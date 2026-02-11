Aktualizacja: 11.02.2026 13:22 Publikacja: 11.02.2026 12:24
– Miniony rok stworzył bardzo korzystne warunki dla rynku kredytów i pożyczek – podkreślał Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej, podczas środowej konferencji podsumowującej 2025 rok. – Inflacja spadła do 2,4 proc., a stopa referencyjna do 4 proc. w grudniu. Wynagrodzenia rosły, gospodarka rozwijała się stabilnie, a bezrobocie utrzymywało się na niskim poziomie. Fundamenty makroekonomiczne są więc dziś solidne i w takich warunkach naturalnie rośnie skłonność do podejmowania decyzji finansowych – zaznaczył.
Silne ożywienie na rynku finansowania gospodarstw domowych potwierdzają dane liczbowe. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek pozabankowych w 2025 r. sięgnęła łącznie około 300 mld zł, wobec 250 mld zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o blisko 20 proc. rok do roku. Tak wysoka nowa sprzedaż przełożyła się również na wzrost całego portfela kredytów i pożyczek, który zwiększył się o 47 mld zł, osiągając rekordowy poziom 798 mld zł.
Głównym motorem wzrostu były kredyty gotówkowe. Ich sprzedaż osiągnęła wartość 120,3 mld zł, rosnąc o 27 proc. rok do roku. To najlepszy wynik od lat, napędzany stabilnym popytem w mniejszych miejscowościach oraz rosnącymi kwotami finansowania. Szczególnie dynamicznie rosła sprzedaż kredytów gotówkowych na kwoty powyżej 100 tys. zł – aż o 47,4 proc. rok do roku. Może to świadczyć o rosnących potrzebach konsumpcyjno-inwestycyjnych Polaków, takich jak remonty, wyposażenie mieszkań, ale także konsolidacja zadłużenia.
Dynamicznie rozwijał się także rynek kredytów mieszkaniowych. W 2025 r. Polacy zaciągnęli hipoteki na łączną kwotę niemal 106 mld zł, czyli o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Eksperci BIK zwracają uwagę, że rynek przesunął się w stronę wyższych kwot finansowania. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego wzrosła z 425 tys. zł na początku roku do 460 tys. zł w grudniu i był to najwyższy poziom w historii.
– Najszybciej w 2025 r. rosła sprzedaż kredytów mieszkaniowych na kwoty powyżej 600 tys. zł. Wynikało to zarówno z wysokich cen nieruchomości, poprawy zdolności kredytowej, jak i przesunięcia popytu w kierunku osób o wyższych dochodach – wyjaśnia prezes BIK.
Po najwyższe kwoty sięgały osoby w wieku 35–39 lat, najczęściej mieszkańcy dużych aglomeracji, gdzie kumuluje się popyt na większe metraże, a wyższe dochody pozwalają na zaciąganie wyższych zobowiązań.
Średni okres kredytowania wynosił 23,3 roku, co w warunkach spadających stóp procentowych sprzyjało aktywnym nadpłatom. Warto zauważyć, że w 2025 r. wartość przedterminowych spłat wzrosła do 53,1 mld zł wobec 43,9 mld zł rok wcześniej.
Z kolei segment kredytów ratalnych w 2025 r. wyraźnie się schłodził – wynika z raportu BIK. Liczba nowych kredytów spadła o 10,3 proc. rok do roku, a ich łączna wartość zmniejszyła się o 3 proc., do 29 mld zł. Jednocześnie pożyczki gotówkowe wzrosły o 28 proc., do 9 mld zł, a wartość finansowania poprzez usługi „Kup teraz, zapłać później” osiągnęła w 2025 r. poziom 14,3 mld zł, co oznacza wzrost o 32,3 proc. rok do roku.
BIK zwraca również uwagę na rosnące zadłużenie cudzoziemców w Polsce, które zwiększyło się o około jedną trzecią, do 30,3 mld zł. Największą część tego portfela nadal stanowią kredyty mieszkaniowe – 82 proc., czyli 24,8 mld zł. W samym 2025 r. obcokrajowcy zaciągnęli nowe kredyty mieszkaniowe na kwotę 9,5 mld zł (+45 proc. rok do roku) oraz kredyty gotówkowe na 3,06 mld zł (+43 proc. r/r). Szczególnie spektakularny był wzrost pożyczek pozabankowych, które odnotowały rekordową dynamikę na poziomie +111 proc. rok do roku.
A jakie są prognozy na nadchodzące miesiące? – Rok 2026 upłynie pod znakiem stabilnego wzrostu. Popyt na kredyty i pożyczki nadal będzie wspierany przez niskie bezrobocie, rosnące wynagrodzenia oraz perspektywę dalszych obniżek stóp procentowych – ocenia Mariusz Cholewa. – Mimo utrzymującej się niepewności geopolitycznej, skłaniającej część gospodarstw domowych do większej ostrożności, oczekujemy dalszego ożywienia zarówno w finansowaniach gotówkowych, jak i ratalnych – dodaje.
Zdaniem ekspertów BIK, 2026 r. będzie jednak okresem stabilizacji dynamiki wzrostu: silna baza z 2025 r. oraz spodziewane obniżki stóp procentowych mogą utrzymać wysoki popyt, ale tempo wzrostu nie powinno być już rekordowe. Dotyczy to zwłaszcza kredytów gotówkowych, których sprzedaż ma wzrosnąć o około 6 proc.
Z kolei rynek kredytów mieszkaniowych pozostaje w trendzie wzrostowym. – Przy sprzyjających warunkach makroekonomicznych i łagodzeniu polityki pieniężnej popyt mieszkaniowy może być jeszcze silniejszy. W efekcie 2026 r. może przynieść dynamikę dwucyfrową, choć nieprzekraczającą 20 proc. – prognozuje prezes BIK.
