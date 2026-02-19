Kancelaria Prezydenta poinformowała dziś, że prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Reklama Reklama

Kancelaria: Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o KSC do kontroli przez Trybunał Konstytucyjny

„Pomimo iż Prezydent podpisał ustawę, to jednocześnie podjął decyzję o skierowaniu ustawy do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny z następujących powodów” – podano.

„Wątpliwości budzi objęcie ustawą aż 18 branż gospodarki pogrupowanych w podmioty kluczowe i ważne. Przy czym rozszerzenie to nie wynika z przepisów europejskich, a jest samodzielną inicjatywą rządu. Zasadne jest zgłoszenie zastrzeżeń również wobec przepisów regulujących zasady uznawania podmiotów za dostawców wysokiego ryzyka (DWR) oraz zasady wydawania tzw. »poleceń zabezpieczających«. Przepisy te ingerują w samodzielność funkcjonowania przedsiębiorców, m.in. poprzez nakładanie obowiązku wymiany sprzętu oraz oprogramowania i to bez odszkodowania, i bez zabezpieczenia środków finansowych na ten cel” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

„Ponadto wadliwy jest system podejmowania decyzji przez organy ds. cyberbezpieczeństwa wobec podmiotów kluczowych i ważnych, z punktu widzenia gwarancji proceduralnych oraz w zakresie ochrony sądowej” – oceniono.