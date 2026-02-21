Konwencja programowa PiS w Stalowej Woli otwarta przemówieniem Mariusza Błaszczaka. Michał Dworczyk wykluczony

Sobotnia konwencja PiS w Stalowej Woli organizowana jest pod hasłem „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0: Czas na bezpieczną Polskę”. W jej trakcie , oprócz Mariusz Błąszczaka, mają wystąpić m.in. Antoni Macierowicz i Zbigniew Rau. Z konwencji wykluczony jest europoseł PiS Michał Dworczyk. Jak twierdzą media, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak i europoseł tej partii Michał Dworczyk rywalizują o kontrolę nad MON w sytuacji, gdyby po wyborach ich partia tworzyła rząd.

Według Interii, która dotarła do wiadomości, rozesłanej przez Mariusza Błaszczaka na zamkniętej grupie, Błaszczak miał w niej stwierdzić, że decyzja została podjęta po uzgodnieniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, ponieważ w swoich wypowiedziach Michał Dworczyk „nie pierwszy raz rozmijał się z linią partii w zasadniczych sprawach, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem i budową Sił Zbrojnych RP”.

– Tylko ktoś bardzo nieżyczliwy mógłby powiedzieć, że bilans naszych rządów jest negatywny. On jest pozytywny we wszystkich wymiarach. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, były pieniądze na programy 500+, 800+, na trzynastą, czternastą emeryturę, na rozwój naszych ojczyzn lokalnych, takich jak Stalowa Wola, ale były też pieniądze na modernizację polskiego wojska – przekonywał Mariusz Błaszczak w otwierającym konwencję przemówieniu.