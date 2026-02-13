Reklama
Znów problemy z KSeF. Tym razem grożą nam puste półki sklepowe

Sieci sklepów mają problemy z przeniesieniem wypracowanych przez lata zasad zautomatyzowanego przetwarzania faktur do rządowego systemu. W efekcie towar jest zablokowany w magazynach, a chodzi zwłaszcza o dużych graczy.

Publikacja: 13.02.2026 16:49

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wyzwania napotykają sieci sklepów przy wdrażaniu Krajowego Systemu e-Faktur?
  • Z jakich powodów duże przedsiębiorstwa wstrzymują towary w magazynach?
  • Dlaczego wprowadzenie KSeF powoduje problemy z zautomatyzowanym przetwarzaniem faktur?
  • Jakie są ochoczo podejmowane środki zapobiegawcze w obliczu wprowadzonych systemowych zmian?
  • Jakie konsekwencje wynikają z różnic między formatem EDI a nowym systemem fakturowania?
  • Jak specyfika faktur ustrukturyzowanych wpływa na działalność detalistów?

Firmy handlowe również z niepokojem czekały na start Krajowego Systemu e-Faktur, choć od 1 lutego 2026 r. obowiązek korzystania z niego mają tylko największe przedsiębiorstwa. Mimo to zainteresowanie platformą wśród przedsiębiorców okazało się bardzo duże. Już następnego poranka szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) poinformował o uwierzytelnieniu niemal 2 mln użytkowników. Wśród nich byli również sprzedawcy detaliczni, którzy zdecydowali się na ten krok mimo możliwości skorzystania z przepisów przejściowych i wdrożenia KSeF w późniejszym czasie.

Teraz pewnie wielu tego żałuje, ponieważ dostawcy oprogramowania otrzymują informacje o problemach i to nie tylko z logowaniem. Właściciele sieci sklepów wskazują między innymi na trudności z przeniesieniem wypracowanych przez lata zasad zautomatyzowanego przetwarzania faktur do rządowego systemu.

Towar zablokowany w magazynach

Choć w pierwszych tygodniach funkcjonowania KSeF większość użytkowników zwracała uwagę na problemy z uwierzytelnianiem konta i logowaniem do platformy, wyzwania dużych firm dotyczą przede wszystkim zmian w dotychczasowych procesach księgowych. – Część z nich wynika z braku odpowiednich ustaleń z kontrahentami, inne – ze sposobu przetwarzania faktur ustrukturyzowanych przez zewnętrzne systemy wykorzystywane w sieciach sklepów. W obu przypadkach skutki są podobne: towar zatrzymany w magazynie i ryzyko przestojów. Aby zachować stabilność biznesu, przedsiębiorcy korzystają aktualnie z tymczasowych rozwiązań. Kolejne miesiące w branży retail upłyną pod znakiem dostosowania procesów do trwającej rewolucji – wyjaśnia Witold Miśniakiewicz, prezes INEOGroup. – Z informacji od naszych klientów i partnerów wynika, że wspomniane problemy występują u większości dużych retailerów, bo oni mają zautomatyzowane systemy obrotu dokumentami – dodaje.

Firma podkreśla, że problem ma charakter systemowy i głównie dotyczy większych sieci, gdzie przez lata zostały wypracowane zautomatyzowane systemy obrotu dokumentowego pomiędzy współpracującymi podmiotami.

Problem pojawia się, gdy duża sieć odbierała faktury elektroniczne od swoich dostawców w formatach EDI, gdzie dodatkowa informacja dotycząca np. numerów zamówień, docelowych sklepów lub zamówień internetowych zapisana była w ustrukturyzowanej formie w uzgodnionych miejscach dotychczasowych formatów plików faktur. Po wprowadzeniu KSeF, część dostawców przestawiło swoje systemy na emisję faktur w nowym obowiązującym formacie i pominęło te istotne z punktu widzenia dużego retailera informacje. – Powodów jest wiele. Od braku uzgodnień pomiędzy podmiotami, poprzez systemy informatyczne sprzedażowe dostawców, które zostały dostosowane do KSeF, ale nie przeniosły już informacji z poprzednich formatów EDI. Obecnie u naszych klientów widzimy głównie perturbacje w tym obszarze – mówi Witold Miśniakiewicz. – W ciągu kilku tygodni problemy znikną, gdyż aktualny format faktury ustrukturyzowanej ma wiele miejsc, gdzie lokalne, branżowe uzgodnienia mogą znaleźć swoje miejsce i przejść pomiędzy dostawcą a odbiorcą towaru i faktury. Jednak obecnie te utrudnienia – choć przejściowe – są dla dużych retailerów znaczące– dodaje.

Problem na kilka tygodni 

Jednym z głównych założeń Krajowego Systemu e-Faktur jest standaryzacja dokumentów. Jeszcze przed 1 lutego przedsiębiorcy zwracali uwagę na fakt, że kwestia ta wprawdzie może ograniczyć błędy ludzkie, jednak dla wielu firm stała się sporym wyzwaniem organizacyjnym. Faktura ustrukturyzowana nie jest bowiem dostosowana do specyfiki i standardów w poszczególnych branżach. Najczęściej wymienianym przykładem potwierdzającym tę tezę jest brak możliwości przesłania do KSeF załączników w formacie PDF. O utrudnieniu tym przedsiębiorcy wiedzieli jednak wcześniej, dzięki czemu mogli się do niego przygotować. To tylko jedno z wyzwań, z jakimi muszą się teraz zmagać firmy handlowe. 

Okazuje się, że emisja dokumentów w obrębie platformy rzadko sprawia przedsiębiorcom problemy. Jeśli już, to wynikają one z błędów formalnych, takich jak pominięcie pól obowiązkowych lub ich nieprawidłowe wypełnienie.

Problem z brakującymi informacjami na fakturze czasami wynika również z faktu, przed którym przestrzegało wielu specjalistów. Mowa o braku współpracy partnerów biznesowych podczas przygotowań do wdrożenia KSeF. Pominięcie wspólnych testów sprawiło, że część przedsiębiorców nie miała okazji sprawdzić, jak wygląda realizacja dotychczasowych procesów w nowej rzeczywistości.

Handel Podatki Faktury Krajowy System e-Faktur (KSeF) sklep
e-Wydanie
