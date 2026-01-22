Aktualizacja: 22.01.2026 16:57 Publikacja: 22.01.2026 16:20
Wołodymyr Zełenski w Davos
Foto: REUTERS/Denis Balibouse
W czwartek w szwajcarskim Davos, gdzie trwa Światowe Forum Ekonomiczne, doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
Donald Trump powiedział, że rozmowy były „bardzo dobre”. Nieco później przemówienie w Davos wygłosił Wołodymyr Zełenski.
Czytaj więcej
Donald Trump zabrał głos na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. - Rok temu byliśmy martwym kraj...
Ukraiński prezydent rozpoczął trwające niemal 25 minut wystąpienie od porównania sytuacji na Ukrainie do filmu z Billem Murrayem i Andie MacDowell w rolach głównych. – Każdy pamięta wspaniały amerykański film „Dzień świstaka”. Nikt nie chciałby tak żyć, powtarzać tego samego przez tygodnie, miesiące i lata. A jednak dokładnie tak teraz żyjemy. To nasze życie, a każde forum takie jak to to potwierdza – powiedział.
– Przed rokiem zakończyłem swoje przemówienie tutaj, w Davos, mówiąc, że Europa musi wiedzieć, jak się bronić. Minął rok i nic się nie zmieniło. Znajdujemy się wciąż w sytuacji, w której muszę powtórzyć te same słowa – dodał.
Zełenski wspomniał o sprawie Grenlandii, której pozyskaniem dla Stanów Zjednoczonych zainteresowany jest Donald Trump, oraz Wenezueli, gdzie amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły operację pojmania prezydenta Nicolása Maduro, który został przewieziony do Nowego Jorku, gdzie oskarżono go o przestępstwa związane z narkotykami.
Czytaj więcej
Rosyjskie wyrzutnie można szybko i precyzyjnie namierzyć, a następnie zniszczyć. Jak pokazali Ukr...
– Wygląda, jakby wszyscy czekali, aż Ameryka się uspokoi w tym temacie, w nadziei, że to przeminie. A co, jeśli tak się nie stanie? Co wtedy? – pytał, odnosząc się do Grenlandii. Mówił też o niedawnych protestach w Iranie, zaznaczając przy tym, że zostały one „utopione we krwi”, a świat nie udzielił wystarczającego wsparcia przeciwnikom irańskich władz.
– Prezydent Trump przeprowadził operację w Wenezueli i Maduro został zatrzymany. Są na ten temat różne opinie, ale jest faktem, że Maduro stanął przed sądem w Nowym Jorku, a Putin nie – mówił. – To czwarty rok największej wojny w Europie od drugiej wojny światowej, a człowiek, który ją rozpoczął, jest nie tylko wolny, ale wciąż walczy o swoje zamrożone w Europie pieniądze – kontynuował.
Prezydent Ukrainy krytykował Europę, zarzucając jej brak zdecydowania. Ocenił, że Europa „uwielbia dyskutować o przyszłości, ale unika podejmowania działań”. Zełenski podkreślił, że nie zapadły decyzje w sprawie ustanowienia specjalnego trybunału ds. agresji Rosji na Ukrainę. – Zorganizowano wiele spotkań, ale Europa wciąż nie osiągnęła nawet punktu, w którym trybunał miałby siedzibę, w której toczyłyby się rzeczywiste prace. Czego brakuje? Czasu czy woli politycznej? Zbyt często w Europie są sprawy pilniejsze od sprawiedliwości – mówił.
Czytaj więcej
W czwartą zimę wojny armii Władimira Putina udało się pogrążyć w ciemności i pozbawić ogrzewania...
W Davos Wołodymyr Zełenski zasugerował też, że w kwestii bezpieczeństwa Europa jest zbyt zależna od Stanów Zjednoczonych. – Europa potrzebuje zjednoczonych sił zbrojnych, sił, które są w stanie naprawdę obronić dziś Europę – powiedział. – Europa polega jedynie na wierze, że gdy nadejdzie niebezpieczeństwo, NATO podejmie działania, ale nikt tak naprawdę nie widział Sojuszu w akcji – dodał.
– Jeśli Putin zdecyduje się najechać na Litwę lub uderzyć na Polskę, kto odpowie? Dziś NATO istnieje dzięki wierze, że Stany Zjednoczone będą działać, że nie będą stać z boku i że pomogą. Ale co, jeśli tak nie zrobią? – pytał prezydent Ukrainy. Przekonywał, że nad tą kwestią zastanawiają się wszyscy europejscy przywódcy.
Zełenski stwierdził, że dopóki Stany Zjednoczone nie wywarły presji na członków NATO, większość państw Europy nie starała się zwiększyć wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB. Według niego, 5 proc. to „minimum, by zapewnić bezpieczeństwo”.
Mapa ukazuje Grenlandię oraz bazy wojskowe USA i Rosji w rejonie koła podbiegunowego
Foto: PAP
– Europa musi wiedzieć, jak się bronić. Jeśli wysyła się 14 lub 40 żołnierzy na Grenlandię, czemu to ma służyć, jaki sygnał się w ten sposób wysyła Putinowi, Chinom, oraz, co ważniejsze, Danii? – powiedział prezydent Ukrainy. – Albo deklarujecie, że europejskie bazy będą chroniły region przed Rosją i Chinami i tworzycie te bazy, albo ryzykujecie, że nie będziecie traktowani poważnie, ponieważ 14 lub 40 żołnierzy niczego nie obroni – dodał.
Zełenski przekonywał, że jeśli problemem są rosyjskie okręty w pobliżu Grenlandii, Ukraina „może pomóc”. – Mamy doświadczenie i broń, by zapewnić, że żaden z tych okrętów nie pozostanie. Mogą tonąć w pobliżu Grenlandii tak, jak w pobliżu Krymu. Żaden problem. Mamy narzędzia, mamy ludzi. Możemy podjąć działania, jeśli zostalibyśmy o to poproszeni i gdyby Ukraina była w NATO. Ale nie jest – kontynuował.
Tekst jest aktualizowany
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Davos odbyło się spotkanie inauguracyjne Rady Pokoju Donalda Trumpa, podczas którego podpisano dokument powołu...
Prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Davos - przekazała rzeczniczka Białe...
Kiszyniów zaczął proces formalnego opuszczania prorosyjskiej Wspólnoty Niepodległych Państw. Prezydent Maia Sand...
Izrael zgodził się dołączyć do zainicjowanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju, która ma nadzorować wdrażanie por...
Bawaria zaproponowała zmniejszenie liczby niemieckich landów. Wywołało to konsternację oraz podejrzenia o nadmie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas