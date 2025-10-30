Aktualizacja: 30.10.2025 15:56 Publikacja: 30.10.2025 15:47
Ukraińscy artylerzyści
Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov
„Ministerstwo Obrony Rosji otrzymało polecenie od Naczelnego Dowódcy (..), by zapewnić niezakłócony dostęp zagranicznym dziennikarzom, w tym ukraińskim, gdy zwrócą się do dowództwa ukraińskiej armii o zgodę na odwiedzenie rejonów, w których Ukraińcy są zablokowani w Krasnoarmiejsku, Dymytrowie i Kupiańsku (dwie pierwsze nazwy to rosyjskie nazwy Pokrowska i Myrnohradu w obwodzie donieckim – red.)” - głosi komunikat resortu.
Bitwa o Pokrowsk (sytuacja na 27.10)
Foto: PAP
„Rosyjskie dowództwo jest przygotowane, jeśli trzeba, wstrzymać działania zbrojne na 5-6 godzin w tym rejonie, by otworzyć korytarze zapewniające nieskrępowany wjazd i wyjazd grupom przedstawicieli mediów, w tym Ukraińcom, jeżeli gwarancje bezpieczeństwa otrzymają zarówno dziennikarze, jak i rosyjski personel wojskowy” - czytamy w komunikacie.
Wcześniej Władimir Putin oświadczył, że rosyjska armia jest gotowa pozwolić przedstawicielom mediów na dostęp do miejsc, gdzie doszło do okrążenia Ukraińców. Putin mówił, że dowódcy rosyjskich zgrupowań i minister obrony Andriej Biełousow nie mają nic przeciwko dopuszczenia w ten rejon dziennikarzy, tak aby „mogli oni się tam udać i zobaczyć na własne oczy, co się tam dzieje, przekonać się o stanie okrążonych ukraińskich jednostek, tak aby ukraińskie dowództwo polityczne mogło podjąć odpowiednie decyzje ws. losu swoich obywateli i personelu wojskowego, tak jak stało się to w Azowstalu (w zakładach Azowstal przez wiele tygodni opór Rosjanom stawiali okrążeni obrońcy Mariupola)”.
- Niepokoi nas tylko jedna rzecz: aby nie doszło do prowokacji ze strony ukraińskiej – mówił też Putin. - Jesteśmy gotowi wstrzymać działania zbrojne na określony czas, na kilka godzin – dwie, trzy, sześć - tak aby grupa dziennikarzy mogła wjechać, zobaczyć co się dzieje, porozmawiać z ukraińskimi żołnierzami i wyjechać - mówił też przywódca Rosji.
Zupełnie inny komunikat płynie od strony ukraińskiej. Wczoraj Ukraińcy informowali, że Rosjan nie ma w Myrnohradzie. Z kolei w czwartek rejon Pokrowska wizytował głównodowodzący ukraińską armią gen. Ołeksandr Syrski.
Gen. Syrski zaprzeczył rosyjskim doniesieniom, że Ukraińcy znaleźli się w Pokrowsku w okrążeniu.
„Wroga piechota, unikając walki, koncentruje się w terenach zurbanizowanych i zmienia lokalizację, więc pierwszym zadaniem jest zlokalizować ich i zniszczyć” - napisał Syrski w serwisie Telegram. W tym samym wpisie gen. Syrski zaprzecza doniesieniom o okrążeniu Ukraińców w Kupiańsku i Myrnohradzie.
Gen. Syrski dodał, że Ukraina podejmuje kroki, by wzmocnić obronę Pokrowska, tak aby zagwarantować utrzymanie szlaków dostaw dla obrońców oraz dróg ewakuacyjnych z miasta. Zapewnił, że priorytetem jest ratowanie życia ukraińskich żołnierzy.
Rosjanie starają się zająć Pokrowsk od ponad roku. Miasto jest ważnym hubem logistycznym w kontrolowanej przez Ukraińców części Donbasu. Jego zajęcie otworzyłoby Rosjanom drogę do dalszej ofensywy, której celem jest dotarcie do administracyjnych granic obwodu donieckiego.
7. Korpus Szybkiego Reagowania, skierowany w rejon Pokrowska przyznaje, że zaopatrywanie obrońców jest utrudnione, ze względu na aktywność rosyjskich dronów FPV, ale „jest możliwe”.
Rosjanie mają szturmować Pokrowsk głównie siłami piechoty. Jednak w rejonie oddalonego o ok. 6 km na północny wschód Myrnohradu miały pojawić się też pojazdy opancerzone.
