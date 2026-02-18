Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze wyniki finansowe Orange Polska za czwarty kwartał i cały 2025 rok?

W jaki sposób Orange Polska tłumaczy spadek zysku netto w 2025 roku?

Jakie założenia finansowe i cele średnioterminowe zaprezentował zarząd Orange Polska na rok 2026?

Co skłoniło zarząd Orange Polska do zaproponowania wyższej dywidendy pomimo niższych zysków?

Jakie reakcje analityków giełdowych wywołały wyniki oraz decyzje Orange Polska dotyczące przyszłych planów strategicznych?

Jakie zmiany dotyczące prognozowanych przepływów pieniężnych oraz nakładów inwestycyjnych zakomunikowało Orange Polska do 2028 roku?

Telekomunikacyjna grupa kontrolowana przez francuski Orange była na środowej sesji gwiazdą w WIG20. Kurs jej akcji zyskiwał ponad 5 proc. po tym, jak pokazała wstępne wyniki za 2025 r. i podniosła cel co do organicznych przepływów pieniężnych na 2028 r.

Akcja Orange Polska kosztuje już 13 zł. Skąd ten wzrost?

Równo 13 zł, o prawie 6 proc. więcej niż we wtorek, i więcej niż wynosi wycena któregokolwiek biura maklerskiego, kosztowała na środowym zamknięciu akcja Orange Polska. Był to drugi największy wzrost notowań spółki z WIG20 tego dnia (po CCC) i kontynuacja wzrostów obserwowanych od listopada 2025 r. Tak inwestorzy zareagowali na wstępne wyniki za czwarty kwartał i cały 2025 r. oraz zaktualizowane cele na 2026 r. i cele średnioterminowe.

– Rok temu ogłosiliśmy nową strategię „Lead the Future”. Wyniki 2025 r. są mocne i potwierdzają jej założenia – powiedziała w środę analitykom Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska. Potem w rozmowie z „Parkietem” podkreślała niskie na tle branży zadłużenie grupy, a pytana o większe przejęcia odpowiadała, że warunkiem, jak w wypadku, czekającego nadal na finalizację, zakupu hurtowego operatora światłowodowego Nexera – są synergie.