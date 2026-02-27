Sondaż pokazuje także wyraźne podziały w elektoracie Partii Republikańskiej. Choć 56 proc. jej zwolenników uznało, że gospodarka rzeczywiście się rozwija, to 43 proc. jest przeciwnego zdania. „To potencjalny sygnał ostrzegawczy dla partii przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu, które odbędą się 3 listopada. Partia prezydenta będzie w nich bronić większości w Izbie Reprezentantów i Senacie” – zauważa agencja Reutera.

Czy inflacja w USA została pokonana? Amerykanie są innego zdania niż Trump

Jeszcze niedawno prezydent Trump mówił, że „inflacja została pokonana” oraz że Amerykanie obserwują obecnie „jej brak”. Sondaż sugeruje jednak, że obywatele USA są innego zdania. Uczestnicy badania – zapytani o najważniejszą kwestię, która wpłynie na ich decyzje wyborcze w listopadzie – wskazali na koszty życia. Jednocześnie zdecydowanie odrzucili twierdzenia, że wzrost cen przestał być problemem.

Zaledwie 16 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że „w USA praktycznie nie ma inflacji”. Aż 82 proc. ogółu badanych – w tym taki sam odsetek wyborców niezależnych oraz 72 proc. Republikanów – nie podziela tej opinii. Demokraci w przeważającej większości odrzucili zaś zarówno tezę o gospodarczym boomie, jak i o wygranej z inflacją.

Sondaż pokazuje, że wielu Amerykanów nie wie, co administracja Trumpa planuje zrobić, by ograniczyć wzrost kosztów życia. 44 proc. respondentów nigdy nie słyszało o ogłoszonym w ubiegłym miesiącu planie Białego Domu, który miałby ograniczyć możliwość wykupu domów jednorodzinnych przez dużych inwestorów. 48 proc. nie słyszało też o propozycji prezydenta USA dotyczącej ograniczenia oprocentowania kart kredytowych do poziomu 10 proc.

Znacznie większą rozpoznawalność ma natomiast kluczowa inicjatywa gospodarcza Trumpa – podnoszenie ceł na towary importowane. 78 proc. ankietowanych zadeklarowało, że co najmniej o niej słyszało. Jednocześnie 54 proc. respondentów – w tym 69 proc. Demokratów oraz 42 proc. Republikanów – uważa, że cła doprowadzą do wzrostu kosztów życia.