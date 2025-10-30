Rzeczpospolita
Wydarzenia
Ukraińcy okrążeni w Pokrowsku i Kupiańsku? Rosja zaprasza media

Ministerstwo Obrony Rosji miało otrzymać polecenie od Władimira Putina, by zapewnić niezakłócony dostęp dziennikarzom, w tym ukraińskim, w pobliże strefy działań wojennych w Pokrowsku, Kupiańsku i Myrnohradzie, by udowodnić, że Rosjanom udało się tam okrążyć ukraińskich obrońców.

Publikacja: 30.10.2025 15:47

Ukraińscy artylerzyści

Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov

Artur Bartkiewicz

„Ministerstwo Obrony Rosji otrzymało polecenie od Naczelnego Dowódcy (..), by zapewnić niezakłócony dostęp zagranicznym dziennikarzom, w tym ukraińskim, gdy zwrócą się do dowództwa ukraińskiej armii o zgodę na odwiedzenie rejonów, w których Ukraińcy są zablokowani w Krasnoarmiejsku, Dymytrowie i Kupiańsku (dwie pierwsze nazwy to rosyjskie nazwy Pokrowska i Myrnohradu w obwodzie donieckim – red.)” - głosi komunikat resortu. 

Bitwa o Pokrowsk (sytuacja na 27.10)

Foto: PAP

Rosjanie oferują wstrzymanie walk w rejonie Pokrowska i Kupiańska, by dopuścić dziennikarzy do ukraińskich obrońców

„Rosyjskie dowództwo jest przygotowane, jeśli trzeba, wstrzymać działania zbrojne na 5-6 godzin w tym rejonie, by otworzyć korytarze zapewniające nieskrępowany wjazd i wyjazd grupom przedstawicieli mediów, w tym Ukraińcom, jeżeli gwarancje bezpieczeństwa otrzymają zarówno dziennikarze, jak i rosyjski personel wojskowy” - czytamy w komunikacie. 

Wcześniej Władimir Putin oświadczył, że rosyjska armia jest gotowa pozwolić przedstawicielom mediów na dostęp do miejsc, gdzie doszło do okrążenia Ukraińców. Putin mówił, że dowódcy rosyjskich zgrupowań i minister obrony Andriej Biełousow nie mają nic przeciwko dopuszczenia w ten rejon dziennikarzy, tak aby „mogli oni się tam udać i zobaczyć na własne oczy, co się tam dzieje, przekonać się o stanie okrążonych ukraińskich jednostek, tak aby ukraińskie dowództwo polityczne mogło podjąć odpowiednie decyzje ws. losu swoich obywateli i personelu wojskowego, tak jak stało się to w Azowstalu (w zakładach Azowstal przez wiele tygodni opór Rosjanom stawiali okrążeni obrońcy Mariupola)”. 

Czytaj więcej

Rosyjska armia wciąż potrzebuje nowych żołnierzy. Lobby wojskowe znalazło wyjście.
Konflikty zbrojne
Władimir Putin za wszelką cenę szuka żołnierzy. W Rosji nikt już nie chce dobrowolnie iść do wojska
- Niepokoi nas tylko jedna rzecz: aby nie doszło do prowokacji ze strony ukraińskiej – mówił też Putin. - Jesteśmy gotowi wstrzymać działania zbrojne na określony czas, na kilka godzin – dwie, trzy, sześć - tak aby grupa dziennikarzy mogła wjechać, zobaczyć co się dzieje, porozmawiać z ukraińskimi żołnierzami i wyjechać - mówił też przywódca Rosji. 

Gen. Ołeksandr Syrski odwiedził obrońców Pokrowska. Ukraińcy: Nie jesteśmy okrążeni

Zupełnie inny komunikat płynie od strony ukraińskiej. Wczoraj Ukraińcy informowali, że Rosjan nie ma w Myrnohradzie. Z kolei w czwartek rejon Pokrowska wizytował głównodowodzący ukraińską armią gen. Ołeksandr Syrski.

Gen. Syrski zaprzeczył rosyjskim doniesieniom, że Ukraińcy znaleźli się w Pokrowsku w okrążeniu. 

„Wroga piechota, unikając walki, koncentruje się w terenach zurbanizowanych i zmienia lokalizację, więc pierwszym zadaniem jest zlokalizować ich i zniszczyć” - napisał Syrski w serwisie Telegram. W tym samym wpisie gen. Syrski zaprzecza doniesieniom o okrążeniu Ukraińców w Kupiańsku i Myrnohradzie. 

Gen. Syrski dodał, że Ukraina podejmuje kroki, by wzmocnić obronę Pokrowska, tak aby zagwarantować utrzymanie szlaków dostaw dla obrońców oraz dróg ewakuacyjnych z miasta. Zapewnił, że priorytetem jest ratowanie życia ukraińskich żołnierzy. 

Rosjanie starają się zająć Pokrowsk od ponad roku. Miasto jest ważnym hubem logistycznym w kontrolowanej przez Ukraińców części Donbasu. Jego zajęcie otworzyłoby Rosjanom drogę do dalszej ofensywy, której celem jest dotarcie do administracyjnych granic obwodu donieckiego. 

7. Korpus Szybkiego Reagowania, skierowany w rejon Pokrowska przyznaje, że zaopatrywanie obrońców jest utrudnione, ze względu na aktywność rosyjskich dronów FPV, ale „jest możliwe”. 

Rosjanie mają szturmować Pokrowsk głównie siłami piechoty. Jednak w rejonie oddalonego o ok. 6 km na północny wschód Myrnohradu miały pojawić się też pojazdy opancerzone. 

