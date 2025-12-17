Trwa okres zakupów przedświątecznych. W standardowym koszyku zakupowym konsumenta nie zabraknie rodzimych produktów mleczarskich, w tym m.in. masła. Jak podaje portalspozywczy.pl, ceny tego produktu w 2025 r. zanotowały znaczący spadek.

Masło tanieje? Eksperci o czynnikach regulujących ceny

Redakcja portalu przytacza analizy rynku mleczarskiego z końca 2024 r. Ówczesne prognozy zakładały, że trend na wysokie ceny masła raczej nie ulegnie szybkim zmianom. Tymczasem w ciągu całego 2025 r. ceny tego produktu spadły z ok. 10 zł do ok. 3 zł za 200 g. Jakie czynniki wpłynęły na pęknięcie bańki cenowej?

Eksperci komentujący temat wskazują na kluczowe czynniki, które wpływają na rynek mleczarski w Polsce. Podkreślają rolę sytuacji podażowo-popytowej na rynku globalnym. Za ważny czynnik uważa się m.in. kwestię importu masła ze Stanów Zjednoczonych. Równie istotna jest aktualna polityka cenowa sieci handlowych.

Jak długo utrzymają się niskie ceny masła? Ile konsument zapłaci za masło i inne produkty mleczarskie w okresie okołoświątecznym? „W aktualnej sytuacji podaż zdecydowanie przewyższa popyt – stąd spadek cen na świecie i cen producenckich w Polsce, a nawet cen skupu mleka, które powinny sezonowo wzrastać, tymczasem również maleją” – zauważa Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

