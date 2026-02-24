Rzeczpospolita
Amerykanie mają wątpliwości co do sprawności intelektualnej Donalda Trumpa

Odsetek Amerykanów, którzy odpowiadają „nie” na pytanie czy Donald Trump jest sprawny intelektualnie i zdolny do radzenia sobie z wyzwaniami jest wyższy, niż odsetek odpowiadających „tak”.

Publikacja: 24.02.2026 13:31

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Newscom, PAP

Artur Bartkiewicz

Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzony między 18 a 23 lutego na reprezentatywnej grupie 4 638 Amerykanów.

Wyborcy Partii Demokratycznej nie mają wątpliwości: Donald Trump nie jest sprawny intelektualnie

Wyniki sondażu opublikowano w przededniu wygłoszenia przez Trumpa corocznego orędzia o stanie państwa, w czasie, gdy Trump znalazł się w konflikcie z Sądem Najwyższym USA po tym, jak ten orzekł, iż prezydent USA nie miał prawa wprowadzać ceł wzajemnych, nałożonych wiosną 2025 roku na wielu partnerów handlowych USA. Trump w odpowiedzi zaczął m.in. we wpisach w serwisie Truth Social pisać nazwę sądu małymi literami (jak pisze, będzie tak robił przez pewien czas z „braku szacunku”).

Na pytanie, czy Trump jest sprawny intelektualnie i zdolny do radzenia sobie z wyzwaniami „tak” odpowiedziało 45 proc. badanych, a „nie” – 49 proc. Wśród wyborców Partii Republikańskiej brak wiary w sprawność intelektualną Trumpa wyraża 17 proc. badanych, a wśród wyborców Partii Demokratycznej – 78 proc. Jeśli chodzi o wyborców niezależnych – w tej grupie 36 proc. badanych jest zdania, że Trump jest sprawny intelektualnie, a 53 proc. jest przeciwnego zdania. 

79 proc.

Tylu Amerykanow uważa, że rządzący nimi politycy są zbyt zaawansowani wiekowo

Większość Amerykanów przyznaje, że Donald Trump wraz z wiekiem staje się nieobliczalny

Jednocześnie 61 proc. respondentów uważa, że 79-letni Trump, wraz z wiekiem, staje się nieobliczalny (ang. erratic), a 32 proc. nie zgadza się z tą oceną. Wśród wyborców Partii Republikańskiej 30 proc. przyznaje, że wraz z wiekiem Trump staje się nieobliczalny, a 66 proc. jest przeciwnego zdania. Wśród wyborców Partii Demokratycznej proporcje są odwrotne (89 do 8 proc.). Jeśli chodzi o pozostałych wyborców – 64 proc. przyznaje, że Trump wraz z wiekiem staje się bardziej nieobliczalny, a 24 proc. się z tym nie zgadza. 

Większość Amerykanów jest też zdania, że kierownictwo polityczne sprawują w USA zbyt zaawansowani wiekowo politycy. 79 proc. badanych zgadza się ze zdaniem, że pochodzący z wyborów przedstawiciele władz w Waszyngtonie są zbyt sędziwi, by reprezentować większość Amerykanów. Reuters przypomina, że średnia wieku w Senacie wynosi 64 lata, a w Izbie Reprezentantów – 58 lat. Trump w drugiej połowie swojej kadencji zostanie zaś najstarszym w historii prezydentem USA (kończąc drugą kadencję będzie miał 82 lata i 220 dni). Obejmując urząd prezydenta w styczniu 2025 roku , w wieku 78 lat, został już najstarszym w historii prezydentem inaugurującym kadencję. 

Poprzednik Trumpa, Joe Biden, nie ubiegał się o reelekcję, ponieważ po przegranej debacie przedwyborczej z Donaldem Trumpem jego otoczenie uznało, że ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia nie będzie w stanie skutecznie rywalizować z Trumpem. Kończąc kadencję w Białym Domu, Joe Biden miał 82 lata i 61 dni. 

W ostatnim sondażu Reuters/Ipsos badającym poziom zadowolenia ze sposobu, w jaki Trump sprawuje prezydenturę wykazano, że z prezydenta zadowolonych jest 40 proc. badanych. Gdy rozpoczynał prezydenturę, odsetek ten wynosił 47 proc. 

