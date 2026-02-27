Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Góralczyk, Lengyel: Polska lekcja, węgierska nadzieja

Wygrać z Fideszem trzeba – i to mocno! Jednakże wygrać trzeba nie tylko w wyborach, ale i po nich. Całkowita zgoda, że natychmiast po objęciu władzy trzeba działać. Rysują się trzy scenariusze.

Publikacja: 27.02.2026 14:20

„Powstańcie, Węgrzy! Nie bójcie się!” – głosiło hasło antyrządowej demonstracji w Budapeszcie 6 kwie

„Powstańcie, Węgrzy! Nie bójcie się!” – głosiło hasło antyrządowej demonstracji w Budapeszcie 6 kwietnia 2024 r. Niespełna dwa lata później sondaże wieszczą opozycyjnej Tiszy zwycięstwo w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 12 kwietnia

Foto: Attila KISBENEDEK/AFP

Bogdan Góralczyk, László Lengyel

Drogi Laci,

Kiedy żegnałeś na stronach „Népszava” ubiegły, okropny rok, uznałeś, że to koniec systemu Orbána, że to ostatnie w nim Boże Narodzenie. Nie mogłem wcześniej zareagować, ale reagować trzeba. Pozwól mi jako obywatelowi polskiemu na udzielenie węgierskiej opinii publicznej kilku skromnych rad na podstawie naszych doświadczeń. Albowiem patrząc z okien ekspresu jadącego z Warszawy, znajdzie się kilka wskazań dla Węgrów, którzy – to akurat pewne – stają przed kluczowymi wyborami.

Pozostało jeszcze 98% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Plus Minus
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
„Monolok”, Paweł Sołtys, wyd. Czarne
Plus Minus
„Monolok”: W poszukiwaniu opowieści
„Karakum”, tw. Arif Nezih Savi, Laimes Kudikis, dyst. Granna
Plus Minus
„Karakum”: Wielbłąd dla początkujących
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
„Troll 2”, reż. Roar Uthaug, dystr. Netflix
Plus Minus
„Troll 2”: Tak się robi soft power!
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama