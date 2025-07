Pozwy były, formalnego sporu sądowego nie ma

Choć powodem zawieszenia była chęć polubownego zakończenia sporu z poprzednim ministrem (ostatecznie do żadnej ugody nie doszło), to oczywiście nie znaczy, że teraz obywatel Żurek będzie z ministrem Żurkiem negocjował warunki ugody. Sąd, zawieszając postępowania na podstawie art. 178 k.p.c., nie zobowiązuje stron do próby podjęcia ugody pozasądowej i nie uzależnia dalszych kroków od tego, czy ona zostanie zawarta, czy też nie. – Zawieszenie na podstawie art. 178 k.p.c. następuje bez wskazania przyczyny. Oznacza po prostu, że dopóki jedna ze stron, najczęściej powód, nie podejmie decyzji w sprawie złożenia wniosku do sądu o jego odwieszeniu, to po prostu nie jest ono kontynuowane – tłumaczy prof. Michał Romanowski.

Drugi pozew Waldemar Żurek wytoczył nie tylko ministrowi sprawiedliwości, ale także prokuratorowi generalnemu, pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów powszechnych, szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szefowi Kancelarii Prezydenta RP i szefowi Kancelarii Sejmu. Jak się okazuje, ta sprawa również się nie toczy.

- W tej sprawie dotyczącej ochrony dóbr osobistych, odpisy pozwów jeszcze nie zostały doręczone poszczególnym jednostkom Skarbu Państwa. Oznacza to, że sprawa jeszcze nie zawisła. Innymi słowy, w sensie formalnym spór się jeszcze nie toczy. Warto też pamiętać, że w tego typu postępowaniach reprezentantem Skarbu Państwa jest zawsze Prokuratoria Generalna RP, czyli swoisty adwokat państwa – dodaje prof. Romanowski.

Niezależnie od tego, że, jak mówi, obecnie nie toczy się żadna sądowa batalia pomiędzy Waldemarem Żurkiem a ministrem sprawiedliwości, to, jak zapewnia, wspólnie z jego klientem, „będą chcieli być świętsi od papieża”. Póki co, nie wiadomo, na jakie kroki zdecyduje się minister Żurek. Jego adwokat zapowiedział tylko, że sam zainteresowany ogłosi to pod koniec tygodnia.