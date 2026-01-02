Za nami bardzo udana sesja na GPW i rewelacyjne otwarcie nowego roku. WIG20 na koniec dnia rósł o 2,46 proc., do 3262 pkt. z dziennym maksimum na poziomie 3268,7 pkt. Piątkowe zwyżki indeks dużych spółek zawdzięcza w dużej mierze Orlenowi i bankom. Petrochemiczne przedsiębiorstwo przy 5,4-proc. zwyżce wskoczyło powyżej 100 zł, z kolei część banków zyskiwała po ponad 3 proc. W efekcie indeks banków wzbił się powyżej szczytu z sierpnia, kiedy rząd ogłosił zamiar podwyższenia podatku dla tej grupy firm. Tym samym banki z nawiązką odrobiły już straty powstałe w wyniku rządowego planu. W piątek mocny był także sektor energetyczny. Nieco gorzej wypadły firmy handlowe, przy czym z dużych spółek tylko Dino Polska zamknęło piątkową sesję pod kreską, tracąc 0,85 proc.

Co ważne, w piątek zyskiwał cały szeroki rynek. Indeks średnich firm na koniec dnia rósł o 2,77 proc., a sWIG80 o 2,52 proc. WIG, indeks szerokiego rynku, zamknął pierwszą sesję 2026 r. zwyżką o 2,51 proc., na 120 181 pkt., z maksimum na poziomie 120298,84 pkt., co jest jego nowym rekordem wszechczasów. Dzisiejszej sesji na GPW towarzyszyły także całkiem duże obroty, przekraczające łącznie 2 mld zł.

Większość indeksów w Europie dziś świeciła na zielono, aczkolwiek DAX po południu stracił formę. Po kilkudziesięciu minutach handlu pogorszyły się także nastroje na Wall Street. Mimo wcześniejszych wyraźnych zwyżek kontraktów i mocnego otwarcia handlu kasowego, po dwóch godzinach sesji S&P 500 wrócił do punktu wyjścia, a Nasdaq tracił 0,3 proc.

Na rynku walut w piątek było spokojnie. Kurs głównej pary utrzymywał się na 1,17, natomiast złoty umacniał się do euro i dolara po około 0,16 proc. Po południu za USD płacono 3,58 zł, a za EUR 4,20 zł. Poranne zwyżki wymazało złoto, wyceniane po południu na 4319,4 dolarów za uncję. Bitcoin na koniec tygodnia zyskiwał 1,2 proc., kosztując 89640 dolarów.