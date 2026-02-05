To była w zasadzie sesja jednego kierunku. W czwartek od początku dnia na warszawskim parkiecie widzieliśmy wyraźne spadki. Ale czy mogło być inaczej, kiedy w nocy srebro zostało przecenione o ponad 10 proc., co siłą rzeczy uderzyło też w notowania spółki KGHM? Start notowań to jednak jeszcze nic. Prawdziwe problemy zaczęły się w drugiej części dnia.

Reklama Reklama

Bitcoin i KGHM mocno w dół

WIG20 w pierwszej części sesji tracił na wartości ponad 1 proc. Tak jak to zostało wspomniane, czerwoną latarnią była firma KGHM, której akcje taniały o ponad 5 proc. Po pierwszym uderzeniu podaży, popyt otrzepał kurz i próbował wyprowadzić kontrę. Przez chwilę wydawało się nawet, że może uda nam się odrobić poranne straty i powalczyć o to, by wyjść na plus. Nadzieje te szybko zostały rozbite w drobny pył. Im dalej w las, tym sytuacja na GPW stawała się coraz bardziej skomplikowana. W drugiej części notowań niedźwiedzie nie pozostawiły nikomu już żadnych złudzeń. WIG20 momentami spadał ponad 2,5 proc. Warszawa, tak jak inne rynki, doświadczyła ucieczki kapitału od ryzykownych aktywów. Spadki, chociaż nie aż tak mocne, widać było na innych europejskich rynkach. Wall Street też zaczęła dzień od wyraźnych minusów. Ponad 17 proc. taniało srebro, a kolejny ciężki dzień przeżywali także inwestorzy na rynku bitcoina.

- Bitcoin pogłębił i spadał w kierunku 66,5 tys. USD, które stanowią potencjalnie silniejszą strefę wsparcia (to poziom szczytów z hossy 2021 roku). Wskaźnik RSI na interwale dziennym spadł do okolic 18 i świadczy o ekstremalnie rzadkim wyprzedaniu, a dodatkowe paliwo do odbicia może stanowić geometryczny układ korekty 1:1. W przypadku zrealizowania go i konsolidacji w pobliżu 66 – 70 tys. USD niewykluczony jest powrót w kierunku 75 tys. USD w horyzoncie kilku tygodni i ewentualny, kolejny impuls spadkowy o zbliżonym do aktualnego zasięgu, który mógłby kierować cenę kryptowaluty w strone 50 tys. USD, gdzie widzimy istotne wsparcia on-chain (m.in. Delta Price). Ewentualne odwrócenie trendu spadkowego mogłaby przyjść po wybiciu powyżej 90 tys. USD (EMA50, pomarańczowa linia) - analizują eksperci XTB.

W przypadku GPW, na ostatniej prostej notowań było już tylko jedno pytanie: ile straci WIG20? Ostatecznie nasz indeks spadł o 2,5 proc. i była to dla niego najgorsza sesja od 22 sierpnia. Mocno przeceniony został KGHM, który ostatecznie stracił 7,1 proc. Słabo prezentowały się także banki, a sektorowy indeks WIG – Banki stracił 2,5 proc. Wyraźne spadki zanotowały także średnie i małe spółki. Na razie to jednak wciąż tylko korekta spadkowa.