Electronic Arts – upadek giganta gier wideo

EA stało się wręcz podręcznikowym przykładem finansjalizacji przedsiębiorstwa. Nastawienie na osiąganie stabilnych dochodów i zadowolenie akcjonariuszy sprawiło, że firmie brakowało wizji rozwoju.

Publikacja: 27.02.2026 14:30

Foto: JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Mateusz Kukla

Świat biznesu we wrześniu 2025 r. obiegła wiadomość o planowanym, największym wykupie lewarowanym w historii. Opiewająca na 55 miliardów transakcja dotyczy jednej z czołowych spółek z branży gier wideo – Electronic Arts. Publiczna dotąd spółka zostanie zdjęta z rynku, a jej nowym, wyłącznym właścicielem stanie się konsorcjum, którego część stanowi fundusz inwestycyjny kontrolowany przez rząd Arabii Saudyjskiej.

