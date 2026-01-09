Prezes UODO zbadał także, w jaki sposób doszło do incydentu, bo informację o tym, że doszło otrzymał od samego Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Jako administrator danych miał on obowiązek zgłoszenia incydentu naruszenia danych osobowych. Prezes UODO poprosił o dodatkowe wyjaśnienia, a potem wszczął postępowanie z urzędu.

Policja ujawnia dane w komunikacie

Jak ustalił Prezes UODO, informacje umożliwiające identyfikację kobiety rzeczywiście najpierw ujawniono w reportażu wyemitowanym w ogólnopolskiej telewizji, gdzie ona sama udostępniła swoje imię i wizerunek. Jednak w komunikacie prasowym policji, w którym zaprezentowała ona swoje stanowisko w sprawie, znalazły się dodatkowe informacje o przebiegu zdarzenia, w tym dane osobowe szczególnych kategorii. Należały do nich m.in. informacje o stanie psychofizycznym i zachowaniu osoby fizycznej w trakcie interwencji, informacje o ocenach osób trzecich (funkcjonariuszy policji) na temat osoby fizycznej, informacje o stanie zdrowia i leczeniu osoby fizycznej, w tym o stanie zdrowia psychicznego, leczeniu psychiatrycznym, zażywanych środkach medycznych, zdrowiu reprodukcyjnym, sposobie zakupu środków medycznych czy nawykach zdrowotnych wpływających na stan psychofizyczny oraz informacje o podejrzeniu naruszenia prawa, w tym o czynach mogących stanowić czyny zabronione.

Po godzinie policja zmodyfikowała treść udostępnionego komunikatu. Nadal były tam jednak dane osobowe, tyle że w ograniczonym zakresie. Komunikat w dalszym ciągu podawał informacje o stanie zdrowia, w tym o stanie zdrowia psychicznego, przebiegu leczenia, zażywanych środkach medycznych, sposobie zakupu środków medycznych czy nawykach zdrowotnych wpływających na stan psychofizyczny.

O naruszeniu ochrony danych osobowych p. Joanny Komendant Miejski Policji dowiedział się od jej pełnomocniczki. W zgłoszeniu do PUODO stwierdził, że publikacja miała charakter niezamierzony, a do incydentu doszło w wyniku „pośpiechu i nieuwagi pracowników KMP”. Dodał, że dane osobowe kobiety funkcjonariusze mieli z Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD). Przyznał również, że naruszenie ochrony danych osobowych mogło spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej. Komendant nakazał usunięcie komunikatu ze strony internetowej, a także – zgodnie z procedurą -zawiadomił o zaistniałej sytuacji p. Joannę.

Policja zlekceważyła RODO

Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UODO wykazało, że zespół prasowo-informacyjny Komendanta przetwarzał dane osobowe bez wcześniejszego uwzględnienia ryzyka dla praw lub wolności osób. Stosowane środki techniczne i organizacyjne nie były regularnie testowane i aktualizowane, a ich skuteczność nie była systematycznie oceniana. Tym samym okazały się nieskuteczne, co stało się przyczyną naruszenia ochrony danych osobowych.