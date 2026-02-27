Zwolnienie i rezygnacja w Ministerstwie Zdrowia. Dwie ważne funkcje bez obsady

W Ministerstwie Zdrowia nastąpiły ostatnio dwie zmiany kadrowe
Z funkcji dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, jak ustalił serwis, odwołano Jakuba Gołąba. Były już rzecznik nie komentuje sprawy. Według nieoficjalnych ustaleń Rynku Zdrowia, nowym dyrektorem biura może zostać dotychczasowa wicedyrektor Katarzyna Kopeć-Ziemczyk.
Jakub Gołąb był dyrektorem Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia od 1 września 2025 r.
Wcześniej pracował m.in. jako rzecznik polskiej prezydencji w Radzie UE. Był też dyrektorem w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, gdzie odpowiadał za obszar dialogu społecznego i komunikacji. Od 11 czerwca 2024 r. do końca marca 2025 r. był rzecznikiem oraz wicedyrektorem Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Następnie odszedł z resortu i został prezesem zarządu Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych.
Odwołanie ze stanowiska Jakuba Gołąba nie jest jedyną w ostatnim czasie zmianą kadrową w Ministerstwie Zdrowia. 26 lutego, jak ustalił Rynek Zdrowia, rezygnację ze stanowiska złożyła Dagmara Korbasińska-Chwedczuk, dotychczasowa dyrektorka Departamentu Równości w Zdrowiu. Swoją funkcję pełniła od 1 sierpnia 2025 r., a wcześniej kierowała pracami Departamentu Zdrowia Publicznego.
– Po rozmowie z dyrektorem generalnym złożyłam dziś rezygnację ze stanowiska dyrektora Departamentu Równości w Zdrowiu. Podjęłam taką decyzję ze względu na trudności komunikacyjne z nadzorującym ministrem, które uniemożliwiały właściwe wykonywanie obowiązków – powiedziała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Dagmara Korbasińska-Chwedczuk.
Jednym z kluczowych obszarów działania Departamentu Równości w Zdrowiu jest realizacja zadań dotyczących zdrowia prokreacyjnego, a działalność departamentu nadzoruje bezpośrednio wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
Jedną z przyczyn rezygnacji Dagmary Korbasińskiej-Chwedczuk ze stanowiska może być, jak sugeruje Rynek Zdrowia, sprawa szczepień przeciwko gruźlicy.
W styczniu ze stanowiska konsultantki krajowej w dziedzinie neonatologii odwołana została prof. Ewa Helwich. Jak wynikało z ustaleń Rynku Zdrowia, powodem miał być spór o organizację szczepień przeciw gruźlicy w kontekście wdrożenia nowego badania przesiewowego dla noworodków umożliwiającego wczesne wykrycie ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Problemem jest fakt, że choroba jest przeciwskazaniem do szczepienia przeciw gruźlicy, które wykonuje się przed uzyskaniem wyniku badania przesiewowego. Według prof. Helwich resort nie konsultował z nią ani ze środowiskiem lekarzy wdrożenia nowego badania oraz jego realizacji.
