Rzeczpospolita
Prawo
Kwalifikacja wojskowa 2026. Kto dostanie wezwanie do stawienia się przed komisją

W przyszłym roku do udziału w kwalifikacji wojskowej ma zostać wezwanych 235 tys. osób. Wśród nich będą przede wszystkim młodzi mężczyźni, ale również kobiety oraz osoby w wieku 60 lat.

Publikacja: 05.11.2025 13:49

Kwalifikacja wojskowa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

Kwalifikacja wojskowa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Mateusz Adamski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa w 2026 roku?
  • Jakie są cele kwalifikacji wojskowej i jakie kategorie wojskowe są przyznawane?
  • Jakie są zasady zwolnienia z obowiązku osobistego stawienia się przed komisją wojskową?
  • Jakie mogą być konsekwencje niestawiennictwa na kwalifikacji wojskowej?
  • Ile osób może zostać wezwanych na ćwiczenia wojskowe w 2026 roku

Decyzję o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2026 r. podjął minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który 27 sierpnia 2025 r. podpisał rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1204). Wynika z niego, że kwalifikacja potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończone 18 lat. 

Warto pamiętać, iż kwalifikacja nie jest równoznaczna z wezwaniem do wojska. Jest obowiązkowym badaniem, w trakcie którego sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego. W trakcie jej trwania przyznawana jest im jedna z czterech kategorii wojskowych (A, B, D lub E).

Kogo wezwą przed komisję wojskową w 2026 r.?

W przyszłym roku wezwania do stawiennictwa przed komisją wojskową mogą się spodziewać: 

  • mężczyźni urodzeni w 2007 r.;
  • mężczyźni z roczników 2002 – 2006 r., którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, który w latach 2024 i 2025:

- zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1999–2007 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kto może zostać zwolniony z obowiązku osobistego stawienia się przed komisją wojskową?

Za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej – zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny – grożą kary. Jeżeli z ważnych przyczyn dana osoba nie może zgłosić się na kwalifikację wojskową w wyznaczonym dla niej terminie, ma obowiązek powiadomić o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powinna zrobić to najpóźniej w dniu, na który wyznaczona była kwalifikacja. Zobowiązana jest również do podania przyczyny nieobecności. W takiej sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznaczy dla niej nowy termin.

Zwolnieniu z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  • osoby w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;
  • całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy;
  • zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Takie osoby powinny dostarczyć właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia lub dokumentację medyczną stwierdzającą niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie których można określić zdolność tych osób do służby wojskowej. Należy także poinformować szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o doręczeniu takich dokumentów.

Kategorie zdolności do służby wojskowej

Wyróżnia się następujące rodzaje kategorii zdolności do służby wojskowej:
A - zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
B - czasowa niezdolność do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
D - niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Ile osób może zostać wezwanych na ćwiczenia wojskowe w 2026 r.?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się też informacja o pracach nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2026 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Określa ono maksymalne limity powołań. W 2026 r. przewiduje się powołanie do:

1) do zawodowej służby wojskowej – do 13 500 osób;

2) na ćwiczenia wojskowe – do 200 000 osób;

3) aktywnej rezerwy – do 8700 osób;

4) dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – do 39 000 osób, w tym na potrzeby kształcenia do 4 000 osób;

5) terytorialnej służby wojskowej – do 40 000 osób.

Decyzję o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2026 r. podjął minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który 27 sierpnia 2025 r. podpisał rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1204). Wynika z niego, że kwalifikacja potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończone 18 lat. 

