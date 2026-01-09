Rzeczpospolita
46 min. 13 sek.

Tusk ws. PIP zaryzykował wojnę klasową. Kaczyński chce restartu w PiS, Trump a sprawa polska

Konsternacja w rządzie po decyzji premiera Donalda Tuska w sprawie PIP i jej polityczne konsekwencje, restart w PiS, Kaczyński wyklucza koalicję z Grzegorzem Braunem i chce wyciszenia wewnętrznej wojny, interwencja Donalda Trumpa w Wenezueli i jej konsekwencje – 2026 r. zaczyna się mocnym uderzeniem. To też najważniejsze tematy nowego odcinka podcastu "Polityczne Michałki".

Publikacja: 09.01.2026 17:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Tusk decyduje ws. PIP. I ryzykuje wojnę klasową

„Od kilku miesięcy opisywaliśmy możliwe konsekwencje reformy PIP. Sprawa wydawała się przesądzona” – mówi Michał Szułdrzyński, przypominając, że projekt był firmowany przez Ministerstwo Rodziny i traktowany jako jeden z kluczowych elementów polityki społecznej rządu. Jak przypomina Kolanko, „jeszcze pod koniec grudnia wydawało się, że ścieżka jest prosta: Rada Ministrów, Sejm, potem walka parlamentarna”. Tymczasem w Trzech Króli premier ogłasza koniec tematu. – Okazało się, że da się zatrzymać ustawę na tym etapie. Wiele rzeczy pewnie jeszcze okaże się w tym roku, że się da – dodaje.

Zdaniem Kolanki decyzja Tuska ma znacznie szerszy wymiar niż spór legislacyjny. „Premier otworzył puszkę Pandory. Wywołał moim zdaniem na 2026 r. wojnę klasową” – mówi wprost. I precyzuje, że chodzi o młodsze pokolenie pracowników: „Bardzo wiele zwykle młodych osób, 20–30-letnich, zderza się z patologiami rynku pracy” – podkreśla. Michał Szułdrzyński dopytuje, czy rzeczywiście mamy do czynienia z wojną klasową. „Czy to wystarczy, żeby ją rozpętać?” – pyta. Odpowiedź jest jednoznaczna: „To jest napięcie między tymi, którzy mają kapitał, a tymi, którzy go nie mają – na mieszkanie, na stabilne życie. I to napięcie właśnie eksplodowało”.

Lotniskowiec USS Gerald Ford został skierowany przez USA w rejon Wenezueli
Polityka
Amerykanista: Wnioski dla Władimira Putina z interwencji w Wenezueli nie są optymistyczne

PiS: Kaczyński po "refleksji strategicznej"

Drugi duży wątek to sytuacja Prawa i Sprawiedliwości. Po miesiącach publicznych sporów Jarosław Kaczyński próbuje zdyscyplinować partię. „Ewidentnie zaszła jakaś refleksja strategiczna. Prezes musiał uznać, że tak dalej być nie może” – mówi Kolanko. Rozmówcy dyskutują też o deklaracji prezesa PiS z zamkniętego posiedzenia klubu PiS o tym, że nie ma mowy o koalicji z Grzegorzem Braunem – nawet za cenę sejmowego pata.

Wenezuelscy emigranci z entuzjazmem przyjęli obalenie Maduro (na zdjęciu popularne wśród nich koszul
Plus Minus
Dlaczego politycy nie mówią nam całej prawdy o obaleniu Nicolása Maduro

Geopolityka jak zwykle wkracza na scenę

Tłem dla krajowych sporów jest powrót twardej geopolityki. „To pokazuje, jak bardzo polityka globalna spięła się dziś z polityką krajową” – mówi Kolanko, komentując amerykańską operację w Wenezueli. Jak dodaje, „to, co robi Donald Trump, natychmiast żyje w polskiej debacie, bo media i polityka są dziś globalne”. Co dalej? – Nieobliczalność Trumpa sprawia, że sympatia wobec niego przestaje być tylko deklaracją ideologiczną, a zaczyna mieć realne polityczne konsekwencje – mówi z kolei Michał Szułdrzyński. Zwraca też uwagę na reakcje części polskiej prawicy. „Mieliśmy sytuacje, w których politycy wprost prosili Donalda Trumpa o interwencję w Polsce. To są granice, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia” – zauważa.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Grzegorz Braun

