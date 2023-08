Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) codziennie analizuje sytuację na frontach wojny ukraińsko-rosyjskiej. Z piątkowego raportu wynikało, że ukraińska armia dokonuje „taktycznie znaczących” postępów na południu kraju, w obwodach zaporoskim i donieckim. Z informacji tych wynikało, że Ukraińcy w kilku miejscach przedarli się przez gęste pola minowe Rosjan i mogą uderzać w drugą linię obrony rosyjskiej armii. Gdy tereny, do których dotarli Ukraińcy, okażą się mniej zaminowane niż poprzednie, jak wynika z analizy think tanku, będzie to „sprzyjało szybszym zdobyczom Ukrainy”.

Tymczasem "The Washington Post" nie ma dobrej prognozy. Czołowy amerykański dziennik, powołując się na dane ukraińskiego wywiadu twierdzi, że w trakcie trwającej obecnie kontrofensywy Ukrainie nie uda się dotrzeć do najważniejszego miasta na południowym odcinku frontu – Melitopola. A to oznaczałoby, że nie dojdzie też do przerwania drogi łączącej okupowany Krym z resztą okupowanych terytoriów Ukrainy na wschodzie kraju. Rozmówcy WP wskazują, że po drodze do Melitopola znajduje się kilka ważnych miejscowości tworzących linie obrony Rosjan. W najlepszym wypadku, jak wynika z tych danych, Ukraińcy utknęliby kilka kilometrów od mocno bronionego przez Rosjan miasta. Dziennik przekonuje też, że podczas pierwszych tygodni kontrofensywy Ukraina, mimo dostaw zachodniej broni, amerykańskich wozów Bradley, czołgów Leopard 2 czy specjalnych maszyn do rozminowania terenu, poniosła duże straty próbując przedrzeć się przez dobrze przygotowaną rosyjską linię obrony.

Przed Ukraińcami wiele dobrze przygotowanych do obrony miast

Przed wybuchem wojny w zachodnich ośrodkach analitycznych i mediach roiło się od „prognoz” i „przecieków medialnych”. Nikt nie dawał szans Ukrainie, a gdy Rosja najechała kraj od północy, ze wschodu i od południa, Amerykanie proponowali prezydentowi Zełenskiemu opuszczenie Kijowa. Na początku wojny, gdy było już wiadomo, że Rosjanie do ukraińskiej stolicy nie wkroczą, słyszeliśmy też mnóstwo prognoz dotyczących „nadchodzącego upadku Rosji”. A niektórzy analitycy przekonywali wówczas, że Rosjanom kończą się rakiety manewrujące. To czym od półtorej roku niemal codziennie ostrzeliwują ukraińskie miasta?