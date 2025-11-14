Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania planuje administracja Trumpa w celu rozwiązania problemów związanych z Wenezuelą?

Dlaczego Nicolás Maduro nie chce ustąpić mimo rosnącego nacisku ze strony USA?

Jakie skutki dla gospodarki światowej mogą mieć działania przeciwko reżimowi Maduro?

Co może spowodować obalenie reżimu wenezuelskiego w kontekście geopolitycznym?

W jaki sposób administracja USA uzasadnia możliwość interwencji militarnej w Wenezueli?

Jakie mogą być konsekwencje militarnego zaangażowania USA w Wenezueli dla regionu?

To nie są siły pomyślane dla powstrzymania przemytu narkotyków. W nocy z czwartku na piątek sekretarz wojny Pete Hegseth ogłosił rozpoczęcie operacji Południowa Włócznia, której celem miałoby być zabezpieczenie Stanów Zjednoczonych przed gangami przemytników. Jednak w regionie Karaibów znajduje się już największy i najnowocześniejszy lotniskowiec Gerald Ford, którego dzienny koszt stacjonowania sięga ośmiu milionów dol. i który na co dzień zajmuje się patrolowaniem działań niepomiernie większych potęg, jak Chiny. W rejonie Wenezueli Amerykanie skoncentrowali 10 tys. wojsk. Składają się na nie m.in. osiem okrętów, okręt podwodny o napędzie atomowym oraz blisko 100 myśliwców, w tym te najnowszej generacji F-35. Łącznie to siły dysponujące niemal 200 pociskami o wielkiej mocy Tomahawk.

Jak ujawniał „Miami Herald” i „New York Times”, Trump próbował w ostatnich miesiącach skłonić Nicolás Maduro do odejścia po dobroci. Jedna z koncepcji zakładała zastąpienie dyktatora innymi przedstawicielami reżimu utworzonego w 1999 r. przez Hugo Cháveza. Inna: pełne otwarcie wenezuelskich złóż ropy (największych na świecie) dla amerykańskich koncernów. Ale Maduro to odrzucił.

Obalenie Maduro mogłoby wywołać reakcję łańcuchową w całej Ameryce Łacińskiej

– Maduro nie może się wycofać. Stał się więźniem układu, który stworzył – mówi o byłym kierowcy autobusu przeszkolonym przez Kubańczyków Armas. – Za jego głowę Amerykanie wyznaczyli 50 mln dol. okupu i trudno znaleźć kraj latynoski, który przyznałby mu azyl. Ma też zobowiązania wobec Chin, Rosji i Iranu, które musi wypełnić – dodaje.