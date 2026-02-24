Czytaj więcej Banki Bank Pocztowy chce urosnąć i zwiększyć zyski Aktywa urosną do 28 mld zł, zwrot z kapitału (ROE netto) powyżej 15 proc., niższy niż 5 proc. udz...

Bank sukcesywnie rozwijał bankowość internetową i mobilną, poszerzając jej ofertę o kolejne funkcjonalności, w tym m.in. możliwość dodawania kart płatniczych Mastercard do usługi Click to Pay, zdalny proces odblokowania bankowości internetowej mObywatelem, PocztowyID – czyli usługę zdalnego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem usługi KIR mojeID, czy funkcjonalność mobilnego uwierzytelnienia w bankowości mobilnej, tj. metody uwierzytelnienia polegającej na potwierdzeniu w bankowości mobilnej operacji inicjowanych w bankowości internetowej.

Nowa strategia już wdrażana

– Bank Pocztowy wypracował w 2025 r. bardzo dobre wyniki finansowe. To solidna baza do rozpoczęcia transformacji naszego modelu biznesowego adresującego kluczowe wyzwania związane m.in. ze spadającymi stopami procentowymi oraz wzrostem podatku CIT. Dlatego pod koniec roku przyjęliśmy strategię, która ma nam zapewnić dynamiczny wzrost, przede wszystkim dzięki bliższej niż kiedykolwiek wcześniej, realnej współpracy z Pocztą Polską. Co z mojej perspektywy najważniejsze, planowane działania umożliwią przede wszystkim zaoferowanie produktów i usług codziennej bankowości większej niż dotychczas grupie klientów w całej Polsce. Naszym atutem będzie szeroka sieć sprzedaży, którą budujemy w ramach Grupy Poczta Polska. Z unikatową ofertą bankowo-pocztową, dostępną w najszerszej w Polsce sieci placówek i nowoczesnymi kanałami sprzedaży online, możemy stać się bankiem wybieranym w wielu polskich domach, w tym mniejszych miejscowościach – komentuje wiceprezes Agnieszka Kosowska, kierująca pracami zarządu Banku Pocztowego.

Strategia Banku Pocztowego zakłada ponad dwukrotny wzrost aktywów do 28 mld zł do 2029 r. i wzrost zysku netto do ponad 340 mln zł. Bank ma obsługiwać ponad 1 mln klientów i utrzymać ROE powyżej 15 proc. mimo zakładanych spadków stóp referencyjnych NBP i dalszej akumulacji kapitału. Wdrażając nową strategię, Bank ma istotnie przyczynić się do rozwoju usług finansowych w całej Grupie Poczta Polska.

Model rozwoju opierać się będzie na integracji usług finansowych z jedną z największych sieci dystrybucji w Polsce – 4700 placówek pocztowych, w tym docelowo 900 eksperckich Stref Usług Finansowych. Ważną rolę odegrają także listonosze jako mobilni ambasadorzy usług finansowych, wspierający klientów w codziennych operacjach. Nowa strategia przewiduje również modernizację infrastruktury IT, rozwój rozwiązań chmurowych, wykorzystanie AI i zaawansowanej analityki danych, a także budowę efektu skali, który pozwoli zwiększać przychody nawet w warunkach spadających stóp procentowych.