4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
„Powstańcie, Węgrzy! Nie bójcie się!” – głosiło hasło antyrządowej demonstracji w Budapeszcie 6 kwietnia 2024 r. Niespełna dwa lata później sondaże wieszczą opozycyjnej Tiszy zwycięstwo w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 12 kwietnia
Drogi Laci,
Kiedy żegnałeś na stronach „Népszava” ubiegły, okropny rok, uznałeś, że to koniec systemu Orbána, że to ostatnie w nim Boże Narodzenie. Nie mogłem wcześniej zareagować, ale reagować trzeba. Pozwól mi jako obywatelowi polskiemu na udzielenie węgierskiej opinii publicznej kilku skromnych rad na podstawie naszych doświadczeń. Albowiem patrząc z okien ekspresu jadącego z Warszawy, znajdzie się kilka wskazań dla Węgrów, którzy – to akurat pewne – stają przed kluczowymi wyborami.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Najlepszą częścią pożegnalnego albumu Megadeth są utwory spokojniejsze i bardziej refleksyjne.
Książkę Pawła Sołtysa czyta się z przyjemnością. Można na raz, można na wyrywki, można wypisywać co piękniejsze...
„Karakum” to okazja, by poprowadzić własną karawanę…
Norwegia miała trolle i się tym chwali. Nic, tylko brać przykład.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas