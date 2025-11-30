W jaki sposób konkretne geny wpływają na zachowanie psów i ludzi?

Jednym z ciekawszych odkryć jest rola genu PTPN1. U golden retrieverów został on powiązany z agresją wobec innych psów, z kolei u ludzi ten sam gen powiązano z inteligencją oraz ryzykiem wystąpienia depresji. Inny wariant genetyczny wykryty u golden retrieverów, które boją się innych psów, również ma przełożenie na funkcjonowanie człowieka. Okazuje się, że u ludzi łączy się on z tendencją do długiego przeżywania wstydu i porażek, a także z wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi.

„Te wyniki pokazują, że zachowaniem rządzi genetyka, przez co niektóre psy mają wrodzoną skłonność do postrzegania świata jako stresującego. Jeśli ich doświadczenia życiowe to potęgują, mogą zachowywać się w sposób, który interpretujemy jako złe zachowanie, podczas gdy w rzeczywistości są po prostu w silnym stresie” – powiedział Enoch Alex, jeden z autorów badania.

Podatność na szkolenie a emocjonalność psa. Co jeszcze odkryli badacze?

Wyniki badania mogą okazać się bardzo cenne z perspektywy codziennej pracy z psem. Naukowcy odkryli, że podatność golden retrieverów na szkolenie wiąże się z genem ROMO1, który u człowieka łączony jest z inteligencją i wrażliwością emocjonalną. Oznacza to, że łatwość uczenia się komend nie jest jedynie wynikiem zastosowanych metod szkoleniowych czy konsekwencji opiekuna. W tle działają mechanizmy biologiczne, wpływające zarówno na możliwości poznawcze, jak i na sposób reagowania na bodźce. Co za tym idzie, właściciele, oprócz nagradzania pożądanych zachowań, powinni brać pod uwagę również emocjonalny aspekt szkolenia psa. Przykładowo, pies bardziej wrażliwy emocjonalnie może wymagać delikatniejszego podejścia, krótszych sesji treningowych, większej liczby przerw i budowania poczucia bezpieczeństwa.

Uzyskane informacje mogą mieć także znaczenie w kontekście opieki weterynaryjnej. Zespół badawczy przeanalizował zjawisko tzw. lęku niespołecznego, czyli strachu przed obiektami i sytuacjami, które nie mają związku z obecnością innych psów czy ludzi. Może być to lęk np. przed autobusami, odkurzaczem albo dźwiękiem dzwonka do drzwi. Okazało się, że psy wykazujące taki typ lęku posiadają wariant genu, który u ludzi wiąże się z drażliwością, wrażliwością oraz skłonnością do częstych wizyt u lekarza w związku z problemami na tle nerwowym lub objawami lękowymi.

„Jeśli golden retriever za każdym razem chowa się za kanapą, gdy ktoś dzwoni do drzwi, łatwiej zrozumieć jego zachowanie, gdy wiemy, że w pewnym sensie jest genetycznie predysponowany do odczuwania wrażliwości i niepokoju” – zauważa dr Anna Morros-Nuevo, współautorka badania.