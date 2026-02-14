Reklama
Nie żyje gen. bryg. Piotr Wagner

Zmarł gen. bryg. Piotr Wagner, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Publikacja: 14.02.2026 09:40

Generał brygady Piotr Wagner, zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Szef Logistyki

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Bartosz Lewicki

Informację o jego śmierci przekazali na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciej Klisz.

„Dotarła do nas informacja o śmierci śp. gen. bryg. Piotra Wagnera – zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefa Logistyki, zasłużonego Oficera Wojska Polskiego.” – podkreślił Kosiniak-Kamysz. Według szefa MON, odejście generała jest „dotkliwą stratą dla środowiska wojskowego i całej społeczności Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych”.

„Miałem zaszczyt współpracować z Panem Generałem w realizacji wielu odpowiedzialnych przedsięwzięć na rzecz Sił Zbrojnych RP. Zawsze kierował się poczuciem obowiązku, rozwagą i głęboką troską o żołnierzy. Był oficerem o wyjątkowej kulturze osobistej, wysokich kompetencjach i spokojnym, rzeczowym sposobie działania, który budował zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród współpracowników. Jego profesjonalizm oraz wierność wartościom żołnierskiego etosu budziły powszechny szacunek” – napisał  Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciej Klisz. „Odszedł wybitny patriota, który pozostawił trwały ślad w strukturach logistycznych Sił Zbrojnych RP oraz w sercach tych, którzy mieli zaszczyt z Nim służyć” – dodał.

Gen. bryg. Piotr Wagner, „niekwestionowany autorytet”

„Przez lata nienagannej i odpowiedzialnej służby wiernie realizował zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był niekwestionowanym autorytetem, oficerem o najwyższych standardach etosu wojskowego, mentorem i wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń żołnierzy. Jego odejście jest dotkliwą stratą dla środowiska wojskowego oraz całej społeczności Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych” – napisano z kolei na stronie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

Gen. bryg. Piotr Wagner miał 60 lat. 

Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Zawody Wojskowi
