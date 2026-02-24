Gospodarka rosyjska przeszła na tory wojenne. Produkcja na potrzeby wojny trwa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na trzech zmianach. Efektywne omijanie sankcji i biznesy z wybranymi krajami pozwoliły gospodarce, przez jakiś czas, utrzymać w Rosji wzrost lub pozostawanie na tym samym poziomie. Niemniej już w zeszłym roku produkcja przemysłowa spadła. Nie dlatego, że brakuje surowców, bo Rosja skutecznie obchodzi sankcje, zwiększając nawet sprzedaż do niektórych krajów, w tym europejskich, ale z powodu deficytu rąk do pracy. Ocenia się, że obecnie brakuje w Rosji, w tym w przemyśle, około 800 tys. ludzi, a dodając do tego rolnictwo i usługi luka poszerza się o dodatkowych ok. 1,2 mln osób.

Wojna w sposób oczywisty przekłada się na demografię. Rosjanie w ciągu czterech lat stracili 1,2 mln żołnierzy. Ocenia się, że zginęło co najmniej 325 tysięcy, pozostali to ranni i zaginieni. Tych ludzi nie ma w gospodarce, a zatem wyrwa demograficzna będzie się tylko pogłębiała, nawet pomimo dużej imigracji zarobkowej. Dziś Rosja jeszcze utrzymuje płynność finansową, ale prowadzenie tak intensywnej wojny systematycznie osłabia jej fundamenty gospodarcze. W krótkiej perspektywie Kreml ma środki, w dłuższej - koszty będą narastać i ograniczać jego możliwości.

Czy Rosja będzie gotowa do ataku na kraj NATO w 2027 r.? O takiej możliwości wspomniał amerykański generał Alexus Grynkewich, naczelny dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie.

Stany Zjednoczone już dawno komunikowały nam, iż biorąc pod uwagę swoje zdolności, są w stanie prowadzić jednocześnie półtorej wojny. Jedną na Pacyfiku, a pół ewentualnie w innych miejscach. Już w 2020 r. Strategia Odstraszania i Obrony Obszaru Euroatlantyckiego NATO wskazywała, że Europejczycy muszą być gotowi do przejęcia większości odpowiedzialności na siebie. Amerykanie będą nas wspierać zdolnościami strategicznymi, w tym nuklearnymi oraz mogą przemieścić ewentualne siły wsparcia. Oczekują od nas, że zbudujemy w każdym z krajów i jako europejska część NATO odpowiednie zdolności i potencjał wojskowy tak, aby być wiarygodnymi i odstraszać, a jeśli odstraszanie nie zda egzaminu, zwyciężyć w przyszłej wojnie z potencjalnym agresorem – Rosją. To Rosja jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego, a my traktujemy to zagrożenie jako wysokie i długoterminowe oraz wynikające z rosyjskiej kultury strategicznej. Ocenia się, że ze względu na problemy demograficzne, ekonomiczne, społeczne, gospodarcze oraz presję wewnętrzną i zewnętrzną Rosja może być bardziej skłonna do stosowania agresywniejszych metod wojny nowej generacji lub nawet użycia wojskowego instrumentu władzy, czy odwoływać się do retoryki nuklearnej.

Aby być wiarygodnymi partnerami dla Amerykanów, poza zdolnościami wojskowymi musimy budować zdolności produkcyjne własnego przemysłu zbrojeniowego obejmujące m.in. wytwarzanie uzbrojenia, amunicji, rakiet, dronów czy systemów antydromowych. Tym samym zbudować fundamenty bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i sojuszniczego.

Czy Rosja będzie gotowa do konfliktu w 2027 r.? Tego dziś nikt nie może przesądzić, ale już dziś widzimy, że Rosja stopniowo odbudowuje zdolności do konfrontacji z Zachodem.