Tymczasem publikacja założeń budżetu państwa na 2025 r. zdaje się odsuwać w czasie decyzje o kolejnych obniżkach stóp procentowych – wskazują ekonomiści. Chodzi o to, że rząd podniósł cel dla inflacji z 4,1 do 5 proc. i może to sprawić, że Rada Polityki Pieniężnej wstrzyma się dłużej z cięciami stóp.

Puchalski wskazuje, że na korzyść telekomów przemawiają nadal inne elementy, takie jak ich odporność na problemy gospodarcze. Zdaniem specjalistów inwestorzy mogą sięgać chętniej po walory telekomów z powodu atmosfery na rynkach kapitałowych, dobijając do tzw. bezpiecznej przystani. Tym bardziej że operatorzy mają możliwość poprawy wyników. Pod względem tempa wzrostu przychodów największe cztery grupy telekomunikacyjne nie wykazują wielkich różnic. Przychodom telekomów pomagały coraz droższe abonamenty. Rachunki ich klientów poszły w tym roku o 4–6 proc. w górę w zależności od abonamentu.

Przychody grupy P4 w I półroczu były o 4,6 proc. wyższe niż przed rokiem (urosły do ponad 5 mld zł). Grupa Cyfrowy Polsat za sprawą wpływów ze sprzedaży zielonej energii wykazała 5,7-proc. wzrost (do 6,86 mld zł), a T-Mobile Polska – 3,4-proc. (do 3,5 mld zł). Najsłabiej radził sobie Orange Polska (spadek przychodu o 2,5 proc., do 6,2 mld zł), któremu przeszkadza zastój w zamówieniach publicznych na usługi ICT oraz decyzja, że nie będzie pośredniczyć w sprzedaży energii. Większość branży (brakuje danych z T-Mobile) zanotowała w pierwszej połowie roku spadek przychodów ze smartfonów.

Choć telekomy podnoszą ceny abonamentów, to nadal walczą o użytkowników kierowanymi promocjami. Walczą też pakietami. W obecnym okresie back to school, otwierającym III kwartał, są w nich często usługi platform streamingowych.

Unikając porównywania, telekomy nie stosują jednolitego sposobu raportowania. Bez większej pomyłki można porównać osiągnięcia Playa, T-Mobile i Orange Polska w segmencie usług komórkowych na umowę (post-paid). Telekomy jakby się zmówiły. W II kwartale tego roku Play powiększył liczbę umów o 62 tys., do 9,5 mln. Także o 62 tys. kontraktów powiększyła się baza T-Mobile. Orange (odjęliśmy karty M2M) dodał 61 tys. i miał 9,65 mln abonamentowych kart SIM. Cyfrowy Polsat pokazuje tylko karty SIM do smartfonów u osób indywidualnych: w II kw. dodał ich 44 tys.