O spotkaniu poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustem Umerow. W czasie spotkania rozmawiano m.in. o powojennej odbudowie Ukrainy i gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa. Delegacja ukraińska poinformowała stronę amerykańską o ostatnich atakach Rosjan na cywilną infrastrukturę i o sytuacji w Kijowie, gdzie ataki Rosjan na obiekty energetyczne pozbawiły wielu mieszkańców ukraińskiej stolicy prądu i ogrzewania.
Ataki przeprowadzili operatorzy dronów z 81. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej wchodzącej w skład 7. Korpusu Szybkiego Reagowania Wojsk Powietrzno-Desantowych. W ciągu doby mieli oni z powodzeniem zaatakować dziewięć zestawów artyleryjskich (osiem haubic D-30 i jedną haubicę 2S3 „Akacja”).
Do podpalenia doszło w rejonie obołońskim ukraińskiej stolicy. Zatrzymany mężczyzna podpalił samochód należący do żołnierza, który przebywa na froncie. Podpalaczem okazał się 29-letni mieszkaniec Kijowa, który miał otrzymać polecenie podpalenia samochodu za pośrednictwem internetowego komunikatora od rosyjskiego „opiekuna”. 29-latkowi obiecano za podpalenie auta należącego do żołnierza 1 500 dolarów.
Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu przyjedzie do Moskwy wraz z zięciem prezydenta USA, Jaredem Kushnerem. Z informacji przekazywanych przez Witkoffa wynika, że do spotkania dojdzie na prośbę Kremla. Putin mówił w środę, że w rozmowie z wysłannikami Donalda Trumpa chce omówić kwestię wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji w USA do odbudowy zniszczeń w rejonie walk na Ukrainie po zawarciu pokoju między Rosją a Ukrainą.
Zaatakowany przez ukraińskie drony terminal portowy znajdował się w miejscowości Wołna. W ataku rannych zostało osiem osób. Wszyscy ranni zostali hospitalizowani. W wyniku ataku na terenie terminalu doszło do pożaru, który objął m.in. jeden ze znajdujących się tam zbiorników. Łącznie w ataku uszkodzone zostały cztery zbiorniki. Z ogniem walczyło łącznie 208 strażaków i 51 jednostek sprzętu gaśniczego.
Jak informuje Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód”, kontrataki zostały odparte przez jednostki rosyjskiej 6. Armii. Ukraińcy mieli rzucić do nich jednostki 1. Brygady Gwardii Narodowej oraz 92. Brygady Szturmowej w rejonie miejscowości Osinowo i Niechwołodowka. Z informacji podawanych przez Rosjan wynika, że w walkach Ukraińcy mieli stracić 10 żołnierzy, pojazd opancerzony i ciężarówkę.
Przyczyn tymczasowego wstrzymania ruchu na moście łączącym okupowany Krym z terytorium Rosji nie podano.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1428 dniu wojny:
