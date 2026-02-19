Rzeczpospolita
Ekonomia
GPW aktualizuje nazwę spółki. CCC przechodzi do historii, wchodzi Modivo

Od dziś w tabelach informacyjnych, notowaniach akcji i kontraktów terminowych spółek na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych widoczna jest nowa nazwa dawnego CCC. To ważna zmiana dla inwestorów. Jak widać następuje stopniowo.

Publikacja: 19.02.2026 12:35

Foto: materiały prasowe

Urszula Zielińska

Od dziś w tabelach informacyjnych, notowaniach akcji i kontraktów terminowych spółek na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych obowiązuje nowa nazwa dawnego CCC. Przynajmniej teoretycznie. 

Od dziś Modivo zamiast CCC 

Po tym, jak walne zgromadzenie polkowickiej spółki zdecydowało o zmianie jej nazwy na Modivo, zarząd GPW ogłosił  zmiany w nazewnictwie i oznaczeniu instrumentów inwestycyjnych dotyczących grupy.

I tak: zgodnie z komunikatem GPW, od 19 lutego CCC notowane jest pod nazwą MODIVO. Zmienił się także skrót (tzw. ticker): spółkę znaleźć można pod trzyliterowym oznaczeniem MDV.

Czytaj więcej

Jednak na razie, jak można szybko się przekonać, w popularnych serwisach dla inwestorów, w tym także na stronie GPW, nadal widać dotychczasową nazwę spółki lub brakuje bieżących notowań. Z czasem to się zapewne zmieni.

Zamieszanie z tickerami. Uwaga na kontrakty terminowe 

Co ciekawe pierwotnie – jak informowała GPW – oznaczenie to miało być inne: MOD. Choć nie wydaje się ono dziś zajęte przez jakąkolwiek z firm, Giełda skorygowała decyzję 17 lutego w ciągu kilku godzin, nie podając powodu.

Czytaj więcej

Nowe oznaczenie mają od dziś także kontrakty terminowe na akcje polkowickiej grupy założonej i kierowanej przez Dariusza Miłka. Do wczoraj kontrakty oznaczane były FCCC plus końcówka. Od dziś to FMDV plus rozszerzenie.

GPW zwraca na to uwagę inwestorom i prosi o zachowanie szczególnej uwagi przy składaniu zleceń.

Zmianę nazwy giełdowej spółki można traktować jako element porządkowania nazewnictwa w grupie. Z szyldem Modivo grupa eksperymentuje od dawna. Pod tym szyldem działa kilkadziesiąt sklepów.

Czytaj więcej

Modivo było pierwotnie projektem spółki eObuwie, czyli największej krajowej platformy e-commerce z butami i akcesoriami przejętej przez CCC od Marcina Grzymkowskiego. Za sprawą nowego projektu eObuwie weszło w segment odzieżowy. Z czasem – w 2022 roku. – sama spółka eObuwie zmieniła nazwę na Modivo S.A., a potem na Modivo.com S.A. W październiku 2025 r. w grupie działało wiele spółek z elementem „Modivo” w nazwie.

Będzie rebranding sklepów w Polsce? Na razie się nie zanosi

Według serwisu Wirtualne Media zmiana nazwy spółki nie wiąże się z rebrandingiem sieci sklepów CCC.  Dariusz Miłek wyjaśniał wcześniej plany zmiany nazwy wprowadzeniem programu lojalnościowego Modivo Club dla wszystkich marek grupy.

W komunikacie, na który powołuje się serwis Wirtualne Media, spółka miała wyjaśnić, że zmiana nazwy wiąże się z tym, że firma łączy w sobie wiele linii biznesowych. W skład koncernu wchodzą obecnie CCC, HalfPrice, eObuwie, Modivo, Worldbox, a także Boardriders, WS2, Sklep Biegacza i Sklep Koszykarza.

„Każda z nich ma swój indywidualny charakter, koncentruje się na innym segmencie rynku, ale łączy je to, co najważniejsze – skupienie na produkcie i kliencie. Od teraz integratorem i symbolem synergii dla wszystkich działań w ramach Grupy będzie Modivo” – informuje spółka.

Czytaj więcej

Zmiana nazwy ma odzwierciedlać kierunek rozwoju i pozwolić jeszcze lepiej wykorzystać potencjał omnichannelowego modelu biznesowego Grupy.

Nazwa spółki CCC funkcjonowała bez przerwy od 2013 r. W latach 2007-2013 nosiła nazwę NG2. Do pierwotnej nazwy wrócono ze względu na silną pozycję sklepów CCC i plany jej ekspansji.  

W środę przed zmianą nazwy notowania akcji d. CCC rosły o ponad 10 proc. do 127,05 zł. W czwartek lekko tracą na wartości. 

Wcześniej akcje zostały mocno przecenione w efekcie szeregu negatywnych dla spółki zdarzeń.

Firmy Modivo GPW
