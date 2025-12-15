Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są konsekwencje polityczne zwycięstwa José Antonio Kasta w wyborach prezydenckich w Chile?

Dlaczego administracja Donalda Trumpa skupia się na Ameryce Łacińskiej w swojej strategii bezpieczeństwa?

Jakie relacje i sojusze z Donaldem Trumpem kształtują się wśród przywódców Ameryki Łacińskiej?

Co wpłynęło na wzrost popularności kandydatów skrajnej prawicy w tym regionie?

Jakie zmiany polityczne i gospodarcze planuje nowo wybrany prezydent Chile?

Jak imigracja wpływa na sytuację polityczną i społeczną w Chile?

W opublikowanej na początku grudnia nowej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa (NSS) Donald Trump nie pozostawia złudzeń: nie ma dla niego ważniejszej części świata niż Ameryka Łacińska. Na dalszy plan w tej wizji schodzą nawet Chiny, a już na pewno Europa. Gdy więc europejskie media śledziły kolejny etap negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy w Berlinie, Biały Dom bardziej zajmował kraj na drugim krańcu świata: Chile.

Tu padły w niedzielnych wyborach same rekordy. Po raz pierwszy od przywrócenia demokracji 35 lat temu na urząd prezydencki został wyniesiony kandydat otwarcie odwołujący się do dyktatury Augusto Pinocheta (1973–1990), która kosztowała życie przeszło dwóch tysięcy jego oponentów, torturowała około 30 tys. przeciwników politycznych, a 200 tys. skazała na wygnanie.

Ale Kast nie tylko staje się najbardziej prawicowym przywódcą współczesnego Chile. Jest także tym, który otrzymał największe poparcie. Stało się tak nie tylko dlatego, że po raz pierwszy głosowanie było obowiązkowe. 58,1 proc. Chilijczyków poparło go, bo alternatywa wywoływała u wielu z nich szczególny strach. Kontrkandydatką Kasta była minister pracy, reprezentująca barwy Komunistycznej Partii Chile, Jeannette Jara. Trzeba w tym przypadku mówić o najsilniejszym odwróceniu politycznego wahadła od oddania władzy przez Pinocheta. Nowy prezydent przejmie Palacio de la Moneda (rezydencja chilijskich prezydentów) w Santiago po najbardziej lewicowym przywódcy kraju ostatnich dekad Gabrielu Boricu.