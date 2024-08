Cyfrowy Polsat znowu zarobił więcej. Zielona energia napędza przychody

. - W segmencie usług detalicznych w drugim kwartale 2024 r. mamy kontynuację poprawy trendów, do czego przyczyniają się zarówno wzrost ARPU, jak i dodatnie wyniki przyłączeń nowych użytkowników. Segment energetyczny dodaje do skorygowanego wyniku EBITDA już 8 proc., ale też wymaga uprzedniego wysokich nakładów inwestycyjnych. W drugim kwartale nakłady w tym segmencie były zbliżone do nakładów na segment TMT. Skorygowana EBITDA grupy była o 4 proc. wyższa niż się spodziewaliśmy. Dodatkowo dużo niższe koszty amortyzacji sprawiły, że również wynik netto wypadł powyżej konsensusu i naszych szacunków. Spodziewamy się pozytywnej reakcji rynku – skomentowała rano Nora Nagy, analityczka Erste Securities.

Zdaniem Pawła Puchalskiego, analityka Santander Dom Maklerski, najważniejsze w danych zaprezentowanych przez spółkę jest poprawa kluczowych wskaźników operacyjnych (ang. KPI), takich jak ARPU, liczba usług i klientów indywidualnych. Zaskoczyły go, podobnie jak Piotra Raciborskiego, pozytywnie wyniki segmentu energii odnawialnej. Będzie dociekać co za nimi stoi. Pytany, czy wyniki to powód by podnosić wycenę spółki lub rekomendację nie wyklucza takiego ruchu.

Maciej Bobrowski, analityk BDM napisał zaś w komentarzu do inwestorów: - Pozytywnie odbieramy wyniki za Q2 2024. Zaprezentowane dane operacyjne, według nas, wskazują na utrwalenie pozytywnych impulsów dla dalszej części 2024 roku. Aktualnie pozycjonujemy walory Cyfrowego Polsatu jako jeden z ciekawszych obszarów inwestycyjnych w grupie dużych podmiotów notowanych na GPW. Utwierdzamy się również w przekonaniu wyrażonym po publikacji wyników Orange Polska za drugi kwartał 2024: „… Orange Polska wyczerpał potencjał by w 2024 roku wyróżniać się in plus na tle Cyfrowego Polsatu, co było widoczne przez cały ubiegły 2023 rok.”