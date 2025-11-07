CCC stawia na sklepy stacjonarne. Pokazuje plany na 2026 rok

Aktualizacja: 07.11.2025 20:27 Publikacja: 07.11.2025 17:39
Foto: Adobestock
– Nie był to stracony kwartał. Wiele zrobiliśmy i poszliśmy do przodu z ekspansją – ocenił w piątek Dariusz Miłek, założyciel, prezes i główny akcjonariusz CCC.
To m.in. koszty przygotowywania nowych sklepów, których otwarcia skumulują się w czwartym kwartale miały sprawić, że zyski CCC w trzecim kwartale były sporo niższe niż rok temu. Po dziewięciu miesiącach roku obrotowego spółka była na tyle daleka od realizacji całorocznych założeń, że dziś je odwołała i pokazała nowe, niższe.
Cel 2,4 mld zł EBITDA przeniesiono w praktyce na kolejny rok, w którym zgodnie z założeniami wewnętrznymi pokazanymi na piątkowej konferencji, grupa chce poprawić rentowność i uzyskać 2,2-2,6 mld zł EBITDA przy 13-14 mld zł przychodu.
Mimo wolniejszej niż zakładana rok temu poprawy wyników Dariusz Miłek podtrzymał plan mówiący, że grupa wypracuje ponad 25 mld zł przychodu i 5 mld zł wyniku EBITDA. Ma się to stać w 2030 r.
– Wiecie państwo, jaki mam cel. Zrobię wszystko, aby go osiągnąć – powiedział w piątek Dariusz Miłek. W 2024 r. wyszedł on do rynku z propozycją zakładu, że nie będzie pobierać wynagrodzenia przez 5 lat, a w zamian firma uruchomi program motywacyjny oparty na wzrostach notowań akcji CCC.
Przedsiębiorca nadal uważa, że ma rację decydując się na przyspieszony rozwój sieci sklepów tradycyjnych oraz sprzedaż obuwia i odzieży na licencjach.
– W czwartym kwartale otwieramy 125 tys. metrów kwadratowych. To więcej niż niegdyś w skali całego roku. To historyczny moment i duży wysiłek dla organizacji. Nie wszyscy to potrafią. Może ktoś powiedzieć, że idziemy za szybko, tylko że dostajemy bardzo dobre warunki otwierania sklepów. Idziemy całą grupą – mówił Miłek.
– Tegorocznym otwarciem 320 tys. m kw. przebijamy plan. Nawet przy płaskich LFL (sprzedaż sklepów porównywalnych – red.) w kolejnych latach, z otwarciami rzędu 220 tys. rocznie dojdziemy do 25 mld zł, które obiecałem – opisywał.
Przez pierwsze trzy kwartały produkty na licencji odpowiadały za 35 proc. sprzedaży szyldu CCC – podała spółka. Najważniejszym brandem – z udziałem przekraczającym 9 proc. – był Reebok.
Dariusz Miłek twierdzi, że chciałby wycofać się z obowiązku sprzedaży hurtowej, której wymagają licencjodawcy albo wynegocjować lepsze warunki dające mu monopol w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Otworzymy 20 sklepów Boardriders, a przyjdzie hurtownik z Francji i na tym skorzysta – mówił. Według niego rozmowy z licencjodawcami potrwają jeszcze kilka tygodni.
Przez lata ważnym motorem rozwoju grupy były własne serwisy e-commerce oferujące własne produkty grupy. CCC zdaje się zmieniać strategię w tym względzie.
Szef CCC zapowiedział tymczasem, że śladem Allegro oferta obuwnicza grupy pojawi się w pełnym wymiarze na Zalando i Amazonie. Samo CCC rozwija ofertę platformy marketplace. Widać to w serwisie Modivo, gdzie produkty z kategorii Home&Decor sprzedają już inni przedsiębiorcy.
Mimo tych inicjatyw w przyszłym roku Miłek zakłada utrzymanie przychodu z e-commerce. – Nie będziemy tu rośli, żeby nie przepalać pieniędzy na performance marketing – powiedział.
Według niego, mający przejść transformację segment obejmujący platformy eObuwie i Modivo ma się koncentrować na poprawie rentowności. Szef CCC podtrzymał, że Modivo ma być centrum obsługi e-commerce całej grupy. Po raz pierwszy publicznie zasygnalizował, że spółka CCC może zmienić nazwę na Modivo.
Miłek podał też w piątek, że w czwartek CCC dostało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie spółki MKRI, prowadzącej sieć sklepów Kaes i Worldbox. Obejmie ją konsolidacją w ciągu trzech miesięcy po due diligence. – Dziś funkcjonuje 96 sklepów Worldbox. Do końca roku otworzymy jeszcze 65, a w przyszłym około 120-150 sklepów. 2026 r. zakończymy na 400 sklepów – zapowiedział szef CCC. Zarząd jest zdania, że zgoda UOKiK powinna rozwiać wątpliwości zasiane przez Ningi w raporcie nt. relacji CCC z MKRI.
Przypomnijmy, że raport ten zarzucał CCC kreowanie wyników przy pomocy księgowania sprzedaży nierotujących towarów do MKRI. Spółka odpierała zarzuty wskazując m.in., że dostarcza towary, aby wspierać rozwój sieci franczyzowej i uzyskuje za nie płatność, choć nie od razu. Ningi podnosiło też, że CCC przejęło kontrolę nad MKRI zanim uzyskało zgodę urzędu antymonopolowego, za co może grozić spółce wysoka kara finansowa.
Miłek poinformował w piątek, że spółka zawiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego o możliwości manipulacji kursem CCC przez Ningi oraz że spółka udzieliła KNF pierwszych wyjaśnień.
– Rozważamy dalsze kroki prawne – powiedział Miłek zaznaczając, że woli zajmować się biznesem, ale przecież zapowiedział, że tej sprawy nie odpuści.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Nie był to stracony kwartał. Wiele zrobiliśmy i poszliśmy do przodu z ekspansją – ocenił w piątek Dariusz Miłek, założyciel, prezes i główny akcjonariusz CCC.
Chiny podjęły już działania w celu złagodzeniem zasad eksportu metali ziem rzadkich, ale jest mało prawdopodobne...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Francja wszczęła postępowanie w sprawie zawieszenia działalności internetowego sprzedawcy odzieży Shein do czasu...
Bank Rozwoju Kazachstanu uruchomił program finansowania projektów wydobycia i przetwarzania metali ziem rzadkich...
Już szósty rok Europa kłóci się ze Stanami Zjednoczonymi o oliwki. To przy okazji przykład, dlaczego WTO traci n...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Przed nami czas wzmożonych podróży na Wszystkich Świętych, a następnie na długi listopadowy weekend. W związku z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas