Aktualizacja: 18.12.2025 08:09 Publikacja: 17.12.2025 18:46
W 2025 r. ceny masła na polskim rynku mleczarskim zanotowały znaczący spadek
Foto: Voyagerix/Adobe Stock
Trwa okres zakupów przedświątecznych. W standardowym koszyku zakupowym konsumenta nie zabraknie rodzimych produktów mleczarskich, w tym m.in. masła. Jak podaje portalspozywczy.pl, ceny tego produktu w 2025 r. zanotowały znaczący spadek.
Redakcja portalu przytacza analizy rynku mleczarskiego z końca 2024 r. Ówczesne prognozy zakładały, że trend na wysokie ceny masła raczej nie ulegnie szybkim zmianom. Tymczasem w ciągu całego 2025 r. ceny tego produktu spadły z ok. 10 zł do ok. 3 zł za 200 g. Jakie czynniki wpłynęły na pęknięcie bańki cenowej?
Eksperci komentujący temat wskazują na kluczowe czynniki, które wpływają na rynek mleczarski w Polsce. Podkreślają rolę sytuacji podażowo-popytowej na rynku globalnym. Za ważny czynnik uważa się m.in. kwestię importu masła ze Stanów Zjednoczonych. Równie istotna jest aktualna polityka cenowa sieci handlowych.
Jak długo utrzymają się niskie ceny masła? Ile konsument zapłaci za masło i inne produkty mleczarskie w okresie okołoświątecznym? „W aktualnej sytuacji podaż zdecydowanie przewyższa popyt – stąd spadek cen na świecie i cen producenckich w Polsce, a nawet cen skupu mleka, które powinny sezonowo wzrastać, tymczasem również maleją” – zauważa Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.
Czytaj więcej: Z 10 do 3 zł w rok. Tak pękła „bańka” na maśle
Czytaj więcej
Choć wynagrodzenia na Podkarpaciu czy w woj. podlaskim wzrosły mocniej niż w całym kraju, to i ta...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pochodząca z Holandii sieć dyskontów niespożywczych Action stała się nowym liderem wartości zakupów w sektorze,...
Posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali rozporządzenie w sprawie mechanizmów ochronnych do importu produ...
Polacy w ciągu 12 miesięcy wydali 11,6 mld zł na chińskich platformach e-commerce takich jak Shein, Temu czy Kak...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas