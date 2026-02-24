Silny wzrost kredytów i depozytów. Bank Pocztowy zaskakuje skalą zmian
W 2025 r. Bank Pocztowy wypracował zysk netto na poziomie 205,9 mln zł, o 13,4 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wynik brutto wzrósł do 261,4 mln zł (+13,6 proc. r/r). Dochody z działalności operacyjnej zwiększyły się o 6,3 proc., a wynik z tytułu odsetek – główne źródło przychodów – osiągnął 520,3 mln zł (+3,3 proc. r/r). Zwrot z kapitału ROE netto przekroczył 20 proc., przy znaczącym wzroście kapitałów własnych do 1,3 mld zł (+25,3 proc. r/r). Suma bilansowa wzrosła o 13,7 proc. do 11,4 mld zł.
Wzrostowi wyników towarzyszyła dalsza poprawa jakości portfela kredytowego – wskaźnik NPL spadł do 5,5 proc. (-2,8 pkt proc. r/r), m.in. dzięki skutecznym działaniom windykacyjnym i sprzedaży portfeli niepracujących.
Na koniec 2025 r. Bank Pocztowy obsługiwał 623 tys. klientów detalicznych. W całym 2025 r. depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 562 mln zł i na koniec roku wyniosły 7,4 mld zł. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych zwiększyła się o 28,8 proc. r/r, a ich saldo brutto wzrosło o blisko 10 proc. do poziomu 1,59 mld zł.
W segmencie instytucjonalnym należności kredytowe wzrosły o 9,9 proc. r/r, do poziomu 918,1 mln zł, głównie dzięki finansowaniu projektów inwestycyjnych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Aktywa urosną do 28 mld zł, zwrot z kapitału (ROE netto) powyżej 15 proc., niższy niż 5 proc. udz...
Bank sukcesywnie rozwijał bankowość internetową i mobilną, poszerzając jej ofertę o kolejne funkcjonalności, w tym m.in. możliwość dodawania kart płatniczych Mastercard do usługi Click to Pay, zdalny proces odblokowania bankowości internetowej mObywatelem, PocztowyID – czyli usługę zdalnego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem usługi KIR mojeID, czy funkcjonalność mobilnego uwierzytelnienia w bankowości mobilnej, tj. metody uwierzytelnienia polegającej na potwierdzeniu w bankowości mobilnej operacji inicjowanych w bankowości internetowej.
– Bank Pocztowy wypracował w 2025 r. bardzo dobre wyniki finansowe. To solidna baza do rozpoczęcia transformacji naszego modelu biznesowego adresującego kluczowe wyzwania związane m.in. ze spadającymi stopami procentowymi oraz wzrostem podatku CIT. Dlatego pod koniec roku przyjęliśmy strategię, która ma nam zapewnić dynamiczny wzrost, przede wszystkim dzięki bliższej niż kiedykolwiek wcześniej, realnej współpracy z Pocztą Polską. Co z mojej perspektywy najważniejsze, planowane działania umożliwią przede wszystkim zaoferowanie produktów i usług codziennej bankowości większej niż dotychczas grupie klientów w całej Polsce. Naszym atutem będzie szeroka sieć sprzedaży, którą budujemy w ramach Grupy Poczta Polska. Z unikatową ofertą bankowo-pocztową, dostępną w najszerszej w Polsce sieci placówek i nowoczesnymi kanałami sprzedaży online, możemy stać się bankiem wybieranym w wielu polskich domach, w tym mniejszych miejscowościach – komentuje wiceprezes Agnieszka Kosowska, kierująca pracami zarządu Banku Pocztowego.
O „prostej bankowości", wykorzystaniu sieci Poczty Polskiej, nowej roli listonoszy oraz planach d...
Strategia Banku Pocztowego zakłada ponad dwukrotny wzrost aktywów do 28 mld zł do 2029 r. i wzrost zysku netto do ponad 340 mln zł. Bank ma obsługiwać ponad 1 mln klientów i utrzymać ROE powyżej 15 proc. mimo zakładanych spadków stóp referencyjnych NBP i dalszej akumulacji kapitału. Wdrażając nową strategię, Bank ma istotnie przyczynić się do rozwoju usług finansowych w całej Grupie Poczta Polska.
Model rozwoju opierać się będzie na integracji usług finansowych z jedną z największych sieci dystrybucji w Polsce – 4700 placówek pocztowych, w tym docelowo 900 eksperckich Stref Usług Finansowych. Ważną rolę odegrają także listonosze jako mobilni ambasadorzy usług finansowych, wspierający klientów w codziennych operacjach. Nowa strategia przewiduje również modernizację infrastruktury IT, rozwój rozwiązań chmurowych, wykorzystanie AI i zaawansowanej analityki danych, a także budowę efektu skali, który pozwoli zwiększać przychody nawet w warunkach spadających stóp procentowych.
