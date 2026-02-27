Drogi Laci,

Kiedy żegnałeś na stronach „Népszava” ubiegły, okropny rok, uznałeś, że to koniec systemu Orbána, że to ostatnie w nim Boże Narodzenie. Nie mogłem wcześniej zareagować, ale reagować trzeba. Pozwól mi jako obywatelowi polskiemu na udzielenie węgierskiej opinii publicznej kilku skromnych rad na podstawie naszych doświadczeń. Albowiem patrząc z okien ekspresu jadącego z Warszawy, znajdzie się kilka wskazań dla Węgrów, którzy – to akurat pewne – stają przed kluczowymi wyborami.