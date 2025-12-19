W Polsce działacie we wszystkich kanałach?

Prowadzimy handel detaliczny, między innymi w internecie, za pośrednictwem własnej platformy – Trena.pl. Ale naszym core biznesem jest obsługa dużych klientów, jak sklepy internetowe czy sieci handlowe i stale poszerzamy ofertę. Teraz dodajemy do portfolio sprzedażowego kilka marek z rynku polskiego. Wprowadzamy także wspomniane marki koreańskie, w których widzimy ogromny potencjał. W planach mamy także poszerzanie asortymentu o produkty z Japonii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Codziennie spływają ciekawe oferty, bo rynek pomimo dużego wyboru produktów wciąż jest otwarty na nowości.

Nie kusi was bardziej rynek detaliczny?

Jesteśmy na etapie finalizowania rozmów w sprawie zakupu pakietu udziałów w sieci drogerii. Jestem dobrej myśli, oczywiście, na razie nie mogę powiedzieć, o jaką firmę chodzi, ale na przełomie roku podzielę się tą informacją.

Konkurencji z Chin się nie boicie?

Czujemy wobec nich coraz większy respekt i wszyscy powinni. Wbrew powszechnemu mniemaniu oni wcale nie stawiają tylko na produkty tanie i kiepskiej jakości. To się szybko zmienia. Dokonali ogromnego postępu w zakresie receptur oraz nowych trendów na rynku. Było to doskonale widać na ostatnich targach w Dubaju i Hongkongu, gdzie ich produkty na wszystkich zrobiły wrażenie. Do tego poczynili niesamowity postęp w zakresie produkcji opakowań, są w stanie zaoferować dosłownie wszystko, co można sobie wyobrazić. Na jednym ze spotkań byliśmy, delikatnie mówiąc, mocno zaskoczeni tym, że po rozmowie i określeniu, mniej więcej, jakie są nasze oczekiwania i jakiego produktu szukamy, po kilku godzinach przed kolejną fazą rozmów dostarczono nam walizkę z próbkami – w opakowaniach z logo, jakie chcieliśmy na nim umieścić, w pełnej gamie kolorystycznej - nikt z nas nie spodziewał się, że tak szybko jest to możliwe. Oni pokazują jednak, że jak najbardziej i tego producenci w Europie powinni się na serio obawiać.

Chińskie fabryki już operują na zupełnie innym, kosmicznym poziomie, opierają się na pełnej automatyzacji i robotyzacji. W fabrykach nonstop trwa w pełni powtarzalna produkcja towarów, które trafiają na cały świat. Oczywiście, można próbować choćby cłami to ograniczać, ale przecież na to też są sposoby, ponieważ eksport z Chin może odbywać się za pośrednictwem państw trzecich.

To realny scenariusz?

Jeśli rynek kosmetyczny będzie zachowywał się według tego samego scenariusza, jak sektor motoryzacji, to zdecydowanie tak. Chińskie firmy mogą błyskawicznie wyprzeć europejskie w ciągu pięciu lat. Mowa oczywiście o markach młodych, a nie tych, których brand jest już u konsumentów mocno zakorzeniony. Stanie się tak, jeśli Europa się nie zreflektuje i nie znajdzie metod ochrony swoich rodzimych firm. Chińczycy już mają w ofercie naprawdę świetnej jakości kosmetyki za ułamek cen największych globalnych producentów, którzy, nie ukrywajmy, mają ogromne marże. Wyprodukować dzisiaj dobry towar nie jest wcale trudne i drogie. Trudniejsza jest promocja i sprzedaż, ale Azjaci się tego uczą i mają duży potencjał. Natomiast Korea sama do końca nie wie, w którym kierunku zmierza w kontekście ekspansji na Europę. Co jakiś czas mocno rozpycha się na europejskim rynku, po czym robi krok w tył, a po jakimś czasie znowu próbuje wejść. Chińczycy są zdeterminowani i szybko zobaczymy, na co ich stać.