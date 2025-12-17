Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Ceny masła zaskoczyły. Czy przed świętami konsumentów czekają jeszcze zmiany?

W 2025 roku ceny masła zanotowały znaczące spadki. Jak długo utrzymają się niskie ceny produktów mleczarskich? Czy spodziewać się zmian cen przed świętami? Portalspozywczy.pl analizuje temat i pyta ekspertów o prognozy na najbliższe miesiące.

Publikacja: 17.12.2025 18:46

W 2025 r. ceny masła na polskim rynku mleczarskim zanotowały znaczący spadek

W 2025 r. ceny masła na polskim rynku mleczarskim zanotowały znaczący spadek

Foto: Voyagerix/Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Trwa okres zakupów przedświątecznych. W standardowym koszyku zakupowym konsumenta nie zabraknie rodzimych produktów mleczarskich, w tym m.in. masła. Jak podaje portalspozywczy.pl, ceny tego produktu w 2025 r. zanotowały znaczący spadek.

Masło tanieje? Eksperci o czynnikach regulujących ceny

Redakcja portalu przytacza analizy rynku mleczarskiego z końca 2024 r. Ówczesne prognozy zakładały, że trend na wysokie ceny masła raczej nie ulegnie szybkim zmianom. Tymczasem w ciągu całego 2025 r. ceny tego produktu spadły z ok. 10 zł do ok. 3 zł za 200 g. Jakie czynniki wpłynęły na pęknięcie bańki cenowej?

Eksperci komentujący temat wskazują na kluczowe czynniki, które wpływają na rynek mleczarski w Polsce. Podkreślają rolę sytuacji podażowo-popytowej na rynku globalnym. Za ważny czynnik uważa się m.in. kwestię importu masła ze Stanów Zjednoczonych. Równie istotna jest aktualna polityka cenowa sieci handlowych.

Jak długo utrzymają się niskie ceny masła? Ile konsument zapłaci za masło i inne produkty mleczarskie w okresie okołoświątecznym? „W aktualnej sytuacji podaż zdecydowanie przewyższa popyt – stąd spadek cen na świecie i cen producenckich w Polsce, a nawet cen skupu mleka, które powinny sezonowo wzrastać, tymczasem również maleją” – zauważa Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Czytaj więcej: Z 10 do 3 zł w rok. Tak pękła „bańka” na maśle

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wielkie miasta podbijają średnie wynagrodzenia w regionach. Przeciętna płaca w Krakowie we wrześniu
Z regionów
Płace zwolniły, ceny przyspieszyły. W których regionach zmiany były największe?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zakupy ceny masło
Action
Handel
Action pokonało Pepco. Nowy lider tanich zakupów
Parlament Europejski przegłosował rozporządzenie w sprawie Mercosuru
Handel
Parlament Europejski przegłosował rozporządzenie w sprawie Mercosuru
Biedronka to my – wszyscy!
Materiał Promocyjny
Biedronka to my – wszyscy!
Polacy w ciągu 12 miesięcy wydali 11,6 mld zł na chińskich platformach e-commerce
Handel
Chińskie platformy rosną w siłę. Polacy wydają miliardy
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
SHEIN otwiera najnowocześniejszy hub logistyczny pod Wrocławiem, zwiększając liczbę miejsc pracy do
Handel
SHEIN otwiera najnowocześniejszy hub logistyczny pod Wrocławiem, zwiększając liczbę miejsc pracy do 5 tys.
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama