Większość Amerykanów przyznaje, że Donald Trump wraz z wiekiem staje się nieobliczalny

Jednocześnie 61 proc. respondentów uważa, że 79-letni Trump, wraz z wiekiem, staje się nieobliczalny (ang. erratic), a 32 proc. nie zgadza się z tą oceną. Wśród wyborców Partii Republikańskiej 30 proc. przyznaje, że wraz z wiekiem Trump staje się nieobliczalny, a 66 proc. jest przeciwnego zdania. Wśród wyborców Partii Demokratycznej proporcje są odwrotne (89 do 8 proc.). Jeśli chodzi o pozostałych wyborców – 64 proc. przyznaje, że Trump wraz z wiekiem staje się bardziej nieobliczalny, a 24 proc. się z tym nie zgadza.

Większość Amerykanów jest też zdania, że kierownictwo polityczne sprawują w USA zbyt zaawansowani wiekowo politycy. 79 proc. badanych zgadza się ze zdaniem, że pochodzący z wyborów przedstawiciele władz w Waszyngtonie są zbyt sędziwi, by reprezentować większość Amerykanów. Reuters przypomina, że średnia wieku w Senacie wynosi 64 lata, a w Izbie Reprezentantów – 58 lat. Trump w drugiej połowie swojej kadencji zostanie zaś najstarszym w historii prezydentem USA (kończąc drugą kadencję będzie miał 82 lata i 220 dni). Obejmując urząd prezydenta w styczniu 2025 roku , w wieku 78 lat, został już najstarszym w historii prezydentem inaugurującym kadencję.

Poprzednik Trumpa, Joe Biden, nie ubiegał się o reelekcję, ponieważ po przegranej debacie przedwyborczej z Donaldem Trumpem jego otoczenie uznało, że ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia nie będzie w stanie skutecznie rywalizować z Trumpem. Kończąc kadencję w Białym Domu, Joe Biden miał 82 lata i 61 dni.

W ostatnim sondażu Reuters/Ipsos badającym poziom zadowolenia ze sposobu, w jaki Trump sprawuje prezydenturę wykazano, że z prezydenta zadowolonych jest 40 proc. badanych. Gdy rozpoczynał prezydenturę, odsetek ten wynosił 47 proc.