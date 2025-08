Chiny utrudniają życie polskim sklepom

Wejście na rynek utrudniają rosnące koszty reklamy, zwłaszcza w sieci, wysokie klientów, a także coraz silniejsza konkurencja – zarówno ze strony dużych platform jak Allegro, jak i globalnych graczy z Chin. Szczególnie chińskie platformy, takie jak Temu, AliExpress, mocno rozpychają się na polskim rynku, oferując bardzo tanie produkty i agresywnie się reklamując – mówi Wojciech Dembiński, szef rozwoju z Get Noticed Agency, specjalizującej się w skalowaniu sklepów internetowych i ich zagranicznej ekspansji. – Już teraz zakupy zagraniczne stanowią blisko 20 proc. całej sprzedaży online w Polsce, a ponad połowa z nich to zakupy z Chin. W marcu 2025 r. Temu przegoniło Allegro pod względem liczby użytkowników w Polsce. Choć różnica jest jeszcze nieduża, to tempo, w jakim Temu zdobywa rynek, pokazuje, że polscy gracze mają z kim się bić o uwagę klientów – dodaje.

– Polacy chętnie kupują online, ale rynek e-commerce staje się coraz trudniejszy. Panuje mordercza konkurencja, zwłaszcza ze strony chińskich platform. Przez lata panowało przekonanie, że próg wejścia do handlu internetowego jest niemal zerowy – mówi Daniel Kędzierski z FastTony, firmy dostarczającej narzędzia do automatyzacji marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. – Technologicznie to wciąż prawda – uruchomienie sklepu nigdy nie było prostsze. Jednak rzeczywisty próg wejścia to dziś koszty marketingu i zgodność z przepisami takimi jak RODO czy e-Privacy. I to właśnie na tym etapie potyka się większość firm – dodaje.

Damian Siusta, Business Development menedżer ds. rozwoju w Postis w Polsce zauważa, że potencjał wzrostu zakupów na odległość jest nadal spory, a to za sprawą wchodzenia na rynek coraz młodszych pokoleń, które są bardziej skore do wykorzystywania ekranu swojego urządzenia mobilnego lub komputera do robienia zakupów. – Z drugiej strony sytuacja ekonomiczna wymusza na Polakach ograniczanie konsumpcji i to bez względu na kanał sprzedaży, co oczywiście ma też wpływ na dynamikę wzrostów sprzedaży e-commerce. Widoczne zaciskanie pasa nie tylko w Polsce ma swoje odbicie – zauważa.