilił się w drugiej połowie roku, gdy obniżki stóp NBP zaczęły wyraźniej przekładać się na koszty pożyczania, i nadal pozostaje bardzo silny. Z punktu widzenia kredytobiorców jest to działanie ze wszech miar racjonalne, choć trzeba pamiętać, że kredyt z okresowo stałym oprocentowaniem (zwykle na pięć lat) można zamienić wyłącznie na inny kredyt ze stałą stopą – nie ma możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne.

Z perspektywy banków to jednak spory kłopot. Udzielając takich kredytów, instytucje finansowe biorą na siebie ryzyko stopy procentowej i ponoszą koszty zabezpieczenia tego ryzyka. Przy wcześniejszej spłacie teoretycznie klient powinien „zwrócić” bankowi te koszty. W praktyce jednak, ze względu na niejasności interpretacyjne przepisów, opłaty za przedterminową spłatę hipoteki z okresowo stałym oprocentowaniem nie są w ogóle pobierane lub mają jedynie symboliczny charakter.

Innymi słowy, wcześniejsza spłata takich kredytów jest dla kredytodawców nieopłacalna. – A jednak banki nie mają wyboru. Co więcej, dość chętnie zaczęły konkurować o klientów chcących refinansować swoją hipotekę, co widać po pojawiających się ofertach promocyjnych – zauważa Jarosław Sadowski. – Proszę zresztą zwrócić uwagę, że ok. 20 proc. refinansowań, według danych BIK, to zmiana kredytu na inny w tym samym banku – wskazuje Sadowski.

Nadpłaty nadal ważnym elementem

Jeśli chodzi o pozostałe elementy składające się na łączną kwotę przedterminowych spłat, to od trzech lat pozostają one na zbliżonym poziomie. Nadpłaty sięgnęły w 2025 r. ok. 15,5 mld zł, a wcześniejsze spłaty (bez refinansowań) – ok. 16,2 mld zł.

– Nadpłaty największą popularnością cieszyły się w 2022 r., gdy pozwalały obniżyć miesięczną ratę, a Polacy mieli do dyspozycji nadwyżki finansowe wynikające z wakacji kredytowych. Jednak nawet obecnie ich poziom pozostaje wysoki – ocenia Bartosz Turek. – Ludzie przyzwyczaili się, by część oszczędności, choćby tych wynikających z płac rosnących szybciej niż inflacja, przeznaczać na skrócenie okresu kredytowania lub zmniejszenie kapitału do spłaty – dodaje.

– W ogóle w Polsce dość silny jest aspekt kulturowy polegający na chęci szybkiej spłaty kredytu mieszkaniowego. Średni okres kredytowania wynosi dziś około 23 lat, przy czym w praktyce Polacy spłacają go średnio po około 14 latach – zaznacza Waldemar Rogowski.