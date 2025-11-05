Z tego artykułu dowiesz się: Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa w 2026 roku?

Jakie są cele kwalifikacji wojskowej i jakie kategorie wojskowe są przyznawane?

Jakie są zasady zwolnienia z obowiązku osobistego stawienia się przed komisją wojskową?

Jakie mogą być konsekwencje niestawiennictwa na kwalifikacji wojskowej?

Ile osób może zostać wezwanych na ćwiczenia wojskowe w 2026 roku

Decyzję o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2026 r. podjął minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który 27 sierpnia 2025 r. podpisał rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1204). Wynika z niego, że kwalifikacja potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończone 18 lat.

Warto pamiętać, iż kwalifikacja nie jest równoznaczna z wezwaniem do wojska. Jest obowiązkowym badaniem, w trakcie którego sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego. W trakcie jej trwania przyznawana jest im jedna z czterech kategorii wojskowych (A, B, D lub E).