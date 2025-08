– Idąc na masową imprezę musimy pamiętać, że nasze prawo do prywatności siłą rzeczy staje się ograniczone. Udając się na tak ogromny koncert, jak ten Coldplay, mamy świadomość, że oprócz nas przyciągnie on kilkadziesiąt tysięcy innych osób. To nie jest prywatna impreza – mówi dr Czochra. – Polskie sądy zresztą coraz powszechniej przyjmują, że udając się w takie miejsce, niemal automatycznie zgadzamy się na rozpowszechnianie swojego wizerunku, nie tylko jako elementu większej całości – precyzuje. Adwokat zastrzega jednak, że z inną sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby parę złapano przed lub po koncercie i wtedy zrobiono jej zdjęcia.

Andy Byron i jego pracownica: osoby prywatne potraktowane jak publiczne? Mecenas ma wątpliwości natury prawnej

Dr Czochra przypomina, że prawo do prywatności konkuruje też z prawem do wolności wypowiedzi, z którego w tym przypadku skorzystał wokalista Coldplay. – Można przypuszczać, że gdyby para nie zaczęła się zachowywać nietypowo, pozostałaby jedną z wielu pokazanych tego wieczoru na ekranie. I to w reakcji na takie zachowanie artysta skomentował, że może to świadczyć o tym, iż mają romans lub po prostu są nieśmiali – zaznacza ekspertka. I dodaje: – Trudno jednak powiedzieć, że w ten sposób ich znieważył, zniesławił, podał na ich temat nieprawdę czy też naraził na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia ich funkcji.

A to, że zdjęcie ostatecznie „rozlało” się na cały świat – jak zauważa ekspertka – nie jest już winą zespołu czy organizatora koncertu. – Gdyby Byron zdecydował się na proces i nawet wygrał sprawę, mogłoby to być pyrrusowe zwycięstwo, bo opinia publiczna znów zainteresowałaby się tematem, a urywki nagrań z rozpraw zapewne krążyłyby w internecie – przewiduje.

Kwestię prawa do prywatności nieco inaczej postrzega adw. Mikołaj Chałas, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Jego zdaniem, przenosząc sprawę ewentualnego pozwu za ujawnienie romansu na polski grunt, należałoby wziąć pod uwagę fakt, że dwie osoby prywatne – na skutek rozpowszechniania filmu, a później też memów z ich wizerunkiem – zostały potraktowane jak osoby publiczne. – A przecież nimi nie są. Zgodnie bowiem z polską ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgody na jego publikację nie trzeba pozyskiwać jedynie od osoby powszechnie znanej, np. celebryty czy też polityka – argumentuje mecenas.