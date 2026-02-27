Zwolnienie i rezygnacja w Ministerstwie Zdrowia. Dwie ważne funkcje bez obsady

Z funkcji dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, jak ustalił serwis, odwołano Jakuba Gołąba. Były już rzecznik nie komentuje sprawy. Według nieoficjalnych ustaleń Rynku Zdrowia, nowym dyrektorem biura może zostać dotychczasowa wicedyrektor Katarzyna Kopeć-Ziemczyk.

Jakub Gołąb odwołany z funkcji dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia

Jakub Gołąb był dyrektorem Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia od 1 września 2025 r.

Wcześniej pracował m.in. jako rzecznik polskiej prezydencji w Radzie UE. Był też dyrektorem w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, gdzie odpowiadał za obszar dialogu społecznego i komunikacji. Od 11 czerwca 2024 r. do końca marca 2025 r. był rzecznikiem oraz wicedyrektorem Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Następnie odszedł z resortu i został prezesem zarządu Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych.

Dagmara Korbasińska-Chwedczuk zrezygnowała ze stanowiska dyrektorki Departamentu Równości w Zdrowiu

Odwołanie ze stanowiska Jakuba Gołąba nie jest jedyną w ostatnim czasie zmianą kadrową w Ministerstwie Zdrowia. 26 lutego, jak ustalił Rynek Zdrowia, rezygnację ze stanowiska złożyła Dagmara Korbasińska-Chwedczuk, dotychczasowa dyrektorka Departamentu Równości w Zdrowiu. Swoją funkcję pełniła od 1 sierpnia 2025 r., a wcześniej kierowała pracami Departamentu Zdrowia Publicznego.

– Po rozmowie z dyrektorem generalnym złożyłam dziś rezygnację ze stanowiska dyrektora Departamentu Równości w Zdrowiu. Podjęłam taką decyzję ze względu na trudności komunikacyjne z nadzorującym ministrem, które uniemożliwiały właściwe wykonywanie obowiązków – powiedziała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Dagmara Korbasińska-Chwedczuk.