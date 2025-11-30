Aktualizacja: 30.11.2025 06:53 Publikacja: 30.11.2025 06:00
Golden retrievery to psy, które doskonale odnajdują się w roli członka rodziny
Golden retrievery są uważane za jedne z najlepszych psów rodzinnych – są łagodne, inteligentne i stosunkowo łatwe w szkoleniu. Nowe badanie przeprowadzone przez zespół brytyjskich naukowców sugeruje jednak, że to, jak zachowuje się konkretny pies, wynika nie tylko z wychowania, lecz w dużej mierze z genów. Co więcej, część tych genów jest wspólna dla psów i ludzi, a ich działanie wiąże się z takimi zjawiskami jak lęk, depresja czy zdolności poznawcze. Wyniki badania zostały opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences.
Zespół badawczy przeanalizował DNA 1300 golden retrieverów w wieku od 3 do 7 lat, porównując materiał genetyczny z profilem zachowań opisywanym przez ich opiekunów. Wyniki wskazują, że konkretne odcinki genomu korelują z takimi cechami jak lęk przed obcymi, agresja wobec innych psów, wysoki poziom energii czy łatwość uczenia. Gdy następnie zestawiono je z danymi z badań genomowych u ludzi, okazało się, że dwanaście genów zidentyfikowanych u psów wpływa także na zachowania i emocje człowieka.
„Wyniki są naprawdę uderzające – dostarczają mocnych dowodów, że ludzie i golden retrievery mają wspólne genetyczne korzenie swoich zachowań. Zidentyfikowane przez nas geny często wpływają na stany emocjonalne i zachowanie u obu gatunków” – podkreśla dr Eleanor Raffan z University of Cambridge kierująca badaniem. Naukowcy zwracają uwagę, że nie chodzi o pojedynczy gen, który odpowiada np. za agresję lub lęk, lecz o zestaw wariantów wpływających na ogólną regulację emocji i zachowania.
Jednym z ciekawszych odkryć jest rola genu PTPN1. U golden retrieverów został on powiązany z agresją wobec innych psów, z kolei u ludzi ten sam gen powiązano z inteligencją oraz ryzykiem wystąpienia depresji. Inny wariant genetyczny wykryty u golden retrieverów, które boją się innych psów, również ma przełożenie na funkcjonowanie człowieka. Okazuje się, że u ludzi łączy się on z tendencją do długiego przeżywania wstydu i porażek, a także z wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi.
„Te wyniki pokazują, że zachowaniem rządzi genetyka, przez co niektóre psy mają wrodzoną skłonność do postrzegania świata jako stresującego. Jeśli ich doświadczenia życiowe to potęgują, mogą zachowywać się w sposób, który interpretujemy jako złe zachowanie, podczas gdy w rzeczywistości są po prostu w silnym stresie” – powiedział Enoch Alex, jeden z autorów badania.
Wyniki badania mogą okazać się bardzo cenne z perspektywy codziennej pracy z psem. Naukowcy odkryli, że podatność golden retrieverów na szkolenie wiąże się z genem ROMO1, który u człowieka łączony jest z inteligencją i wrażliwością emocjonalną. Oznacza to, że łatwość uczenia się komend nie jest jedynie wynikiem zastosowanych metod szkoleniowych czy konsekwencji opiekuna. W tle działają mechanizmy biologiczne, wpływające zarówno na możliwości poznawcze, jak i na sposób reagowania na bodźce. Co za tym idzie, właściciele, oprócz nagradzania pożądanych zachowań, powinni brać pod uwagę również emocjonalny aspekt szkolenia psa. Przykładowo, pies bardziej wrażliwy emocjonalnie może wymagać delikatniejszego podejścia, krótszych sesji treningowych, większej liczby przerw i budowania poczucia bezpieczeństwa.
Uzyskane informacje mogą mieć także znaczenie w kontekście opieki weterynaryjnej. Zespół badawczy przeanalizował zjawisko tzw. lęku niespołecznego, czyli strachu przed obiektami i sytuacjami, które nie mają związku z obecnością innych psów czy ludzi. Może być to lęk np. przed autobusami, odkurzaczem albo dźwiękiem dzwonka do drzwi. Okazało się, że psy wykazujące taki typ lęku posiadają wariant genu, który u ludzi wiąże się z drażliwością, wrażliwością oraz skłonnością do częstych wizyt u lekarza w związku z problemami na tle nerwowym lub objawami lękowymi.
„Jeśli golden retriever za każdym razem chowa się za kanapą, gdy ktoś dzwoni do drzwi, łatwiej zrozumieć jego zachowanie, gdy wiemy, że w pewnym sensie jest genetycznie predysponowany do odczuwania wrażliwości i niepokoju” – zauważa dr Anna Morros-Nuevo, współautorka badania.
Z perspektywy opiekuna oznacza to potrzebę większej empatii i świadomego wsparcia psa, zamiast karania za „niegrzeczne” zachowanie. Prof. Daniel Mills, który również był zaangażowany w badanie, przyznał, że psy, które żyją z ludźmi w domu, dzielą z nimi nie tylko fizyczne otoczenie, ale mogą także doświadczać części wyzwań psychicznych związanych ze współczesnym stylem życia. Mogą być też znakomitymi modelami niektórych ludzkich zaburzeń psychicznych związanych z zaburzeniami emocji.
Biorąc pod uwagę to, że lękliwość u golden retrievera jest związana z genem, który u ludzi odpowiada za rozwój zaburzeń lękowych, może się okazać, że leki stosowane w psychiatrii będą użyteczne również w terapii niektórych psów. Naukowcy podkreślają, że poczynione odkrycia mogą pomóc właścicielom lepiej rozumieć emocjonalny świat psów i dostosować szkolenie lub opiekę do ich potrzeb.
