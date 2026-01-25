Wracając do ewentualnego scenariusza wojny z Rosją, jakie mogłyby być główne cele naszych uderzeń odwetowych?

Naszym celem jest zniszczenie jej potencjału militarnego i gospodarczego do prowadzenia działań. Tak, aby dla tamtej strony wojna stała się nieopłacalną. Musimy uderzyć we wszystkie rezerwy wojskowe, węzły zaopatrzenia, infrastrukturę logistyczną. Słowem, w obiekty, które mają wpływ na prowadzenie działań wojennych. Wojsko potrzebuje zaopatrzenia, wsparcia, musi podejść z głębi operacyjnej, zatem naszym celem nie jest wojna z Rosją, ale z jej potencjałem wojskowym już na jej terytorium.

Czy wśród obiektów, które znalazłyby się ewentualnie na celowniku, są też bazy operacyjne Strategicznych Sił Rakietowych? Bo one stanowią dla nas chyba największe zagrożenie.

Bazy pewnie tak, ale to jest jak z ukraińskimi elektrowniami atomowymi – one nie są w szczególny sposób atakowane, aby nie doprowadzić do wybuchu i skażenia radioaktywnego. Nie rozwijałbym tego scenariusza, bowiem wojna NATO z Rosją oparta może być o pewną drabinę eskalacyjną. Sojusz ma lotnictwo strategiczne, dysponuje spektrum narzędzi oddziaływania na adwersarza, moim zdaniem bardziej prawdopodobna byłaby stopniowa, kontrolowana eskalacja. Bo Rosja też pewnie chciałaby zachować jakiegoś asa w rękawie. To nie jest wojna na śmierć i życie, która od razu uruchomi odwet jądrowy.

O ile trudno Rosji będzie obronić Kaliningrad, o tyle Moskwa dzisiaj znajduje się poza zasięgiem naszych rakiet. Ale słabością Rosji jest rozległość jej terytorium, którego nie jest w stanie obronić, zaś zaletą możliwość rozproszenia sił.

Dlatego ważne jest dokonanie zmiany mentalnej wśród polityków i wojskowych w całym NATO. Jeżeli będziemy przedstawiać Rosji scenariusz, że w przypadku ataku na któreś z państw sojusz będzie oddziaływać nie tylko z kierunku państwa, które zostanie zaatakowane, ale na całe terytorium Rosji z różnych kierunków na całej długości granicy, to Kreml będzie miał świadomość, że nie jest w stanie ochronić swojego terytorium. Przecież granica w Europie rozpoczyna się w Turcji, a kończy w krajach skandynawskich, a patrząc z drugiej strony – jest także Alaska. Rosja musi być świadoma, że atak na jednego z sojuszników spowoduje oddziaływanie całego sojuszu w dowolnym miejscu. Musi stanąć przed dylematem strategicznym, że nie jest w stanie się obronić.

Co stałoby się z wojskami rosyjskimi, które zdecydowałyby się przekroczyć granicę np. na wysokości przesmyku suwalskiego? Porazi ich artyleria rakietowa, np. systemy HIMARS?

Nie możemy tego rozpatrywać z założeniem, że wojska rosyjskie przekroczą granicę. Tak się nie stanie. Musimy odejść od myślenia, że wojna polega na przekraczaniu linii granicznych. Wojna zaczyna się dużo wcześniej. Dzisiaj obserwujemy wojnę hybrydową, każdego dnia jesteśmy poddawani oddziaływaniu ze strony rosyjskiej – mamy ataki w cyberprzestrzeni, akty dywersji. Jeżeli doszłoby do konfliktu, to będzie on poprzedzony dużą operacją powietrzną. To nie będzie wyglądało tak, że czołg przekroczy granicę. Aby dokonać takiej operacji, muszą być zgromadzone odpowiednie siły i środki, wojska muszą znajdować się w określonej lokalizacji, a to wszystko jest widoczne dzięki rozpoznaniu satelitarnemu. Przypomnę przykład wojny na Ukrainie w 2022 r. My widzieliśmy wojska rosyjskie, śledziliśmy ich ruchy od pół roku. Zachód nie był zaskoczony ich obecnością, tyle że nie dowierzał, że Putin odważy się uderzyć na Kijów.