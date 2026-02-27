4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Świat biznesu we wrześniu 2025 r. obiegła wiadomość o planowanym, największym wykupie lewarowanym w historii. Opiewająca na 55 miliardów transakcja dotyczy jednej z czołowych spółek z branży gier wideo – Electronic Arts. Publiczna dotąd spółka zostanie zdjęta z rynku, a jej nowym, wyłącznym właścicielem stanie się konsorcjum, którego część stanowi fundusz inwestycyjny kontrolowany przez rząd Arabii Saudyjskiej.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Najlepszą częścią pożegnalnego albumu Megadeth są utwory spokojniejsze i bardziej refleksyjne.
Książkę Pawła Sołtysa czyta się z przyjemnością. Można na raz, można na wyrywki, można wypisywać co piękniejsze...
„Karakum” to okazja, by poprowadzić własną karawanę…
Norwegia miała trolle i się tym chwali. Nic, tylko brać przykład.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas