Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Bykom na GPW zaczyna brakować werwy

Początkowy optymizm na GPW zaczął przygasać. Czy popyt zdoła się obronić?

Publikacja: 19.02.2026 11:51

Bykom na GPW zaczyna brakować werwy

Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski

Przemysław Tychmanowicz

Co prawda dzień na GPW zaczął się od wyraźniejszych wzrostów, ale szybko zostały one zgaszone. Po dwóch godzinach handlu WIG20 wrócił praktycznie do punktu startowego, co powoduje, że dalszy przebieg notowań jest wielkim znakiem zapytania. Tym bardziej, że w przypadku największych spółek rynek trzyma się przede wszystkim na dwóch spółkach: Orlenie i Pekao. Obie te firmy łączy fakt, że opublikowały wyniki finansowe, a wzrosty kursów o 2 proc. świadczą o tym, że zostały one pozytywnie odebrane przez rynek.

Czytaj więcej

Stacja Orlen w Warszawie
Energetyka Zawodowa
Orlen poprawia wyniki i kreśli plany na ten rok. W tle Nowa Chemia

Bykom z GPW nie pomaga też sytuacja zewnętrzna. Spadki widać dzisiaj na największych europejskich rynkach. Blisko 1 proc. tracił w pierwszej części dnia DAX oraz francuski CAC40. Widmo korekty spadkowej coraz mocniej unosi się więc nad rynkami.

Wall Street wróciło do wzrostów

Błysnęli za to wczoraj Amerykanie. Indeks S&P 500 zyskał prawie 0,6 proc., zaś Nasdaq urósł o 0,8 proc. -  Dobrze zachowywał się sektor technologiczny. NVIDIA zyskała 1,63 proc., Microsoft 0,69 proc., a Meta Platforms 0,61 proc. W środę opublikowano również protokół ze styczniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, podczas którego podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Z dokumentu wynika, że większość uczestników wskazywała na stabilizację warunków na rynku pracy. Zwrócono także uwagę na rozwój sztucznej inteligencji, postrzeganej jako źródło dużego potencjału wzrostowego, ale również niepewności i ryzyka dla gospodarki – wskazuje Michał Kozak z DI Xelion.

W Azji znów błysnął Kospi. Indeks ten zyskał ponad 3 proc., a od początku roku jest już blisko 35 proc. Mimo że analitycy wskazują na potrzebę korekty, to na razie nic takiego nie ma miejsca i hossa w Korei Południowej trwa w najlepsze.

Reklama
Reklama

Na rynku walutowym widać presję na złotego. Dolar w pierwszej części dnia był w okolicach 3,58 zł, zaś euro było wyceniane na 4,22 zł.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Giełda Rynki Firmy Orlen WIG20 Bank Polska Kasa Opieki (Pekao)
Forum Rynku Finansowego coraz bliżej. Inwestycje, kapitał, rynek w centrum uwagi
Giełda
Forum Rynku Finansowego coraz bliżej. Inwestycje, kapitał, rynek w centrum uwagi
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Giełda
Prześwietlamy NewConnect. Na które spółki warto postawić?
Rajd na akcjach telekomów firm w Europie zaczął się 21 stycznia, kiedy Donald Trump ogłosił, że jedn
Giełda
Rajd akcji telekomów w Europie. Inwestorzy szukają pewności w niepewnych czasach
WIG20 słabnie, a do wsparcia jeszcze daleko
Giełda
WIG20 słabnie, a do wsparcia jeszcze daleko
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama