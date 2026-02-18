Zaznacza on też, że tam, gdzie ma miejsce konsolidacja sieci komórkowych, pojawia się często nowy gracz: wywodzący się z Rumunii Digi. – Digi wszedł na rynek hiszpański, do Portugalii i Belgii – wylicza. Ocenia też, że w Polsce regulator nie zgodzi się na przejęcie któregoś z mobilnych telekomów. – Chyba że podzieliłoby się aktywa między trzech graczy. Nie widzę na to dużej szansy – mówi Raciborski.

Telekomunikacyjna dywidenda może rosnąć

Co jeszcze może napędzać kursy telekomów? – Innych przełomowych zdarzeń nie było. Rynek telekomunikacyjny podlega trendom, które zaczęły się jakiś czas temu: wyhamowuje inflacja, a co za tym idzie, nie ma ryzyka, że stopy procentowe pójdą w górę. Poza tym gdy obligacje państw (tzw. 10-latki) drożeją i stają się mniej atrakcyjne, to akcje spółek płacących dywidendę, a do takich należą telekomy, też zyskują na popularności. Wiadomo też, że operatorzy powoli kończą inwestycje w sieci szybkiego internetu: światłowodowe i 5G, a więc możliwe jest, że będzie ich stać na wyższe dywidendy niż do tej pory – mówi Niszcz.

Część tych argumentów dotyczy także polskiego rynku, a inwestorzy nie są na nie głusi. Akcje Orange Polska (d. Telekomunikacja Polska) kosztują najwięcej od 20 lat: kurs przebił 12 zł i nadal pnie się w górę. – Przepływy gotówkowe Orange Polska mogą rosnąć o kilkanaście proc. rocznie – uważa Dominik Niszcz. Jego biuro w strategii na 2026 r. wskazało m.in. akcje Orange Polska jako te, które warto mieć w portfelu. – Ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są niskie na tle UE, a w ostatnich latach usługi te realnie potaniały (inflacja i średnie wynagrodzenie rosły szybciej). Założyliśmy, że za sprawą podwyżek cen w przeciwieństwie do lat poprzednich ARPU (średni rachunek klienta bez VAT – red.) może rosnąć szybciej, a koszty wolniej niż inflacja. Inwestorzy zaczęli to dyskontować – tłumaczy analityk. – Ogłoszone przejęcie Nexery pokazuje ponadto, że Orange jest liderem w infrastrukturze. W dłuższym terminie to może zaprocentować – uważa Niszcz.

W środę zarząd pokaże wstępne wyniki za 2025 r., a analitycy liczą na komentarze dot. przyszłości. Nora Varga-Nagy, analityczka Erste Securities, uważa, że biznes Orange Polska powinien notować solidne wzrosty w kolejnych okresach, ale to od dywidendy będzie zależeć zachowanie notowań akcji, ponieważ na dystrybucji zysków koncentruje się szereg inwestorów instytucjonalnych. Jest zdania, że telekom zaproponuje w br. 0,58 zł dywidendy na akcję, choć stać go na więcej. – Taka wypłata dawałaby około 5 proc. stopę dywidendy, co odpowiada medianie dla sektora – mówi Varga-Nagy.

Niszcz założył, że w br. Orange Polska wypłaci inwestorom 0,6 zł dywidendy na akcję, a notowania dojdą do poziomu 11,6 zł. Kurs jest już wyższy. – Jeśli zarząd Orange przedstawi umiarkowanie pozytywny scenariusz na ten rok, to wzrosty będą kontynuowane – uważa Niszcz.