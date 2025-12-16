Chińskie platformy rosną w siłę. Polacy wydają miliardy

Aktualizacja: 16.12.2025 20:48 Publikacja: 16.12.2025 10:15
Polacy w ciągu 12 miesięcy wydali 11,6 mld zł na chińskich platformach e-commerce
Foto: Adobe Stock
Niemal 12 mld zł wydawanych przez polskich konsumentów na chińskich platformach to kwota odpowiadająca wydatkom rocznym około 510 tys. Polaków, przyjmując przeciętny poziom konsumpcji przypadający na osobę w gospodarstwach domowych – wynika z raportu KPMG dla Izby Gospodarki Elektronicznej, zaprezentowanego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Jego autorzy podkreślają, że zakładając jako reprezentatywną średnią liczbę produktów przypadających na jedno zamówienie dla każdej platformy, która wynika z badania konsumenckiego, łączna liczba produktów zakupionych przez polskich konsumentów od kwietnia do września 2025 mogła przekroczyć nawet 200 milionów sztuk.
Polski rynek e-commerce w 2024 r. osiągnął wartość ok. 150 mld zł, przy udziale platform z państw trzecich 6-11 proc. To oznacza dynamiczny wzrost ich wpływu na strukturę sprzedaży. – W ciągu ostatnich kilku lat szczególnie zauważyliśmy jej wzrost w kategoriach elektroniki i AGD, gdzie dominują produkty oferowane przez platformy z państw trzecich. Niestety, niewystarczające egzekwowanie polskich i europejskich regulacji prawnych w zakresie e-commerce, jak i niższe standardy ochrony konsumentów na azjatyckich platformach, stanowią zagrożenie dla równości konkurencji na rynku i konsumentów – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Kampania organizacji „Taki Sam Start” ma na celu wyrównanie tych warunków przez zniesienie zwolnienia celnego w imporcie dla towarów o wartości do 150 euro w 2026 r. oraz wprowadzenie istotnych obowiązków dla sprzedawców spoza UE, w tym obowiązku posiadania przedstawiciela na terenie UE. Komisja Europejska już zapowiedziała wprowadzenie takiego rozwiązania.
Czytaj więcej
Radykalna zmiana na rynku e-commerce – Stany Zjednoczone objęły wszystkie przesyłki z zagranicy,...
– Ważne jest, aby Polska i inne kraje członkowskie Unii podjęły działania, które nie tylko chronią rynek krajowy, ale i wspierają rozwój gospodarki cyfrowej w zgodzie z globalnymi trendami – podkreśla Michał Jaros, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Potencjalne niezrealizowane przychody polskiego sektora handlu detalicznego, które mogłyby zostać przejęte przez krajowe podmioty oszacowano na kwotę od 6,5 do 8,8 mld zł w ciągu 12 miesięcy (2024-2025), co podkreśla znaczenie tej inicjatywy dla rozwoju polskiej gospodarki.
Wartość importu z Chin rośnie – z około 126 mld zł w 2019 r. do około 252 mld zł w 2022 r. Jak zauważają autorzy raportu, później spadła, osiągając w 2024 r. poziom około 220 mld zł. Równocześnie zwiększa się import z innych kierunków geograficznych, w efekcie czego udział Chin w wartości całego importu rośnie umiarkowanie: z około 12 proc. w 2019 r. do prawie 14,5 proc. w 2024 r.
Oznacza to, że Chiny stają się coraz istotniejszym partnerem handlowym Polski po stronie importu – ich udział w wartości sprowadzanych towarów zbliża się do jednej siódmej całego importu.
To nie jedyny problem, ponieważ polscy sprzedawcy podkreślają nierówną konkurencję z chińskimi platformami. Nie muszą one spełniać wielu rygorystycznych unijnych przepisów co do jakości, norm środowiskowych, w efekcie czego są tańsze. Dodatkowo firmy, jak Temu, Shein, korzystają z preferencyjnych stawek na transport z Chin, ponieważ władze tego kraju na wielu poziomach wspierają eksport.
Z raportu e-Izby „Logistyka i dostawy. Klucz do e-sukcesu” wynika, że konsumenci korzystający z chińskich platform zakupowych dostrzegają szereg nieprawidłowości zbieżnych z ustaleniami UOKiK. Najczęściej wskazują oni na promocje o pozornym charakterze, w tym obniżki prezentowane z licznikami czasu oraz komunikatami o rzekomo niskich stanach magazynowych, co zadeklarowało 24 proc. respondentów. Na dalszych miejscach znalazły się m.in. wydłużony czas dostawy (19 proc.), niejasne zasady reklamacji i zwrotów (17 proc.), trudności w skontaktowaniu się ze sprzedawcą (17 proc.) oraz zastrzeżenia dotyczące jakości produktów i ich zgodności z wymogami prawnymi (14 proc.).
Większość z analizowanych rodzajów problemów została wskazana przez co najmniej 10 proc. osób kupujących na chińskich platformach, co może pokazywać, że ryzyka identyfikowane przez UOKiK znajdują odzwierciedlenie w realnych doświadczeniach konsumentów.
Czytaj więcej
Wbrew zapowiedziom polskiej prezydencji nie udało się doprowadzić do zniesienia progu 150 euro, p...
Komisja Europejska prowadzi obecnie formalne postępowania oraz dochodzenia w ramach Aktu o usługach cyfrowych wobec wybranych dużych platform internetowych należących do chińskich grup kapitałowych działających na rynku Unii Europejskiej.
Dochodzą kwestie środowiskowe, marki chińskie to symbol tzw. fast fashion, czyli tanich rzeczy często gorszej jakości, które szybko lądują na śmietniku, przez co rośnie góra odpadów. Prawie połowa respondentów wykorzystuje 60 proc. zakupionej odzieży krócej niż jeden sezon.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali rozporządzenie w sprawie mechanizmów ochronnych do importu produ...
Komisja Europejska spodziewa się podpisać umowę handlową z Mercosurem do końca roku – poinformował Olof Gill, rz...
Waszyngton zniósł sankcje nałożone w 2021 r. na nawozy potasowe z Białorusi. Przed ich wprowadzeniem nawozy dawa...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas