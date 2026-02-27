Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zwolnienie i rezygnacja w Ministerstwie Zdrowia. Dwie ważne funkcje bez obsady

Zmiany kadrowe w Ministerstwie Zdrowia. Jakub Gołąb został odwołany z funkcji dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, natomiast Dagmara Korbasińska-Chwedczuk złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektorki Departamentu Równości w Zdrowiu. O zmianach informuje Rynek Zdrowia.

Publikacja: 27.02.2026 08:27

W Ministerstwie Zdrowia nastąpiły ostatnio dwie zmiany kadrowe

W Ministerstwie Zdrowia nastąpiły ostatnio dwie zmiany kadrowe

Foto: Marek Stokowski / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z funkcji dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, jak ustalił serwis, odwołano Jakuba Gołąba. Były już rzecznik nie komentuje sprawy. Według nieoficjalnych ustaleń Rynku Zdrowia, nowym dyrektorem biura może zostać dotychczasowa wicedyrektor Katarzyna Kopeć-Ziemczyk.

Jakub Gołąb odwołany z funkcji dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia

Jakub Gołąb był dyrektorem Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia od 1 września 2025 r.

Wcześniej pracował m.in. jako rzecznik polskiej prezydencji w Radzie UE. Był też dyrektorem w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, gdzie odpowiadał za obszar dialogu społecznego i komunikacji. Od 11 czerwca 2024 r. do końca marca 2025 r. był rzecznikiem oraz wicedyrektorem Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Następnie odszedł z resortu i został prezesem zarządu Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych.

Dagmara Korbasińska-Chwedczuk zrezygnowała ze stanowiska dyrektorki Departamentu Równości w Zdrowiu

Odwołanie ze stanowiska Jakuba Gołąba nie jest jedyną w ostatnim czasie zmianą kadrową w Ministerstwie Zdrowia. 26 lutego, jak ustalił Rynek Zdrowia, rezygnację ze stanowiska złożyła Dagmara Korbasińska-Chwedczuk, dotychczasowa dyrektorka Departamentu Równości w Zdrowiu. Swoją funkcję pełniła od 1 sierpnia 2025 r., a wcześniej kierowała pracami Departamentu Zdrowia Publicznego.

– Po rozmowie z dyrektorem generalnym złożyłam dziś rezygnację ze stanowiska dyrektora Departamentu Równości w Zdrowiu. Podjęłam taką decyzję ze względu na trudności komunikacyjne z nadzorującym ministrem, które uniemożliwiały właściwe wykonywanie obowiązków – powiedziała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Dagmara Korbasińska-Chwedczuk.

Reklama
Reklama

Jednym z kluczowych obszarów działania Departamentu Równości w Zdrowiu jest realizacja zadań dotyczących zdrowia prokreacyjnego, a działalność departamentu nadzoruje bezpośrednio wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.

Czytaj więcej

Ministerstwo szykuje duże zmiany w egzaminach dla lekarzy. Medycy są przeciwni
Ochrona zdrowia
Ministerstwo szykuje duże zmiany w egzaminach dla lekarzy. Medycy są przeciwni

Dlaczego Dagmara Korbasińska-Chwedczuk zrezygnowała ze stanowiska?

Jedną z przyczyn rezygnacji Dagmary Korbasińskiej-Chwedczuk ze stanowiska może być, jak sugeruje Rynek Zdrowia, sprawa szczepień przeciwko gruźlicy.

W styczniu ze stanowiska konsultantki krajowej w dziedzinie neonatologii odwołana została prof. Ewa Helwich. Jak wynikało z ustaleń Rynku Zdrowia, powodem miał być spór o organizację szczepień przeciw gruźlicy w kontekście wdrożenia nowego badania przesiewowego dla noworodków umożliwiającego wczesne wykrycie ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Problemem jest fakt, że choroba jest przeciwskazaniem do szczepienia przeciw gruźlicy, które wykonuje się przed uzyskaniem wyniku badania przesiewowego. Według prof. Helwich resort nie konsultował z nią ani ze środowiskiem lekarzy wdrożenia nowego badania oraz jego realizacji.

Czytaj więcej: Jakub Gołąb odwołany z funkcji dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia oraz Kolejna zmiana kadrowa w Ministerstwie Zdrowia. Korbasińska-Chwedczuk: trudności komunikacyjne

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Podatki
Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Kierowca, który na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, przekroczy dozwo
Prawo drogowe
Duże zmiany dla kierowców. Pojawi się nowa przesłanka zatrzymania prawa jazdy
Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.
Prawo w Polsce
Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Rząd przyjął projekt ustawy
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama