37 min. 2 sek.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: Weto oznacza okrojenie SAFE

180 miliardów zł na dozbrojenie Polski, jedna trzecia unijnego budżetu obronnego i bezprecedensowe tempo realizacji – program SAFE mógłby być największym sukcesem polskiej dyplomacji. Zamiast tego stał się zakładnikiem politycznej awantury – mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu ds. Instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy w podcaście „Radar Bezpieczeństwa”.

W rozmowie z Markiem Kutarbą i Marcinem Piaseckim minister Sobkowiak-Czarnecka odpowiada na zarzuty opozycji dotyczące programu SAFE. Czy program doprowadzi do gigantycznego wzrostu zadłużenia kraju? – Instrumenty dłużne w obszarze obronności absolutnie nie są nowością – mówi Sobkowiak-Czarnecka. – Ale pożyczkę zaciągamy w wiarygodnej instytucji, którą jest Komisja Europejska – my nie pożyczamy tych pieniędzy od nie wiadomo kogo, tylko od Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią. Oprocentowanie wynosi około 3 proc., powiązane z oprocentowaniem obligacji unijnych. Czas spłaty to 45 lat, z czego pierwsze 10 lat to karencja – spłacamy tylko odsetki. Dziś trudno znaleźć tańszy pieniądz na takich warunkach – dodaje.

Mechanizm bez wpływu na armię

Czy w SAFE jest zaszyta warunkowość, która umożliwi Brukseli arbitralne decyzje dotyczące wypłaty pieniędzy? – To, co zapisano w mechanizmie SAFE, mówi, że pieniądze z budżetu UE powinny być chronione przed defraudacją i korupcją. I tego dotyczy warunkowość – analogiczna do tej stosowanej wobec wszystkich środków unijnych – odpowiada Sobkowiak-Czarnecka. – Jeśli przy wydatkowaniu pieniędzy na basen gdziekolwiek w Polsce dojdzie do korupcji, ten mechanizm też zostanie użyty. Ale co ważne: ten mechanizm nigdy wobec Polski nie został uruchomiony. I porównywanie tego do KPO jest błędem – to nie jest to samo – deklaruje minister.

A co z zarzutem, że pieniądze trafią do zagranicznych firm, przede wszystkim niemieckich? – Według szacunków nie polityków, ale Agencji Uzbrojenia – instytucji, która będzie wybierać kontrahentów – 89 proc. środków przeznaczonych na wyposażenie armii zostanie w Polsce, bo trafi do kontrahentów działających na polskim rynku – odpowiada Sobkowiak-Czarnecka. Czy SAFE pogorszy nasze stosunki z USA? – Słyszymy od strony amerykańskiej, że bardzo dobrze, że ten program się pojawia – mówi minister.