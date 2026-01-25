Aktualizacja: 25.01.2026 07:43 Publikacja: 25.01.2026 07:30
Gen. Jarosław Gromadziński
Foto: Wojciech Król/MON
W tym programie po raz pierwszy jest pokazane, że budujemy zdolności odstraszania poprzez możliwości oddziaływania na terytorium przeciwnika, czyli Rosji. Mówimy o głębokich uderzeniach. To warto podkreślić, ale na razie to są tylko słowa, bo poza deklaracjami nie widzę realnych działań mających na celu pozyskanie takich zdolności.
Od dawna podkreślam, że powinniśmy pokazywać Rosji, że nie będziemy bierni i gdy tylko nas zaatakuje, to uderzymy wszystkimi możliwymi środkami, jakie posiadamy, aby też odczuła wojnę. Przeniesiemy działania na jej terytorium. I czytając nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych, można odnieść wrażenie, że będziemy mieć zdolności do uderzeń na głębokość tysiąca kilometrów i jeszcze dalej, a także że rzeczywiście będziemy aktywnie prowadzić obronę poprzez uderzenia na terytorium przeciwnika.
Moim zdaniem nie.
Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP zakłada wzrost zdolności głębokiego rażenia, czyli uderzenia na...
Jeżeli chcemy precyzyjnie uderzyć, musimy mieć dokładne namiary na określone cele. Musimy zbudować system rozpoznania, dowodzenia, odpowiedniego poziomu analizy i komunikacji – to musi być spójny system, a przecież satelity dopiero kupiliśmy, one zaczynają działać. Moim zdaniem dzisiaj nie możemy precyzyjnie uderzyć bez wsparcia sojuszniczego.
Tak, targeting, który pozwoli zaplanować, a potem oceni skutki tych uderzeń. Dzisiaj Ukraina bez pewnych danych otrzymywanych od sojuszników nie mogłaby uderzyć w Rosję.
Taki scenariusz jest możliwy, ale w Iranie został pokazany w mniejszej skali. Rosja jest jednak potężnym krajem i ma systemy inaczej rozłożone, one działają jakby wyspowo. Iran miał w zasadzie jeden system obrony powietrznej, który został wyłączony. W przypadku Rosji tak nie będzie. Ona ma przede wszystkim większą głębię operacyjną. Musimy wziąć także pod uwagę Białoruś, która jest pomiędzy nami a Rosją.
Foto: Tomasz Sitarski
Ale moim zdaniem Program Rozwoju Sił Zbrojnych to dobry sygnał, aby wreszcie przestać być biernym i budować zdolności do oddziaływania głębokiego na terytorium przeciwnika, aby mu stworzyć dylemat strategiczny, że atak z jego strony mu się nie będzie opłacał, bo w odwecie my uderzymy u niego. Do tej pory zakładaliśmy, że walczymy do granicy, której nie można przekroczyć. Plan rozwoju Sił Zbrojnych RP w tym kontekście, a także patrząc na to, jakie zostały zawarte w nim marzenia – bo ja go na razie nie nazywam realistycznym – jest pewnym novum.
Ja bym tak daleko nie szedł, bo Stany Zjednoczone nic by nie zrobiły bez Izraela, który dokonał doskonałego rozpoznania i miał w Iranie siatkę wywiadowczą, która operowała z lądu. Podobnie było w Wenezueli. Bez takich elementów nie można przeprowadzić operacji wojskowej. Izrael nie miał tylko odpowiednich środków do dokonania uderzenia, m.in. odpowiedniej liczby samolotów i bomb, które mogły zniszczyć ośrodki jądrowe. Dlatego to była połączona operacja amerykańsko-izraelska.
Jeden na trzech Amerykanów pochwala amerykański atak militarny na Wenezuelę, który doprowadził do...
Naszym celem jest zniszczenie jej potencjału militarnego i gospodarczego do prowadzenia działań. Tak, aby dla tamtej strony wojna stała się nieopłacalną. Musimy uderzyć we wszystkie rezerwy wojskowe, węzły zaopatrzenia, infrastrukturę logistyczną. Słowem, w obiekty, które mają wpływ na prowadzenie działań wojennych. Wojsko potrzebuje zaopatrzenia, wsparcia, musi podejść z głębi operacyjnej, zatem naszym celem nie jest wojna z Rosją, ale z jej potencjałem wojskowym już na jej terytorium.
Bazy pewnie tak, ale to jest jak z ukraińskimi elektrowniami atomowymi – one nie są w szczególny sposób atakowane, aby nie doprowadzić do wybuchu i skażenia radioaktywnego. Nie rozwijałbym tego scenariusza, bowiem wojna NATO z Rosją oparta może być o pewną drabinę eskalacyjną. Sojusz ma lotnictwo strategiczne, dysponuje spektrum narzędzi oddziaływania na adwersarza, moim zdaniem bardziej prawdopodobna byłaby stopniowa, kontrolowana eskalacja. Bo Rosja też pewnie chciałaby zachować jakiegoś asa w rękawie. To nie jest wojna na śmierć i życie, która od razu uruchomi odwet jądrowy.
Rosyjskie wyrzutnie można szybko i precyzyjnie namierzyć, a następnie zniszczyć. Jak pokazali Ukr...
Dlatego ważne jest dokonanie zmiany mentalnej wśród polityków i wojskowych w całym NATO. Jeżeli będziemy przedstawiać Rosji scenariusz, że w przypadku ataku na któreś z państw sojusz będzie oddziaływać nie tylko z kierunku państwa, które zostanie zaatakowane, ale na całe terytorium Rosji z różnych kierunków na całej długości granicy, to Kreml będzie miał świadomość, że nie jest w stanie ochronić swojego terytorium. Przecież granica w Europie rozpoczyna się w Turcji, a kończy w krajach skandynawskich, a patrząc z drugiej strony – jest także Alaska. Rosja musi być świadoma, że atak na jednego z sojuszników spowoduje oddziaływanie całego sojuszu w dowolnym miejscu. Musi stanąć przed dylematem strategicznym, że nie jest w stanie się obronić.
Nie możemy tego rozpatrywać z założeniem, że wojska rosyjskie przekroczą granicę. Tak się nie stanie. Musimy odejść od myślenia, że wojna polega na przekraczaniu linii granicznych. Wojna zaczyna się dużo wcześniej. Dzisiaj obserwujemy wojnę hybrydową, każdego dnia jesteśmy poddawani oddziaływaniu ze strony rosyjskiej – mamy ataki w cyberprzestrzeni, akty dywersji. Jeżeli doszłoby do konfliktu, to będzie on poprzedzony dużą operacją powietrzną. To nie będzie wyglądało tak, że czołg przekroczy granicę. Aby dokonać takiej operacji, muszą być zgromadzone odpowiednie siły i środki, wojska muszą znajdować się w określonej lokalizacji, a to wszystko jest widoczne dzięki rozpoznaniu satelitarnemu. Przypomnę przykład wojny na Ukrainie w 2022 r. My widzieliśmy wojska rosyjskie, śledziliśmy ich ruchy od pół roku. Zachód nie był zaskoczony ich obecnością, tyle że nie dowierzał, że Putin odważy się uderzyć na Kijów.
Konflikty zbrojne na świecie
Foto: Infografika PAP
Tak, powinniśmy mieć takie niezależne systemy. Uważam, w przeciwieństwie do tzw. wielkiej siódemki gen. Wiesława Kukuły, szefa Sztabu Generalnego WP, która jest moim zdaniem zbyt lakoniczna, że priorytetem dla naszych Sił Zbrojnych powinna być rozbudowa obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwdronowej, bo bez tego nie przetrwamy. Po drugie: rozbudowa wojsk lądowych potrzebnych do zatrzymania przeciwnika, a po trzecie – budowanie zdolności głębokich uderzeń na terytorium przeciwnika, aby przenieść konflikt na jego terytorium i odczuł skutki podejmowanych działań.
Wojna nie wybuchnie wtedy, gdy NATO będzie na nią czekać. Konflikt będzie narastał. Pierwsze dni wojny zawsze będą operacją narodową, bo to my będziemy zaatakowani.
Zgoda, ale w pierwszych godzinach możemy użyć wszystkiego, czym dysponujemy i wtedy nie jesteśmy zależni od sojuszników. Na tym polega siła kraju. Powinniśmy mieć w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego jasno zdefiniowane nasze priorytety, a także kiedy reagujemy na potencjalne zagrożenie. Wpiszmy w dokumenty strategiczne, że w przypadku ataku Rosji na Polskę użyjemy wszystkich środków i uderzymy głęboko. Dopiero potem operacja narodowa przekształci się w operację sojuszniczą, którą będzie dowodził generał NATO.
Jarosław Gromadziński
Generał broni Wojska Polskiego, doktor nauk społecznych, w latach 2016–2018 dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej, w latach 2018–2022 dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, w latach 2023–2024 dowódca wielonarodowego Eurokorpusu. 27 marca 2024 r. został odwołany z tego stanowiska przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w związku z prowadzonym przez SKW postępowaniem. 31 stycznia 2025 r. zakończył zawodową służbę wojskową
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
