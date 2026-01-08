Rzeczpospolita
Jak długo USA chcą kontrolować Wenezuelę? Donald Trump: Czas pokaże

Donald Trump w wywiadzie udzielonym dziennikowi „New York Times” stwierdził, że USA będą przez lata zarządzać Wenezuelą i nadzorować wydobycie ropy w tym kraju.

Publikacja: 08.01.2026 10:55

Demonstracja w obronie suwerenności Wenezueli na terenie Kolumbii

Demonstracja w obronie suwerenności Wenezueli na terenie Kolumbii

Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak długo USA planują utrzymywać kontrolę nad Wenezuelą według Donalda Trumpa?
  • W jaki sposób obecne władze Wenezueli współpracują z administracją amerykańską?
  • Jakie są plany USA dotyczące odbudowy przemysłu naftowego w Wenezueli?

Na pytanie, jak długo ma potrwać kontrola USA nad Wenezuelą Trump odparł: „Czas pokaże”. Dopytywany, czy będą to trzy miesiące, pół roku, rok czy może dłużej, Trump odparł: „Powiedziałbym, że znacznie dłużej”. 

Donald Trump o władzach Wenezueli: Dają nam wszystko, co naszym zdaniem jest niezbędne

Prezydent USA mówił też, że obecne władze kraju, czyli przedstawiciele administracji Nicolása Maduro, który został pojmany przez amerykańskich komandosów w czasie operacji wojskowej USA w Wenezueli w nocy z 2 na 3 stycznia, spełniają wszystkie życzenia Waszyngtonu. – Dają nam wszystko, co naszym zdaniem jest niezbędne – mówił o obecnych władzach Wenezueli Trump. Obowiązki prezydenta Wenezueli, po pojmaniu przez Amerykanów Maduro, pełni wiceprezydent w jego administracji, Delcy Rodriguez. Amerykańska administracja już kilka miesięcy temu miała uznać ją za pragmatyczkę, z którą będzie w stanie się porozumieć. 

Czytaj więcej

Diosdado Cabello
Dyplomacja
USA mają na celowniku kolejnego przedstawiciela władz Wenezueli

Trump zapowiedział, że USA odbudują Wenezuelę „w opłacalny sposób”. – Zamierzamy wykorzystać ropę i zamierzamy zabierać ropę. Doprowadzimy do obniżenia ceny ropy i przekażemy pieniądze Wenezueli, których ona desperacko potrzebuje – mówił. „WSJ” napisał, powołując się na źródła w administracji Trumpa, że amerykański prezydent, dzięki uzyskaniu kontroli nad wydobyciem ropy w Wenezueli, chce doprowadzić do trwałego obniżenia jej ceny do poziomu 50 dolarów za baryłkę. 

Prezydent USA nie chciał wyjaśnić, dlaczego po interwencji w Wenezueli zdecydował się uznać Delcy Rodriguez za nową przywódczynię kraju, zamiast przekazać władzę Maríi Corinie Machado, liderce wenezuelskiej opozycji, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku lub Edmundo Gonzalezowi, kandydatowi opozycji w wyborach prezydenckich w 2024 roku, którego USA uznały za zwycięzcę sfałszowanych przez Maduro wyborów. Wcześniej Trump mówił, że Machado nie ma poparcia w kraju. USA miały obawiać się, że przekazanie władzy opozycji doprowadzi do destabilizacji i chaosu w Wenezueli, a także pociągnie za sobą próbę puczu któregoś z przedstawicieli administracji Maduro, co mogłoby utrudnić wydobycie ropy z bogatych wenezuelskich zasobów (Wenezuela posiada największe znane zasoby ropy naftowej na świecie). 

Nicolás Maduro - najważniejsze daty

Nicolás Maduro - najważniejsze daty

Foto: PAP

Donald Trump: Nie powiem, kiedy mogę się zdecydować na wysłanie żołnierzy do Wenezueli

Trump nie chciał też mówić, czy rozmawiał z Delcy Rodriguez. Ujawnił jednak, że sekretarz stanu Marco Rubio rozmawia z wiceprezydent Wenezueli „cały czas”. – Jesteśmy w stałym kontakcie z nią i jej administracją – dodał.

Trump nie wykluczył, że w przyszłości uda się do Wenezueli

Prezydent USA nie chciał składać żadnych deklaracji dotyczących tego, kiedy w Wenezueli miałyby odbyć się wybory. Mówił natomiast, że zaczął już zarabiać pieniądze dla USA dzięki objętej sankcjami ropie z Wenezueli, która trafi do Stanów Zjednoczonych. We wtorek Trump ogłosił, że Wenezuela zgodziła się przekazać USA 30-50 mln baryłek ropy naftowej (prawdopodobnie chodzi o ropę, która pierwotnie miała trafić do Chin). Jednocześnie Trump stwierdził, że miną lata, nim uda się w pełni odbudować podupadły wenezuelski przemysł naftowy. 

Na pytanie, co mogłoby sprawić, że zdecyduje się na wysłanie do Wenezueli amerykańskich żołnierzy, Trump odpowiedział: „Nie chcę tego mówić”. Dopytywany, czy wyśle wojska USA do Wenezueli, jeśli tamtejsza administracja będzie blokować USA dostęp do ropy lub gdy odmówi zerwania związków z Rosją i Chinami, czego domaga się Waszyngton, Trump stwierdził: „Nie mogę na to odpowiedzieć (...)”. Dodał jednak, że obecne władze Wenezueli „traktują USA z wielkim szacunkiem”. Podkreślił, że członkowie administracji Maduro współpracują z USA pomimo „publicznych, wrogich wypowiedzi”.

Trump nie wykluczył, że w przyszłości uda się do Wenezueli. – Sądzę że w pewnym momencie będzie to bezpieczne – stwierdził. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Donald Trump
