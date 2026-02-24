Z tego artykułu się dowiesz: Jakie skutki mogą mieć publiczne wypowiedzi generała Załużnego wobec prezydenta Zełenskiego?

Kijów, wrzesień 2022 r. Do zarządzanego przez gen. Wałerija Załużnego centrum dowodzenia z rewizją wkroczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Nie wyjaśniali powodów, ale kilka godzin wcześniej dowódca ukraińskiej armii miał spotkanie w siedzibie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, na którym panowała napięta atmosfera. Generał uniemożliwił agentom SBU przeglądanie dokumentów i komputerów. Wszystko to rozgrywało się na oczach kilkunastu obecnych w centrum dowodzenia brytyjskich oficerów. Załużny zadzwonił wtedy do ówczesnego szefa prezydenckiego biura Andrija Jermaka i ostrzegł, że będzie się bronił.

– Będę z wami walczył i już ściągnąłem posiłki do centrum Kijowa, aby udzieliły wsparcia – powiedział. Następnie połączył się z ówczesnym szefem SBU, który stwierdził, że nic nie wie o nalocie i obiecał wyjaśnić sprawę. Później generałowi powiedziano, że doszło do pomyłki, ale Załużnego to nie przekonało.

Tę historię, powołując się na rozmowę z generałem, ujawniła kilka dni temu agencja AP. Załużny, który został zdymisjonowany ze stanowiska dowódcy armii i od 2024 r. jest ambasadorem Ukrainy w Londynie, po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie swojego konfliktu z Zełenskim.