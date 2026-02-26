Z zebranych przez nas prognoz dziewięciu zespołów analitycznych wynika, że wartość kredytów dla gospodarstw domowych w 2026 r. może zwiększyć się nawet o 7–8 proc., natomiast kredytów dla przedsiębiorstw – o ok. 9 proc.

Hipoteki głównym motorem wzrostu

Jeśli chodzi o popyt na finansowanie ze strony Polaków, głównym motorem wzrostu mają się stać kredyty mieszkaniowe. Ekonomiści szacują, że portfel hipotek może w 2026 r. rosnąć nawet dwa razy szybciej niż w roku poprzednim, czyli o ok. 7,3 proc.

– W przypadku hipotek kluczową rolę odegrają niższe stopy procentowe, a wraz z nimi rosnąca zdolność kredytowa, wzrost realnych wynagrodzeń oraz względne wyhamowanie cen nieruchomości – wyjaśnia Piotr Rychlicki, analityk Ipopema Securities

Według rynkowych oczekiwań stopy procentowe w 2026 r. spadną do poziomu 3,25–3,5 proc., wobec 4 proc. w grudniu 2025 r. i 5,75 proc. jeszcze w maju 2025 r. – Niższe stopy uruchamiają odroczony popyt na mieszkania ze strony gospodarstw domowych, które wcześniej nie miały wystarczającej zdolności kredytowej – zaznacza też Marta Petka-Zagajewska. Z analiz Związku Banków Polskich wynika, że przeciętnie zarabiające małżeństwo przy stopie referencyjnej 5,75 proc. mogło zaciągnąć kredyt hipoteczny na ok. 640 tys. zł, natomiast przy stopie 3,75 proc. kwota ta rośnie o ok. 20 proc., do 768 tys. zł.

Gotówkowy szał już za nami?

Dynamika portfela hipotecznego na poziomie 7,3 proc. oznacza, że jego łączna wartość wzrośnie do ok. 550 mld zł, czyli o ok. 37 mld zł. Choć sam przyrost portfela nie wydaje się imponujący, sprzedaż nowych kredytów może być znacznie wyższa. Biuro Informacji Kredytowej szacuje, że nowa sprzedaż hipotek w 2026 r. sięgnie 127 mld zł, co oznacza wzrost o 20 proc. względem 2025 r. Jednocześnie nawet ok. 20 proc. tej kwoty mogą stanowić kredyty refinansujące wcześniej zaciągnięte zobowiązania.