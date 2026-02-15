Polacy coraz więcej wydają na domowe zwierzęta. 61 proc. właścicieli psów na same karmy wydaje miesięcznie od 100 do 300 zł, a co dziesiąty nawet do 500 zł. W przypadku posiadaczy kotów budżet do 300 zł miesięcznie na same karmy deklaruje 62 proc., zaś 7 proc. wydaje nawet do 500 zł – wynika z badania ARC Rynek i Opinia, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała pierwsza. Kwota deklarowanych wydatków nie obejmuje wizyt u weterynarza, leków itp.
Zwierząt w polskich domach przebywa, co zdaniem branżowych ekspertów jest też jednym z efektów tego, że coraz więcej osób decyduje się na życie w pojedynkę, spada też liczba urodzeń. Firma YouGov już dwa lata temu podawała, że w Polsce jest mniej gospodarstw domowych z dziećmi, niż tych z psem.
Tych mamy w domach ponad 8,4 mln, co oznacza wzrost o prawie 700 tys. od 2019 r. Także 7,5 mln kotów, których przybyło ponad 1,1 mln – wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych. Tymczasem w 2024 r. w Polsce urodziło się około 252 tys. dzieci, najmniej od ponad 200 lat.
– Wyniki badań pokazują, że właściciele psów ponoszą większe wydatki na swoich pupili w porównaniu z właścicielami kotów. Wynika to w dużym stopniu z wagi posiadanych czworonogów, a tym samym konieczności zakupu większej ilości karmy w przypadku psów – wyjaśnia dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia. – W przypadku psów dochodzą też dodatkowo wydatki na kosmetyki i środki pielęgnacyjne, na psich „fryzjerów”, ewentualne szkolenia psów itp., co raczej nie zdarza się w przypadku kotów – dodaje.
Z badania firmy wynika, że posiadacze psów najczęściej kupują karmę suchą, zaś w przypadku kotów przewagę ma jednak ta mokra. Dodatkowo ok. ¾ posiadaczy zwierząt kupuje im suplementy diety, zabawki czy specjalne kosmetyki.
W efekcie takich zmian rynek karmy i akcesoriów dla zwierząt domowych w Polsce wzrośnie w ciągu najbliższych czterech lat o 30 proc. W tym roku wyniesie ok. 9,6 mld zł, zaś w 2029 r. będzie to niemal 13 mld zł – wynika z analiz firmy doradczej OC&C Strategy Consultants.
Badanie OC&C wskazuje również, że karmy i akcesoria dla zwierząt są wyjątkowo odporne na dekoniunkturę. Jedynie 7 proc. właścicieli ma plany ograniczenia wydatków na tego typu produkty. Dla porównania 22 proc. planuje ograniczyć wydatki na ubrania, 21 proc. na sprzęt elektroniczny, a 28 proc. na wyjścia do restauracji. Co więcej aż 39 proc. konsumentów planuje dalsze zwiększanie wydatków na produkty dla zwierząt.
Według firmy OC&C w ostatnich pięciu latach rynek produktów dla zwierząt w Polsce rósł w tempie około 14 proc. rocznie. Allegro podawało, że według Euromonitora w 2025 r. blisko 22 mln polskich gospodarstw domowych miało zwierzęta – to aż o 1,4 mln więcej niż 5 lat wcześniej.
– Mierzymy się z kryzysem demograficznym, a jego efektem jest to, że coraz częściej ludzie „zastępują dzieci pupilami”. Stąd coraz więcej kosmetyków i akcesoriów dla zwierząt. Ten trend widać choćby po ofercie targowej, ale też po tym, co znajduje się na sklepowych półkach – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Grzegorz Hryciuk, założyciel i prezes firmy Gabona. – Z jednej strony mamy nabywców zainteresowanych półką z produktami ekonomicznymi czy powiedzmy standardowymi, ale też takich gotowych płacić za produkty premium. Zdecydowanie tkwi w tym ogromny potencjał i rynek już reaguje – dodał.
