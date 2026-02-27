Wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski wyjaśnił, iż pomysł stworzenia programu dotacji zrodził się z potrzeby i chęci zapewnienia odpowiednich warunków wszystkim tym psom, które są odławiane z terenu gminy. – Trzeba szukać rozwiązań systemowych, próbować, być może żaden program nigdy nie będzie idealnym programem, ale dopóki nie będziemy podejmować działań, to nie dowiemy się o tym, czy przyniesie rezultaty, czy też nie – powiedział wójt w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Gmina wypłaci 1500 zł za adopcję psa, ale trzeba spełnić warunki

Program nosi nazwę „Becikowe na 4 łapy”. W jego ramach od 1 marca samorząd będzie wypłacał 1500 zł na adopcję psa odłowionego na terenie gminy Sońsk, przebywającego w schronisku w Pawłowie. Znajduje się tam obecnie około 230 psów. Część z nich – około 30 – to czworonogi, które są odławiane w ciągu roku z terenu gminy Sońsk.

Z wnioskiem o wypłatę „becikowego” będzie mógł wystąpić każdy obywatel Polski po podpisaniu umowy adopcyjnej. Trzeba będzie jednak spełnić kilka warunków, m.in. wykazać, że posiada się stałe źródło dochodu, np. na podstawie umowy o pracę, PIT-u za poprzedni rok lub innego dokumentu potwierdzającego sytuację finansową. – Ponadto taka osoba podpisze oświadczenie, że jest świadoma, że tym psem trzeba się w odpowiedni sposób zajmować, poświęcać mu czas, uwagę i traktować go w jakimś sensie jak członka rodziny, a nie jak przedmiot – dodał wójt Jarosław Muchowski.

Urzędnicy będą mogli w każdej chwili skontrolować warunki bytowe i dobrostan zwierzęcia. W przypadku zaniedbań gmina będzie mogła domagać się zwrotu „becikowego”. Nowy właściciel będzie też zobowiązany do zgłoszenia w ciągu siedmiu dni zaginięcia lub śmierci psa.

Program obejmuje maksymalnie dwie adopcje rocznie przez jedną osobę.