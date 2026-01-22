Zełenski wspomniał o sprawie Grenlandii, której pozyskaniem dla Stanów Zjednoczonych zainteresowany jest Donald Trump, oraz Wenezueli, gdzie amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły operację pojmania prezydenta Nicolása Maduro, który został przewieziony do Nowego Jorku, gdzie oskarżono go o przestępstwa związane z narkotykami.

Prezydent Ukrainy: Nicolás Maduro stanął przed sądem, a Władimir Putin nie

– Wygląda, jakby wszyscy czekali, aż Ameryka się uspokoi w tym temacie, w nadziei, że to przeminie. A co, jeśli tak się nie stanie? Co wtedy? – pytał, odnosząc się do Grenlandii. Mówił też o niedawnych protestach w Iranie, zaznaczając przy tym, że zostały one „utopione we krwi”, a świat nie udzielił wystarczającego wsparcia przeciwnikom irańskich władz.

– Prezydent Trump przeprowadził operację w Wenezueli i Maduro został zatrzymany. Są na ten temat różne opinie, ale jest faktem, że Maduro stanął przed sądem w Nowym Jorku, a Putin nie – mówił. – To czwarty rok największej wojny w Europie od drugiej wojny światowej, a człowiek, który ją rozpoczął, jest nie tylko wolny, ale wciąż walczy o swoje zamrożone w Europie pieniądze – kontynuował.

Prezydent Ukrainy krytykował Europę, zarzucając jej brak zdecydowania. Ocenił, że Europa „uwielbia dyskutować o przyszłości, ale unika podejmowania działań”. Zełenski podkreślił, że nie zapadły decyzje w sprawie ustanowienia specjalnego trybunału ds. agresji Rosji na Ukrainę. – Zorganizowano wiele spotkań, ale Europa wciąż nie osiągnęła nawet punktu, w którym trybunał miałby siedzibę, w której toczyłyby się rzeczywiste prace. Czego brakuje? Czasu czy woli politycznej? Zbyt często w Europie są sprawy pilniejsze od sprawiedliwości – mówił.