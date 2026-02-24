Donald Trump
Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzony między 18 a 23 lutego na reprezentatywnej grupie 4 638 Amerykanów.
Wyniki sondażu opublikowano w przededniu wygłoszenia przez Trumpa corocznego orędzia o stanie państwa, w czasie, gdy Trump znalazł się w konflikcie z Sądem Najwyższym USA po tym, jak ten orzekł, iż prezydent USA nie miał prawa wprowadzać ceł wzajemnych, nałożonych wiosną 2025 roku na wielu partnerów handlowych USA. Trump w odpowiedzi zaczął m.in. we wpisach w serwisie Truth Social pisać nazwę sądu małymi literami (jak pisze, będzie tak robił przez pewien czas z „braku szacunku”).
Na pytanie, czy Trump jest sprawny intelektualnie i zdolny do radzenia sobie z wyzwaniami „tak” odpowiedziało 45 proc. badanych, a „nie” – 49 proc. Wśród wyborców Partii Republikańskiej brak wiary w sprawność intelektualną Trumpa wyraża 17 proc. badanych, a wśród wyborców Partii Demokratycznej – 78 proc. Jeśli chodzi o wyborców niezależnych – w tej grupie 36 proc. badanych jest zdania, że Trump jest sprawny intelektualnie, a 53 proc. jest przeciwnego zdania.
Jednocześnie 61 proc. respondentów uważa, że 79-letni Trump, wraz z wiekiem, staje się nieobliczalny (ang. erratic), a 32 proc. nie zgadza się z tą oceną. Wśród wyborców Partii Republikańskiej 30 proc. przyznaje, że wraz z wiekiem Trump staje się nieobliczalny, a 66 proc. jest przeciwnego zdania. Wśród wyborców Partii Demokratycznej proporcje są odwrotne (89 do 8 proc.). Jeśli chodzi o pozostałych wyborców – 64 proc. przyznaje, że Trump wraz z wiekiem staje się bardziej nieobliczalny, a 24 proc. się z tym nie zgadza.
Czytaj więcej
Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social zdementował podawane przez media informacje, zgodn...
Większość Amerykanów jest też zdania, że kierownictwo polityczne sprawują w USA zbyt zaawansowani wiekowo politycy. 79 proc. badanych zgadza się ze zdaniem, że pochodzący z wyborów przedstawiciele władz w Waszyngtonie są zbyt sędziwi, by reprezentować większość Amerykanów. Reuters przypomina, że średnia wieku w Senacie wynosi 64 lata, a w Izbie Reprezentantów – 58 lat. Trump w drugiej połowie swojej kadencji zostanie zaś najstarszym w historii prezydentem USA (kończąc drugą kadencję będzie miał 82 lata i 220 dni). Obejmując urząd prezydenta w styczniu 2025 roku , w wieku 78 lat, został już najstarszym w historii prezydentem inaugurującym kadencję.
Poprzednik Trumpa, Joe Biden, nie ubiegał się o reelekcję, ponieważ po przegranej debacie przedwyborczej z Donaldem Trumpem jego otoczenie uznało, że ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia nie będzie w stanie skutecznie rywalizować z Trumpem. Kończąc kadencję w Białym Domu, Joe Biden miał 82 lata i 61 dni.
W ostatnim sondażu Reuters/Ipsos badającym poziom zadowolenia ze sposobu, w jaki Trump sprawuje prezydenturę wykazano, że z prezydenta zadowolonych jest 40 proc. badanych. Gdy rozpoczynał prezydenturę, odsetek ten wynosił 47 proc.
Cała Ukraina komentuje wypowiedzi byłego dowódcy armii gen. Wałerija Załużnego, który po raz pierwszy od początk...
Najnowsze dane MFW wskazują, że Polska pod względem dochodu przypadającego na mieszkańca, przy uwzględnieniu sił...
Ukraina nie zamierza dobrowolnie przekazywać Rosji swoich terytoriów - mówi „Rzeczpospolitej” Mychajło Podolak,...
Południowokoreańskie media podają, że Kim Dzu Ae – około 13-letniej córce Kim Dzong Una – powierzono istotną fun...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas