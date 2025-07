NIK wytyka MON wadliwy proces zarządzania

Na tym nie koniec zastrzeżeń dotyczących rosnących wydatków na obronność. Zdaniem NIK działania Agencji Uzbrojenia wskazują na „możliwość niedostosowania struktury tej jednostki do rosnącej liczby realizowanych zadań”. Izba pisze też, że powołany w 2022 roku Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych jest „wadliwie zaprojektowany” i nie zaplanowano źródeł spłaty zaciąganych w jego ramach kredytów, co może negatywnie wpłynąć na modernizację armii. „Istotny wpływ na sformułowaną przez NIK ocenę miał wadliwy proces zarządzania w resorcie obrony narodowej, zarówno wieloletnimi projektami, jak i kontraktami zbrojeniowymi” – pisze w innym miejscu Izba. Jej zdaniem „w przypadku dwóch projektów finansowanych z budżetu środków Unii Europejskiej doszło do materializacji ryzyk, na które NIK wskazywała w poprzednich latach, które mogą spowodować utratę udzielonego wsparcia w kwocie blisko 580 mln zł”. Jak wyjaśnia, chodzi m.in. o projekt rozbudowy systemu wykorzystywania danych satelitarnych.

118 mld zł poszło na obronność w ubiegłym roku. To 3,1 proc. polskiego PKB

Co o tych zarzutach sądzi MON? Resort nie odpowiedział na pytania „Rzeczpospolitej”. Pod koniec ubiegłego tygodnia wykonanie budżetu MON za ubiegły rok pozytywnie zaopiniowała za to podkomisja stała do spraw budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP. – MON działał skutecznie i zgodnie z planem – podkreślił jej szef Witold Zembaczyński z KO.

Jak wynika z raportu NIK, w ubiegłym roku na potrzeby obronne wydano łącznie 118 mld zł, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej.