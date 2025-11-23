Badania dostarczyły również molekularnych dowodów na to, że fotosynteza tlenowa miała miejsce w skałach liczących 2,52 miliarda lat z południowoafrykańskiej formacji Gamohaan. Oznacza to, że fotosynteza zachodziła ponad 800 milionów lat wcześniej, niż dotychczas udokumentowano.

Sztuczna inteligencja może pomóc w poszukiwaniu śladów życia pozaziemskiego

Najnowsze badania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji mają, zdaniem naukowców, duże znaczenie dla nauki, w tym dla eksploracji kosmosu. Uzyskane wyniki sugerują, że uczenie maszynowe może pomóc w rozwiązaniu wielu zagadek dotyczących ewolucji życia na Ziemi w odległej przeszłości. Ponadto może znaleźć zastosowanie w poszukiwaniu śladów życia pozaziemskiego. Jeśli bowiem sztuczna inteligencja potrafiła wykryć „odciski palców” organizmów żywych, które przetrwały miliardy lat na Ziemi, może również sprawdzić się w przypadku skał marsjańskich, a nawet próbek z lodowego księżyca Jowisza, Europy.

- Te próbki i generowane przez nie sygnatury spektralne są badane od dziesięcioleci, ale sztuczna inteligencja oferuje nowe, potężne narzędzie, które pozwala nam wydobywać kluczowe informacje i lepiej zrozumieć ich naturę. Nawet gdy degradacja utrudnia wykrycie oznak życia, nasze modele uczenia maszynowego nadal potrafią wykryć subtelne ślady pozostawione przez starożytne procesy biologiczne. […] Sztuczna inteligencja nie tylko pomogła nam szybciej analizować dane, ale także pozwoliła zrozumieć chaotyczne, zniekształcone dane chemiczne – powiedział Anirudh Prabhu z Carnegie Science, ekspert w dziedzinie uczenia maszynowego.

Z kolei Michael Wong z tego samego instytutu badawczego podkreślił znaczenie odkryć dotyczących fotosyntezy:

- Zrozumienie, kiedy pojawiła się fotosynteza, pomaga wyjaśnić, w jaki sposób ziemska atmosfera stała się bogata w tlen, co było kamieniem milowym umożliwiającym ewolucję złożonych form życia, w tym ludzi.

Jednocześnie autorzy badań zaznaczają, że zastosowana przez nich metoda badawcza nie zastępuje tradycyjnych technik (m.in. analizy izotopowej i morfologii skamieniałości), a jedynie je uzupełnia. Ponadto wymaga jeszcze udoskonalenia. W tym celu w pierwszej kolejności naukowcy planują zbadać skały pochodzące z pustynnych obszarów Ziemi przypominających te na Marsie.