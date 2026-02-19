Prezydent Karol Nawrocki
Kancelaria Prezydenta poinformowała dziś, że prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
„Pomimo iż Prezydent podpisał ustawę, to jednocześnie podjął decyzję o skierowaniu ustawy do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny z następujących powodów” – podano.
„Wątpliwości budzi objęcie ustawą aż 18 branż gospodarki pogrupowanych w podmioty kluczowe i ważne. Przy czym rozszerzenie to nie wynika z przepisów europejskich, a jest samodzielną inicjatywą rządu. Zasadne jest zgłoszenie zastrzeżeń również wobec przepisów regulujących zasady uznawania podmiotów za dostawców wysokiego ryzyka (DWR) oraz zasady wydawania tzw. »poleceń zabezpieczających«. Przepisy te ingerują w samodzielność funkcjonowania przedsiębiorców, m.in. poprzez nakładanie obowiązku wymiany sprzętu oraz oprogramowania i to bez odszkodowania, i bez zabezpieczenia środków finansowych na ten cel” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.
„Ponadto wadliwy jest system podejmowania decyzji przez organy ds. cyberbezpieczeństwa wobec podmiotów kluczowych i ważnych, z punktu widzenia gwarancji proceduralnych oraz w zakresie ochrony sądowej” – oceniono.
„Przewidziany ustawą system kar administracyjnych jest restrykcyjny, a wysokość możliwych do nałożenia kar ma wręcz charakter samodzielnych środków karnych” - dodano.
„Prezydent zdecydował zatem o przekazaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego celem weryfikacji podniesionych zarzutów dotyczących naruszenia przepisów Konstytucji RP” – czytamy w komunikacie.
Podpisana przez prezydenta ustawa zmienia przepisy obowiązującej ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem uchwalonej przez Sejm ustawy jest kompleksowa zmiana obowiązującego w Polsce systemu zapewnienia cyberbezpieczeństwa i podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym, a także wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 14 grudnia 2022 r. zwanej „dyrektywą NIS 2”.
Prace nad nowelizacją KSC trwają od kilku lat. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne za rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podpisał go Marek Zagórski, b. minister cyfryzacji. Ostatnio na naszych łamach za tym, aby prezydent podpisał ustawę opowiedzieli się niemal wszyscy b. ministrowie cyfryzacji minionej dekady.
Przeciwko jej przyjęciu protestowały ostatnio najgłośniej izby zrzeszające mniejszych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Apelowali oni m.in. o rozwiązanie, które zastosował prezydent.
Wcześniej krytyczne opinie prezentowali niektórzy posłowie czy prawnicy kojarzeni z branżą telekomunikacyjną bądź organizacjami przedsiębiorców, a także dostawca sprzętu telekomunikacyjnego – Huawei czy Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej.
