Prezydent USA nie chciał wyjaśnić, dlaczego po interwencji w Wenezueli zdecydował się uznać Delcy Rodriguez za nową przywódczynię kraju, zamiast przekazać władzę Maríi Corinie Machado, liderce wenezuelskiej opozycji, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku lub Edmundo Gonzalezowi, kandydatowi opozycji w wyborach prezydenckich w 2024 roku, którego USA uznały za zwycięzcę sfałszowanych przez Maduro wyborów. Wcześniej Trump mówił, że Machado nie ma poparcia w kraju. USA miały obawiać się, że przekazanie władzy opozycji doprowadzi do destabilizacji i chaosu w Wenezueli, a także pociągnie za sobą próbę puczu któregoś z przedstawicieli administracji Maduro, co mogłoby utrudnić wydobycie ropy z bogatych wenezuelskich zasobów (Wenezuela posiada największe znane zasoby ropy naftowej na świecie).

Nicolás Maduro - najważniejsze daty Foto: PAP

Donald Trump: Nie powiem, kiedy mogę się zdecydować na wysłanie żołnierzy do Wenezueli

Trump nie chciał też mówić, czy rozmawiał z Delcy Rodriguez. Ujawnił jednak, że sekretarz stanu Marco Rubio rozmawia z wiceprezydent Wenezueli „cały czas”. – Jesteśmy w stałym kontakcie z nią i jej administracją – dodał.

Trump nie wykluczył, że w przyszłości uda się do Wenezueli

Prezydent USA nie chciał składać żadnych deklaracji dotyczących tego, kiedy w Wenezueli miałyby odbyć się wybory. Mówił natomiast, że zaczął już zarabiać pieniądze dla USA dzięki objętej sankcjami ropie z Wenezueli, która trafi do Stanów Zjednoczonych. We wtorek Trump ogłosił, że Wenezuela zgodziła się przekazać USA 30-50 mln baryłek ropy naftowej (prawdopodobnie chodzi o ropę, która pierwotnie miała trafić do Chin). Jednocześnie Trump stwierdził, że miną lata, nim uda się w pełni odbudować podupadły wenezuelski przemysł naftowy.

Na pytanie, co mogłoby sprawić, że zdecyduje się na wysłanie do Wenezueli amerykańskich żołnierzy, Trump odpowiedział: „Nie chcę tego mówić”. Dopytywany, czy wyśle wojska USA do Wenezueli, jeśli tamtejsza administracja będzie blokować USA dostęp do ropy lub gdy odmówi zerwania związków z Rosją i Chinami, czego domaga się Waszyngton, Trump stwierdził: „Nie mogę na to odpowiedzieć (...)”. Dodał jednak, że obecne władze Wenezueli „traktują USA z wielkim szacunkiem”. Podkreślił, że członkowie administracji Maduro współpracują z USA pomimo „publicznych, wrogich wypowiedzi”.