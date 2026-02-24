Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Ponad 205 mln zł zysku. Bank Pocztowy pokazuje siłę w 2025 r.

Niemal 206 mln zł zysku netto, ROE ponad 20 proc., ponad 25-proc. wzrost kapitałów własnych powyżej 1,3 mld zł i wyraźna poprawa jakości portfela kredytowego – to wyniki Banku Pocztowy za 2025 r.

Publikacja: 24.02.2026 14:54

Silny wzrost kredytów i depozytów. Bank Pocztowy zaskakuje skalą zmian

Silny wzrost kredytów i depozytów. Bank Pocztowy zaskakuje skalą zmian

Foto: materiały prasowe

Przemysław Szubański

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były wyniki finansowe Banku Pocztowego w 2025 r.?
  • Jak wpłynęła na nie poprawa jakości portfela kredytowego?
  • Jak bardzo wzrosły kredyty i depozyty klientów detalicznych i instytucjonalnych?
  • Co obejmuje nowa strategia rozwoju Banku Pocztowego do 2029 r.?

W 2025 r. Bank Pocztowy wypracował zysk netto na poziomie 205,9 mln zł, o 13,4 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wynik brutto wzrósł do 261,4 mln zł (+13,6 proc. r/r). Dochody z działalności operacyjnej zwiększyły się o 6,3 proc., a wynik z tytułu odsetek – główne źródło przychodów – osiągnął 520,3 mln zł (+3,3 proc. r/r). Zwrot z kapitału ROE netto przekroczył 20 proc., przy znaczącym wzroście kapitałów własnych do 1,3 mld zł (+25,3 proc. r/r). Suma bilansowa wzrosła o 13,7 proc. do 11,4 mld zł.

Wzrostowi wyników towarzyszyła dalsza poprawa jakości portfela kredytowego – wskaźnik NPL spadł do 5,5 proc. (-2,8 pkt proc. r/r), m.in. dzięki skutecznym działaniom windykacyjnym i sprzedaży portfeli niepracujących.

Wzrost kredytów detalicznych i instytucjonalnych

Na koniec 2025 r. Bank Pocztowy obsługiwał 623 tys. klientów detalicznych. W całym 2025 r. depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 562 mln zł i na koniec roku wyniosły 7,4 mld zł. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych zwiększyła się o 28,8 proc. r/r, a ich saldo brutto wzrosło o blisko 10 proc. do poziomu 1,59 mld zł.

W segmencie instytucjonalnym należności kredytowe wzrosły o 9,9 proc. r/r, do poziomu 918,1 mln zł, głównie dzięki finansowaniu projektów inwestycyjnych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Bank Pocztowy chce urosnąć i zwiększyć zyski
Banki
Bank Pocztowy chce urosnąć i zwiększyć zyski

Bank sukcesywnie rozwijał bankowość internetową i mobilną, poszerzając jej ofertę o kolejne funkcjonalności, w tym m.in. możliwość dodawania kart płatniczych Mastercard do usługi Click to Pay, zdalny proces odblokowania bankowości internetowej mObywatelem, PocztowyID – czyli usługę zdalnego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem usługi KIR mojeID, czy funkcjonalność mobilnego uwierzytelnienia w bankowości mobilnej, tj. metody uwierzytelnienia polegającej na potwierdzeniu w bankowości mobilnej operacji inicjowanych w bankowości internetowej.

Nowa strategia już wdrażana

– Bank Pocztowy wypracował w 2025 r. bardzo dobre wyniki finansowe. To solidna baza do rozpoczęcia transformacji naszego modelu biznesowego adresującego kluczowe wyzwania związane m.in. ze spadającymi stopami procentowymi oraz wzrostem podatku CIT. Dlatego pod koniec roku przyjęliśmy strategię, która ma nam zapewnić dynamiczny wzrost, przede wszystkim dzięki bliższej niż kiedykolwiek wcześniej, realnej współpracy z Pocztą Polską. Co z mojej perspektywy najważniejsze, planowane działania umożliwią przede wszystkim zaoferowanie  produktów i usług codziennej bankowości większej niż dotychczas  grupie klientów w całej Polsce. Naszym atutem  będzie  szeroka sieć sprzedaży, którą budujemy w ramach Grupy Poczta Polska. Z unikatową ofertą bankowo-pocztową,  dostępną w najszerszej w Polsce sieci placówek i nowoczesnymi kanałami sprzedaży online, możemy stać się bankiem wybieranym w wielu polskich domach, w tym mniejszych miejscowościach – komentuje wiceprezes  Agnieszka Kosowska, kierująca pracami zarządu Banku Pocztowego.

Czytaj więcej

Agnieszka Kosowska, wiceprezes Banku Pocztowego
Banki
Listonosz, aplikacja i prosta bankowość. Bank Pocztowy szykuje dużą zmianę

Strategia Banku Pocztowego zakłada ponad dwukrotny wzrost aktywów do 28 mld zł do 2029 r. i wzrost zysku netto do ponad 340 mln zł. Bank ma obsługiwać  ponad 1 mln klientów i utrzymać ROE powyżej 15 proc. mimo zakładanych spadków stóp referencyjnych NBP i dalszej akumulacji kapitału. Wdrażając nową strategię, Bank ma istotnie przyczynić się do rozwoju usług finansowych w całej Grupie Poczta Polska.

Model rozwoju opierać się będzie na integracji usług finansowych z jedną z największych sieci dystrybucji w Polsce – 4700 placówek pocztowych, w tym docelowo 900 eksperckich Stref Usług Finansowych. Ważną rolę odegrają także listonosze jako mobilni ambasadorzy usług finansowych, wspierający klientów w codziennych operacjach. Nowa strategia przewiduje również modernizację infrastruktury IT, rozwój rozwiązań chmurowych, wykorzystanie AI i zaawansowanej analityki danych, a także budowę efektu skali, który pozwoli zwiększać przychody nawet w warunkach spadających stóp procentowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Banki Firmy Strategia Bank Pocztowy
Jeden z oddziałów banku Santander w Warszawie
Banki
Rebranding za 250 mln zł. Santander Bank Polska zmienia się w Erste
Stopy w dół, zyski banków w górę. Jak to możliwe?
Banki
Stopy w dół, zyski banków w górę. Jak to możliwe?
Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde
Banki
Christine Lagarde ustąpi przed końcem kadencji? Jest odpowiedź szefowej EBC
Placówka Banku Pekao S.A. w Warszawie
Banki
Rekordowe zyski Pekao. Jaka będzie dywidenda?
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama