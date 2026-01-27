Aktualizacja: 27.01.2026 13:02 Publikacja: 27.01.2026 12:40
Firma aktorki Jennifer Garner szykuje wejście na giełdę
Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Once Upon a Farm z siedzibą w Berkeley w Kalifornii oraz część jej inwestorów zamierzają pozyskać do 208,9 mln dolarów, oferując 11 mln akcji w przedziale cenowym od 17 do 19 dolarów za sztukę.
Doradcy transakcyjni spodziewają się, że w 2026 roku nastąpi ożywienie debiutów giełdowych firm handlowych i producentów dóbr konsumpcyjnych, po tym jak cła wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa wyraźnie osłabiły aktywność na rynku w ubiegłym roku – informuje agencja Reutera.
– Cła będą punktem zapalnym dla konsumenckich IPO, ale przynajmniej inwestorzy mają dziś większą pewność co do ich wpływu niż rok temu – powiedział Reuterowi Matt Kennedy, starszy strateg w Renaissance Capital, firmie zajmującej się badaniami rynku IPO i funduszami ETF. – Inwestorzy chcą przewidywalności – dlatego tak trudno jest wycenić IPO, gdy łańcuch dostaw znajduje się w trakcie dużej zmiany związanej z nowymi taryfami celnymi – dodał.
Once Upon a Farm ostrzegła w prospekcie emisyjnym, że bariery handlowe dotyczące Meksyku i Ameryki Południowej, skąd pochodzi znaczna część owoców i warzyw wykorzystywanych przez firmę, mogą prowadzić do niedoborów surowców oraz wzrostu kosztów.
Spółka oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku – od tłoczonych na zimno musów w saszetkach po mrożone posiłki i batoniki owsiane – informuje agencja Reutera.
Once Upon a Farm planowała wejście na giełdę już w 2025 roku, jednak debiut został opóźniony po najdłuższym w historii USA zamknięciu administracji federalnej, które wstrzymało działalność Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Cassandra Curtis i Ari Raz założyli Once Upon a Farm w 2015 roku. Dwa lata później do firmy dołączyli jako współzałożyciele Jennifer Garner oraz John Foraker, były prezes marki spożywczej Annie’s.
Do głównych akcjonariuszy spółki należą fundusze inwestycyjne CAVU Venture Partners, S2G Ventures oraz Cambridge Companies SPG. Firma pozyskała 52 mln dolarów w rundzie finansowania w 2022 roku.
