Od dziś w tabelach informacyjnych, notowaniach akcji i kontraktów terminowych spółek na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych obowiązuje nowa nazwa dawnego CCC. Przynajmniej teoretycznie.

Od dziś Modivo zamiast CCC

Po tym, jak walne zgromadzenie polkowickiej spółki zdecydowało o zmianie jej nazwy na Modivo, zarząd GPW ogłosił zmiany w nazewnictwie i oznaczeniu instrumentów inwestycyjnych dotyczących grupy.

I tak: zgodnie z komunikatem GPW, od 19 lutego CCC notowane jest pod nazwą MODIVO. Zmienił się także skrót (tzw. ticker): spółkę znaleźć można pod trzyliterowym oznaczeniem MDV.

Jednak na razie, jak można szybko się przekonać, w popularnych serwisach dla inwestorów, w tym także na stronie GPW, nadal widać dotychczasową nazwę spółki lub brakuje bieżących notowań. Z czasem to się zapewne zmieni.