Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne wydatki polskich właścicieli psów i kotów?

Jak zmienia się liczba zwierząt domowych w Polsce w porównaniu z liczbą dzieci?

Jakie są różnice w wydatkach na psy i koty?

Dlaczego rynek karmy i akcesoriów dla zwierząt domowych rośnie w Polsce?

Jakie są tendencje zakupowe konsumentów na rynku produktów dla zwierząt?

Jak kryzys demograficzny wpływa na rynek produktów dla zwierząt domowych?

Polacy coraz więcej wydają na domowe zwierzęta. 61 proc. właścicieli psów na same karmy wydaje miesięcznie od 100 do 300 zł, a co dziesiąty nawet do 500 zł. W przypadku posiadaczy kotów budżet do 300 zł miesięcznie na same karmy deklaruje 62 proc., zaś 7 proc. wydaje nawet do 500 zł – wynika z badania ARC Rynek i Opinia, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała pierwsza. Kwota deklarowanych wydatków nie obejmuje wizyt u weterynarza, leków itp.

Polacy wydają miliardy na zwierzęta

Zwierząt w polskich domach przebywa, co zdaniem branżowych ekspertów jest też jednym z efektów tego, że coraz więcej osób decyduje się na życie w pojedynkę, spada też liczba urodzeń. Firma YouGov już dwa lata temu podawała, że w Polsce jest mniej gospodarstw domowych z dziećmi, niż tych z psem.

Tych mamy w domach ponad 8,4 mln, co oznacza wzrost o prawie 700 tys. od 2019 r. Także 7,5 mln kotów, których przybyło ponad 1,1 mln – wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych. Tymczasem w 2024 r. w Polsce urodziło się około 252 tys. dzieci, najmniej od ponad 200 lat.