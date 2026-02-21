Rzeczpospolita
Konwencja programowa PiS w Stalowej Woli otwarta przemówieniem Mariusza Błaszczaka. Michał Dworczyk wykluczony

W Stalowej Woli rozpoczęła się konwencja PiS dotycząca obronności. Wystąpienie programowe wygłosił b. szef MON Mariusz Błaszczak. Ja podał portal Interia z udziału w wydarzeniu wykluczony jest europoseł tej partii Michał Dworczyk. W tym samym czasie w Słupsku odbywa się spotkanie b. premiera Mateusza Morawieckiego.

Mariusz Błaszczak podczas przemówienia otwierającego konwencję PiS poświęconą obronności w Stalowej Woli

Bartosz Lewicki

Sobotnia konwencja PiS w Stalowej Woli organizowana jest pod hasłem „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0: Czas na bezpieczną Polskę”. W jej trakcie , oprócz Mariusz Błąszczaka, mają wystąpić m.in. Antoni Macierowicz i Zbigniew Rau. Z konwencji wykluczony jest europoseł PiS Michał Dworczyk. Jak twierdzą media, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak i europoseł tej partii Michał Dworczyk rywalizują o kontrolę nad MON w sytuacji, gdyby po wyborach ich partia tworzyła rząd. 

Według Interii, która dotarła do wiadomości, rozesłanej przez Mariusza Błaszczaka na zamkniętej grupie, Błaszczak miał w niej stwierdzić, że decyzja została podjęta po uzgodnieniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, ponieważ w swoich wypowiedziach Michał Dworczyk „nie pierwszy raz rozmijał się z linią partii w zasadniczych sprawach, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem i budową Sił Zbrojnych RP”.

– Tylko ktoś bardzo nieżyczliwy mógłby powiedzieć, że bilans naszych rządów jest negatywny. On jest pozytywny we wszystkich wymiarach. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, były pieniądze na programy 500+, 800+, na trzynastą, czternastą emeryturę, na rozwój naszych ojczyzn lokalnych, takich jak Stalowa Wola, ale były też pieniądze na modernizację polskiego wojska – przekonywał Mariusz Błaszczak w otwierającym konwencję przemówieniu. 

W tle konwencji jest dyskusja na temat Programu SAFE, który został przyjęty przez Parlament, choć przeciwko rozwiązaniu głosowały PiS i Konfederacja. Program przewiduje, że Polska otrzyma z UE 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakup sprzętu wojskowego.

Między Mariuszem Błaszczakiem a Michałem Dworczykiem „chemii nie ma”

W rozmowie z Polską Agencją Prasową polityk związany z frakcją bliską b. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – tzw. „harcerzami” potwierdził, że Dworczyka wykluczono z konwencji w Stalowej Woli. Rozmówca agencji dodał, że Dworczyk i Błaszczak „mają inne wizje”. – Dworczyk bardzo intensywnie przygotowuje raporty, opisuje swoje pomysły i propozycje. Z kolei Błaszczak buduje się na micie ministra, który rozwijał, przywracał godność polskiej armii. Dworczyk podważa jego kompetencje i to, że był dobrym ministrem i tam rzeczywiście chemii nie ma – skonkludował parlamentarzysta.

Jak tłumaczył jeden z polityków PiS, „pomysł Stalowej Woli” pojawił się podczas posiedzenia Sejmu w kontekście ustawy wdrażającej program SAFE. Rozmówca PAP podkreślił, że spotkanie Morawieckiego było zaplanowane już wcześniej, a po ogłoszeniu konwencji zapadła decyzja, by go nie odwoływać z uwagi na powiadomionych już mieszkańców Słupska.

Politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz partii pojawił się konflikt między zwolennikami b. premiera Mateusza Morawieckiego nazywanymi „harcerzami” a grupą jego przeciwników, skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną „maślarzami”.

Artykuł jest aktualizowany

