CCC stawia na sklepy stacjonarne. Pokazuje plany na 2026 rok

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są długoterminowe cele strategiczne CCC oraz na 2026 roku?

Co założyciel mówi o rebrandingu grupy.

W jaki sposób CCC planuje rozwijać swoją sieć sklepów w najbliższych latach?

Jakie zmiany w strategii e-commerce są planowane przez CCC?

Jakie potencjalne wyzwania stoją przed CCC w kontekście przejęcia spółki MKRI?

Jakie działania prawne CCC rozważa w odpowiedzi na zarzuty związane z MKRI?

Dariusz Miłek: To nie był stracony kwartał

– Nie był to stracony kwartał. Wiele zrobiliśmy i poszliśmy do przodu z ekspansją – ocenił w piątek Dariusz Miłek, założyciel, prezes i główny akcjonariusz CCC.

To m.in. koszty przygotowywania nowych sklepów, których otwarcia skumulują się w czwartym kwartale miały sprawić, że zyski CCC w trzecim kwartale były sporo niższe niż rok temu. Po dziewięciu miesiącach roku obrotowego spółka była na tyle daleka od realizacji całorocznych założeń, że dziś je odwołała i pokazała nowe, niższe.

Cel 2,4 mld zł EBITDA przeniesiono w praktyce na kolejny rok, w którym zgodnie z założeniami wewnętrznymi pokazanymi na piątkowej konferencji, grupa chce poprawić rentowność i uzyskać 2,2-2,6 mld zł EBITDA przy 13-14 mld zł przychodu.

Mimo wolniejszej niż zakładana rok temu poprawy wyników Dariusz Miłek podtrzymał plan mówiący, że grupa wypracuje ponad 25 mld zł przychodu i 5 mld zł wyniku EBITDA. Ma się to stać w 2030 r.